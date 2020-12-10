Відновлення роботи КПВВ: за місяць контрольні пункти перетнуло майже 43 тис. осіб

У Державній прикордонній службі повідомили, що протягом місяця після відновлення роботи всіх КПВВ на Донбасі їх перетнуло майже 43 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що з 10 листопада всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі функціонують в штатному режимі, і хоча фактично щоденний пропуск здійснюється тільки в КПВВ "Станиця Луганська", а рух через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокують два рази в тиждень, за місяць пункти пропуску перетнули майже 43 тис. людей.

"Починаючи з 10 листопада КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 20,5 тис. осіб, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганщини, та більш як 20,9 тис. осіб на контрольовану територію. За той же період КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію перетнули більш як 870 громадян та майже 160 транспортних засобів, водночас понад 440 осіб та майже 80 транспортних засоби прослідували на контрольовану територію", - повідомили прикордонники.

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