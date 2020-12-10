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Техас і ще 17 штатів вимагають від Верховного суду скасування результату президентських виборів у США

Техас і ще 17 штатів вимагають від Верховного суду скасування результату президентських виборів у США

Республіканці в 17 штатах США підтримали судовий позов, поданий до Верховного суду Техасом з вимогою скасувати результати голосування в чотирьох штатах країни, які вагаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Так, генеральні прокурори 17 штатів США приєдналися до судового позову, поданого генпрокурором штату Техас, що зажадав анулювати результати голосування в Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Президент Трамп уже звернувся до сенатора Теда Круза з проханням представити його інтереси у Верховному суді. Сам глава Білого дому також має намір виступити в суді, доводячи, що він все ж виграв вибори.

У заяві, підписаній генпрокурором штату Техас Кеном Пакстоном, який зараз є фігурантом кримінальної справи за звинуваченнями в корупції, стверджується, що виборчі бюлетені, надіслані в день виборів 3 листопада і пораховані вже після закриття виборчих дільниць, не можуть вважатися офіційними і мають бути визнані такими, що не мають законної сили.

Згідно з позовом, Верховний суд має скасувати результати голосування в чотирьох штатах, і перенести заздалегідь встановлену дату голосування вибірників - 14 грудня.

Варто нагадати, що Байден набрав 306 голосів вибірників за необхідних для перемоги 270 голосів. Загалом чотири штати дають 62 голоси вибірників у загальна кількість голосів Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена

На думку експертів, найвища судова інстанція країни навряд чи призначить слухання за позовом.

"Це пресреліз, замаскований під судовий позов, - заявив радіостанції NPR юрист Річард Хасен. - Це просто сміття. Дуже небезпечне, але лише сміття".

Автор: 

вибори (6686) США (22643) Трамп Дональд (5550)


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Топ коментарі
+66
Как эта рыжая свинья заколебала. Сроки там ему корячатся немалые наверное. Вопрос самосохранения.
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10.12.2020 14:53
+28
То ли дело у вас на Московии,на выборах президента ***** побеждает президент ***** опередив *****.в.в.
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10.12.2020 15:50
+27
дурко з дохлою бєлкой на макитрі зовсім сказився..
Схоже, що так просто воно з посади не піде, бо потім треба буде відповідати на дууже багато запитань
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10.12.2020 14:56
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последняя цитадель демократии, похоже падает на радость х"йлу...
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10.12.2020 14:50 Відповісти
Не " падет".
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10.12.2020 14:55 Відповісти
дай то Бог .
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10.12.2020 14:59 Відповісти
прежде чем огнём и мечом нести демократию по всему миру надо самим быть примером демократии. а с этим большие проблемы и это увидел весь мир
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10.12.2020 15:46 Відповісти
То ли дело у вас на Московии,на выборах президента ***** побеждает президент ***** опередив *****.в.в.
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10.12.2020 15:50 Відповісти
-Путін-Трампу: Ти, халявщик, мусиш не допустити Байдена до влади в США...

-І прокурор-ковбой Техасу призвав Верховний Суд США - відмінити результати виборів в тих штатах, де переміг Байден...

Цим Путін підтвердив відсутність втручання росії у вибори в США...

А Трамп- причину глибокого кохання до Путіна...
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10.12.2020 17:21 Відповісти
Молодец, дрыщ лаптекопытный. Обратись к своему куратору на Лахте, от выдаст тебе фанфурик боярки.
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10.12.2020 16:09 Відповісти
Сам факт що прокурор штату може поставити під сумнів вибори президента, пройшов поза увагою козломордих, уявіть що прокурор Костроми проти виборів *****.
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10.12.2020 16:11 Відповісти
шота путін какойта нєрадассний...
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10.12.2020 14:56 Відповісти
Шутка ли, паркинсончик пришел в гости. (По крайней мере много об этом пишут)
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10.12.2020 16:21 Відповісти
Как эта рыжая свинья заколебала. Сроки там ему корячатся немалые наверное. Вопрос самосохранения.
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10.12.2020 14:53 Відповісти
а то 600 лямов убытков его 23 фирм каким то стремным образом в процессе банкротства причем Трамп уже 4 раз такое проворачивал и ранее как он стал *********** сразу избавились от долгов и быстро были перепроданы иным...
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10.12.2020 15:05 Відповісти
ты бы лучше своей зеленой свиньей занялся, зачем тебе чужая рыжая, американцы как нибудь без тебя разберутся что здесь не так
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10.12.2020 15:51 Відповісти
Ты ещё кто такой? Мычишь тут..
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10.12.2020 15:58 Відповісти
я твое отражение в зеркале
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10.12.2020 16:29 Відповісти
Ты кацапотварь
Возвражать будешь,самец курицы?
Не получится.
За тебя дружно лайкают лахтинские,гамэреканец
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10.12.2020 17:54 Відповісти
Это вы свиньи задолбали. Фальсифицировали выборы, похлеще чем в рашке или белорашке, но пофиг, байда, который уже имени своего не помнит, он типа "наш". Имбецилы, демократы хотят уничтожить все человечество, а и с ним Украину. Это раковая опухоль. Трамп победил!
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11.12.2020 15:08 Відповісти
Знатно бомбануло.)
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11.12.2020 15:40 Відповісти
вашингтонский орангутанг таки хочет пошатнуть скрепу вашингтонского обкома
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10.12.2020 14:55 Відповісти
Техас і ще 17 штатів вимагають від Верховного суду скасування результату президентських виборів у США - Цензор.НЕТ 1762
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10.12.2020 16:03 Відповісти
дурко з дохлою бєлкой на макитрі зовсім сказився..
Схоже, що так просто воно з посади не піде, бо потім треба буде відповідати на дууже багато запитань
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10.12.2020 14:56 Відповісти
Що цікаво, що прокурор Техаса, який начебто подав іск, сам є фігурантом звинувачення у корупції. Тож там багато таких як трамп, кому є що втрачати.
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10.12.2020 15:07 Відповісти
ха.. ну что я вам тут говорил !? в США выборы еще далеко не закончились и неизвестно чем закончатся ... Куйло через Трампа и Ко хочет до давить ситуацию к полному хаосу !!! и от этой новости плохо будет всем - за нас вообще молчу.. нам писец ...
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10.12.2020 14:57 Відповісти
А Бєларуссіі?
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10.12.2020 15:01 Відповісти
РБ уже не спасет никто, нас еще можно если быстро решиться ситуация в США с выбороми...
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10.12.2020 15:11 Відповісти
Рассію спасут?
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10.12.2020 15:34 Відповісти
в парашу у руля как раз спасатель - утонет сам и пол мира за собой утянут... кацапы они такие..
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10.12.2020 17:13 Відповісти
тебе - да... пиСтец... паникер
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10.12.2020 16:04 Відповісти
Сложи пазл маленькой аналитической следственно причинной связи - в Украине у власти одни резиденты фсб, во всех структурах управления гос-твом хаос, в ордло кацапо-вояки готовы к наступлению и ждут команды, диверсантов и просто ватников на территории Украины - пруд-пруди, напряжение в воздухе растет - вот-вот люди выйдут на Майдан, и нужно быть дураком чтобы кацапы этим не воспользовались.. сдерживает их только реакция США .. но им сейчас будет не до Нас.. сумно что у тебя не хватает ума это сложить до кучи...оптимист куев !!!
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10.12.2020 17:22 Відповісти
...походу, ни один клоун не хочет возвращаться обратно в свой балаган - ни американский, ни украинский Поэтому в балаган превращается вся страна...
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10.12.2020 14:59 Відповісти
это не иск по сути, а воззвание и не Техаса, а конкретного генпрокурора, человека.. все остальное из 17 заинтересованных штатов это всего лишь обращение к Верховному Суду (17 из 50), а нее иски, тем более что Генпрокурор Техаса не может назвать какой федеральный закон нарушен, а только голословно требует.
Суприм Корт по-настоящему вмешивается в процесс утверждения выборов лишь после голосования Коллегии Выборщиков и после разбирательств в Конгрессе, если Конгресс не может утвердить большинством итоги выборов, вот тогда только может вступить антикризисная норма "1 штат = 1 голос", что маловероятно.
А это всего лишь попытка сорвать Коллегию 14 декабря, когда большинство выборщиков уже готовы голосовать и не рассматривают изменение своего выбора как вариант.
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10.12.2020 15:01 Відповісти
думаете так всё просто, ещё 2020 не закончился.
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10.12.2020 15:05 Відповісти
все сложно, а особенно сложно для Трампа
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10.12.2020 15:09 Відповісти
Трампісти = Рашисти
Республіканці перетворились на популістів і узурпаторів влади.
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10.12.2020 15:03 Відповісти
а чому за три роки демократ обамка недав і патрона Україні
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10.12.2020 19:28 Відповісти
Кремль сегодня преследуют основную цель - разжечь ненависть среди американцев.
Как минимум они пытаются дискредитировать в глазах всего мира саму американскую демократию, а как максимум они хотят разжечь в благополучной Америке ненависть среди американцев, которая доведет до погромов. В бой брошена вся кацапская 5 колонна в Америке, вся брайтонская кацапская эмигомразь верещит про фальсификации. Вбрасываются мегатонны фейков из кацапских СМИ-помоек и говноблоггеров, взрываются консервы.
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10.12.2020 15:03 Відповісти
Рыжему нужно срочно выписывать Ющенко!
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10.12.2020 15:04 Відповісти
в качестве "торпеды" Трамп выбрал зашкваренного Пакстона, генпрокурора Техаса, на котором висят коррупционные дела, и репутацию которого все равно уже не жалко...
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10.12.2020 15:07 Відповісти
Джулиани в той же макитре. Со стороны Трампа и его пристёгнутых это всего лишь гнилое предсмертное (политически) шоу. Республиканцы никогда ещё так не позорились!
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10.12.2020 15:20 Відповісти
і ось це... Great Old Party!??? дуже сумно...
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10.12.2020 15:12 Відповісти
І шо, його прибічники-сектанти і далі будуть називати його рудочолим президентом?
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10.12.2020 15:13 Відповісти
Місцеві хомячки починають волати щосили, що Трамп поганий, а всі хто за нього голосува - агенти кремля не розуміючи, що вони верзуть.
Ви посібники ліваків і вороги вільних людей.
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10.12.2020 15:14 Відповісти
На то она и демократия!.У них не будет так,как у нас в судах любых.Трампу не дадут стать Порошенко.
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10.12.2020 15:21 Відповісти
ага, і всі прокурори республіканці... не хоче трамп добровільно, то ростов радо прийме хоча з його *заслугами* перед ізраїлем може розміняти ростов на щось затишне
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10.12.2020 15:21 Відповісти
Борьба между Добром и Злом... Сатана не задаётся... https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&sxsrf=ALeKk00QNB2MoF7BDP49m2JQTfJzxHveQA:1607606530152&q=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi27KuBwcPtAhUQxosKHWPIDg4QkeECKAB6BAgFEDQ Сатана правит миром ? Пример Лукашеску и других ... на postСССР пространстве заразителен...
ОДНАКО "По мнению экспертов, высшая судебная инстанция страны вряд ли назначит слушания по иску.
"Это пресс-релиз, замаскированный под судебный иск, - заявил радиостанции NPR юрист Ричард Хасен. - Это просто мусор. Очень опасный, но всего лишь мусор".Источник: https://censor.net/ru/n3236162
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10.12.2020 15:24 Відповісти
Зато я теперь понял где выборы ещё хуже чем в Украине. Осоенно с этими письмами, и бюллетенями под столом, или просто выкинутых. Смотрите Вайнтштайна, много вопросов появится
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10.12.2020 15:25 Відповісти
Да-да и еще пашу дальнобоя...вовремя переобувшегося!
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10.12.2020 15:40 Відповісти
Еще один рыжий самозванец решил что кресло можно удержать силой. Просматривается невооруженным глазом кремлевский след.
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10.12.2020 15:26 Відповісти
Видать многое Трампон вместе с ****** накуралесили и боятся что вскоре все вскроется
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10.12.2020 15:28 Відповісти
В США 50 штатів.
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10.12.2020 15:29 Відповісти
Количество выборщиков имеет значение. забери у Байдена Пенсильванию,Неваду и Джорджию и Трамп выиграет.
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10.12.2020 21:46 Відповісти
Алясочьку родімую забрать нє хочіш?

Чотири роки тому голоси електорів розподілились 304 проти 227 на користь Трампа.
Цьогоріч 306 проти 232 на користь Байдена. При цьому в обох випадках Трамп мав меншу підтримку американців, ніж його суперник: 2016 року на 3 мільйони, 2020 року на 7 мільйонів.
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11.12.2020 12:53 Відповісти
Путинская шавка никак не уймется.
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10.12.2020 15:35 Відповісти
Республиканцы в 17 штатах

Это нифига не то же самое, что 17 штатов.
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10.12.2020 15:44 Відповісти
Ну ни как Трамп не хочет жить в Ростове!
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10.12.2020 15:50 Відповісти
Ну і в який спосіб невизнання результатів виборів в цих 4-х штатах може Трампу додати виборників? Теоретично це може зменшити кількість виборників Байдена, але аж ніяк не дасть Трампу необхідні 270 виборників. Тобто обраного президента там не буде взагалі! Ці 18 прокурорів штатів пропонують Верховному суду занурити США в хаос? Невже психічне захворювання, на яке явно страждає Трамп, є заразним і поширюється виключно серед республіканців?
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10.12.2020 16:21 Відповісти
Тепер зрозуміло чому ***** так подобається Трамп. У них одні методи, наплювати на закон і демократію.
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10.12.2020 16:40 Відповісти
чувак если бы знал чем занимается ваш любимый байден и как они "голосовали", ты бы так не говорил. Это все верно ты сказал но с точностью да наоборот
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10.12.2020 17:30 Відповісти
Кацап,пшел нах, мразь
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10.12.2020 17:58 Відповісти
ошибаешся придурок, самый что ни есть украинець
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10.12.2020 18:20 Відповісти
Це не має значення: тобі вказали вірний напрямок. Тож не марнуй наш час..
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10.12.2020 18:31 Відповісти
будеш жінці своїй вказувати, якщо вона у тебе є
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10.12.2020 19:07 Відповісти
Особисто мені цілком фіолетово чим займався чи займається Байден: тут я дотримуюся древнього, як наш світ, принципу: ворог мого ворога -- принаймні мій союзник (а потім розберомось).
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10.12.2020 18:28 Відповісти
Из секты свидетелей рыжей обезьяны прискакал?
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10.12.2020 19:55 Відповісти
Чувак, я знаю чим займається ваш любимий Трамп і це повний піз.дец.
Для мене друг *****, яким би він не був корисним для самих американців - ворог. Усе інше, не має значення.
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11.12.2020 10:51 Відповісти
Смотри по Меланке - баба сердцем чует....
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10.12.2020 16:55 Відповісти
Админы обратите внимание на заголовок темы.Требуют отменить результаты в 4 штатах.Как всегда недвусмысленные заголовки инета.
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10.12.2020 17:40 Відповісти
что здесь не так? в тех штатах где были зафиксированы нарушения
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10.12.2020 19:09 Відповісти
які?
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10.12.2020 20:36 Відповісти
чувак иди щи ешь баба твоя сварила
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11.12.2020 01:40 Відповісти
Кацап, українці не вживають "щи", це їжа жебрачих мокш.
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11.12.2020 10:52 Відповісти
верховный суд разберется без тебя
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11.12.2020 01:44 Відповісти
Трамп вообще банутый? У Байдена на 6 млн голосов больше. шесть миллионов Карл!!!!
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11.12.2020 00:01 Відповісти
голоса то фейковые
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11.12.2020 01:40 Відповісти
мізки у тебе фейкові. Хто організував ці вибори? Який він нах.р президент, якщо усі правоохоронці його, а 6 лямів голосів фейкові? Чудово ти кацап усе знаєш і розумієш. Трамп програв, а тепер починає оскаржувати процедуру що існує вже досить давно. Чомусь коли він виграв, його ця процедура влаштувала? Це людина без честі, а від так, який він нах.р американець? Він по ходу кацап
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11.12.2020 10:56 Відповісти
Ось що буває, коли президентом обирають додіка. Американці ще добре заплатять за свою помилулку на минулих виборах. Путінські трампісти вже збираються воювати та зброю збирають, їм набридло мирне життя і вони виходять на стежку війни. Це мені сьогодні розповідав американець Валентайн по кремлівській методичці.
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11.12.2020 00:11 Відповісти
не переживайте, шановна, все буде добре.
то так - последний взбрык кончиты.
еще не родился тот судья, который сможет и посмеет отменить голоса 6ти млн
американских выборщиков...a нa "збираються воювати та зброю збирають"? - тaк у кого то она "вже зібрана і змащена"....
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11.12.2020 00:26 Відповісти
Дякую, що заспокоїли, бо один кіпішний американець-трампіст мене сьогодні сильно налякав. Судячи з його слів Америка - це цитадель корупції, беззаконня, хаосу та занепаду. Єдине, що її може врятувати - це якщо він візьме зброю та піде ламати цю гнилу систему.
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11.12.2020 01:21 Відповісти
доживем до 20 января - оно будет плеваться, дрыгать ножками,
крутить глазами во все стороны, но - вынос тела состоится при любой погоде...
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11.12.2020 01:34 Відповісти
не исключено, что после выноса тела - тело дополнительно обосцут, возможно- на всякий случай, возможно - сознательно
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11.12.2020 02:07 Відповісти
тут такое не практикуется "папередников мочить" - рыжий был первым,
хто мочил крукет Хилари до конца своего единственного и бесславного срока.
в любом случае ето дело судейских, а "прокурор мой человек на все 100%" - такое точно не канает...
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11.12.2020 02:18 Відповісти
так, але за подібне має бути відповідальність. Мені цікаво чому він так чіпляється за владу, що такого накоїв?
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11.12.2020 10:57 Відповісти
може и наверное есть какие грехи на нем как бизнесмене и знатном пихаре - не знаю и не мое дело - нехай судьи уже как то сами, на то они и отдельная независимая ветвь власти.
а если хотите знать мое мнение - он просто хворый, зацикленый на себе и только на себе человек.
даже мысль о том, шо он перепрыгнул 22 см в высоту, а кто то 23 - никогда уже больше ему покоя не даст.
короче - думаю он просто недообследованый, скажем так....
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11.12.2020 11:04 Відповісти
весь срач и зацепка трампа за шо?
считать или не считать бюллетени, пришедшие по почте после 3-го ноября.
голосование по почте не ново и было всегда - военные, служащие за границей,
бизнесмены в командировках и не могущие прийти на свой избирательный участок и лично засвидетельствовать свое присутсвие, люди, которые не в по состоянию здоровья прийти лично не могут и т.д.
короче - голосование по почте не ново.
в период пандемии, безусловно кол-во голосовавших по почте выросло в разы,
я в 2016м - час 45 стоял в очереди на голоснуть вечером после работы.
даже без пандемии в 2020м ето бы заняло не меньше 3 часов, а тут еще и хвороба.
надо кому 3 часа в толпе друг на друга чихать?
подходим к главному - терпение.
Федеральный закон гласит - выборы должны состояться 3-го ноября и не позднее.
В условии выросшего в разы кол-ва избирателей "по почте" федеральный закон
не обуславливает какие из бюллетей действительны - те которые отправлены до 3-го ноября или те, которые были получены до 3го ноября, а значит етот вопрос остается на усмотрение властей штатов, шо штаты своими законами и утвердили,
хто уже как посчитал нужным, правильным и справедливым.
в одном штате действительны те, шо получены до 3го ноября,
в другом те шо отправлены до 3го ноября.
----------------
есть еще много разных нюансов - не так просто получить бюллютень на голоcoвание отдаленно - переписка с избирателными от шатов и бесконечное заполение каких то анкет пока тебе не дадут добро и не пришлют настоящий бюллетень для голования,
с етой минуты - ты выборщик.
и еще уже имея такой бюллетень - совсем не обязательно его бросать в почтовый ящик - в радиусе 10мл знаю 3 места где были установлены головательные урны с капом возле каждой.
привези туда и брось, шо я и сделал.
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11.12.2020 03:39 Відповісти
в жизни никогда стока текста, клацая на анлийкой клаве не писал - вспотел, ушел курить.
сорри за ошибки.
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11.12.2020 03:45 Відповісти
А нахуа? Ты действительно думаешь, что кто-то эту твою войну и мир будет читать?
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11.12.2020 06:25 Відповісти
ты же прочитал
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11.12.2020 06:33 Відповісти
Никогда не выдавай желаемое за действительно - и будешь мАлАдец.
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11.12.2020 20:10 Відповісти
та забудь, проехали все уже давно...
ты бы мне еще через год ответил - тогда бы я точно не прочитал, та и ето чисто случайно.
не переймайся...
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11.12.2020 20:31 Відповісти
никогда не отвечай за всех - за себя научись отвечать и будешь маладец.
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11.12.2020 06:36 Відповісти
правильно.
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11.12.2020 12:14 Відповісти
Як що дозволять..капець Амереці...понесе їх кацапскі сани Трампа по багнюці в ЖОПУ
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11.12.2020 12:51 Відповісти
Я не розумію амереканців ну Трам дебіл дебілом....нахрена вони його взагалі вибирали....
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11.12.2020 12:54 Відповісти
Всьо. Верховний Суд США зрадив ̶М̶а̶й̶д̶а̶н̶ Тексас ...
https://edition.cnn.com/2020/12/11/politics/supreme-court-texas-trump-biden/index.html
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12.12.2020 14:12 Відповісти
 
 