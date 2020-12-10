Техас і ще 17 штатів вимагають від Верховного суду скасування результату президентських виборів у США

Республіканці в 17 штатах США підтримали судовий позов, поданий до Верховного суду Техасом з вимогою скасувати результати голосування в чотирьох штатах країни, які вагаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Так, генеральні прокурори 17 штатів США приєдналися до судового позову, поданого генпрокурором штату Техас, що зажадав анулювати результати голосування в Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Президент Трамп уже звернувся до сенатора Теда Круза з проханням представити його інтереси у Верховному суді. Сам глава Білого дому також має намір виступити в суді, доводячи, що він все ж виграв вибори.

У заяві, підписаній генпрокурором штату Техас Кеном Пакстоном, який зараз є фігурантом кримінальної справи за звинуваченнями в корупції, стверджується, що виборчі бюлетені, надіслані в день виборів 3 листопада і пораховані вже після закриття виборчих дільниць, не можуть вважатися офіційними і мають бути визнані такими, що не мають законної сили.

Згідно з позовом, Верховний суд має скасувати результати голосування в чотирьох штатах, і перенести заздалегідь встановлену дату голосування вибірників - 14 грудня.

Варто нагадати, що Байден набрав 306 голосів вибірників за необхідних для перемоги 270 голосів. Загалом чотири штати дають 62 голоси вибірників у загальна кількість голосів Байдена.

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На думку експертів, найвища судова інстанція країни навряд чи призначить слухання за позовом.

"Це пресреліз, замаскований під судовий позов, - заявив радіостанції NPR юрист Річард Хасен. - Це просто сміття. Дуже небезпечне, але лише сміття".