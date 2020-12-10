Техас і ще 17 штатів вимагають від Верховного суду скасування результату президентських виборів у США
Республіканці в 17 штатах США підтримали судовий позов, поданий до Верховного суду Техасом з вимогою скасувати результати голосування в чотирьох штатах країни, які вагаються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Так, генеральні прокурори 17 штатів США приєдналися до судового позову, поданого генпрокурором штату Техас, що зажадав анулювати результати голосування в Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. Президент Трамп уже звернувся до сенатора Теда Круза з проханням представити його інтереси у Верховному суді. Сам глава Білого дому також має намір виступити в суді, доводячи, що він все ж виграв вибори.
У заяві, підписаній генпрокурором штату Техас Кеном Пакстоном, який зараз є фігурантом кримінальної справи за звинуваченнями в корупції, стверджується, що виборчі бюлетені, надіслані в день виборів 3 листопада і пораховані вже після закриття виборчих дільниць, не можуть вважатися офіційними і мають бути визнані такими, що не мають законної сили.
Згідно з позовом, Верховний суд має скасувати результати голосування в чотирьох штатах, і перенести заздалегідь встановлену дату голосування вибірників - 14 грудня.
Варто нагадати, що Байден набрав 306 голосів вибірників за необхідних для перемоги 270 голосів. Загалом чотири штати дають 62 голоси вибірників у загальна кількість голосів Байдена.
На думку експертів, найвища судова інстанція країни навряд чи призначить слухання за позовом.
"Це пресреліз, замаскований під судовий позов, - заявив радіостанції NPR юрист Річард Хасен. - Це просто сміття. Дуже небезпечне, але лише сміття".
Будь ласка, зачекайте...
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-І прокурор-ковбой Техасу призвав Верховний Суд США - відмінити результати виборів в тих штатах, де переміг Байден...
Цим Путін підтвердив відсутність втручання росії у вибори в США...
А Трамп- причину глибокого кохання до Путіна...
Возвражать будешь,самец курицы?
Не получится.
За тебя дружно лайкают лахтинские,гамэреканец
Схоже, що так просто воно з посади не піде, бо потім треба буде відповідати на дууже багато запитань
Суприм Корт по-настоящему вмешивается в процесс утверждения выборов лишь после голосования Коллегии Выборщиков и после разбирательств в Конгрессе, если Конгресс не может утвердить большинством итоги выборов, вот тогда только может вступить антикризисная норма "1 штат = 1 голос", что маловероятно.
А это всего лишь попытка сорвать Коллегию 14 декабря, когда большинство выборщиков уже готовы голосовать и не рассматривают изменение своего выбора как вариант.
Республіканці перетворились на популістів і узурпаторів влади.
Как минимум они пытаются дискредитировать в глазах всего мира саму американскую демократию, а как максимум они хотят разжечь в благополучной Америке ненависть среди американцев, которая доведет до погромов. В бой брошена вся кацапская 5 колонна в Америке, вся брайтонская кацапская эмигомразь верещит про фальсификации. Вбрасываются мегатонны фейков из кацапских СМИ-помоек и говноблоггеров, взрываются консервы.
Ви посібники ліваків і вороги вільних людей.
ОДНАКО "По мнению экспертов, высшая судебная инстанция страны вряд ли назначит слушания по иску.
"Это пресс-релиз, замаскированный под судебный иск, - заявил радиостанции NPR юрист Ричард Хасен. - Это просто мусор. Очень опасный, но всего лишь мусор".Источник: https://censor.net/ru/n3236162
Чотири роки тому голоси електорів розподілились 304 проти 227 на користь Трампа.
Цьогоріч 306 проти 232 на користь Байдена. При цьому в обох випадках Трамп мав меншу підтримку американців, ніж його суперник: 2016 року на 3 мільйони, 2020 року на 7 мільйонів.
Это нифига не то же самое, что 17 штатов.
Для мене друг *****, яким би він не був корисним для самих американців - ворог. Усе інше, не має значення.
то так - последний взбрык кончиты.
еще не родился тот судья, который сможет и посмеет отменить голоса 6ти млн
американских выборщиков...a нa "збираються воювати та зброю збирають"? - тaк у кого то она "вже зібрана і змащена"....
крутить глазами во все стороны, но - вынос тела состоится при любой погоде...
хто мочил крукет Хилари до конца своего единственного и бесславного срока.
в любом случае ето дело судейских, а "прокурор мой человек на все 100%" - такое точно не канает...
а если хотите знать мое мнение - он просто хворый, зацикленый на себе и только на себе человек.
даже мысль о том, шо он перепрыгнул 22 см в высоту, а кто то 23 - никогда уже больше ему покоя не даст.
короче - думаю он просто недообследованый, скажем так....
считать или не считать бюллетени, пришедшие по почте после 3-го ноября.
голосование по почте не ново и было всегда - военные, служащие за границей,
бизнесмены в командировках и не могущие прийти на свой избирательный участок и лично засвидетельствовать свое присутсвие, люди, которые не в по состоянию здоровья прийти лично не могут и т.д.
короче - голосование по почте не ново.
в период пандемии, безусловно кол-во голосовавших по почте выросло в разы,
я в 2016м - час 45 стоял в очереди на голоснуть вечером после работы.
даже без пандемии в 2020м ето бы заняло не меньше 3 часов, а тут еще и хвороба.
надо кому 3 часа в толпе друг на друга чихать?
подходим к главному - терпение.
Федеральный закон гласит - выборы должны состояться 3-го ноября и не позднее.
В условии выросшего в разы кол-ва избирателей "по почте" федеральный закон
не обуславливает какие из бюллетей действительны - те которые отправлены до 3-го ноября или те, которые были получены до 3го ноября, а значит етот вопрос остается на усмотрение властей штатов, шо штаты своими законами и утвердили,
хто уже как посчитал нужным, правильным и справедливым.
в одном штате действительны те, шо получены до 3го ноября,
в другом те шо отправлены до 3го ноября.
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есть еще много разных нюансов - не так просто получить бюллютень на голоcoвание отдаленно - переписка с избирателными от шатов и бесконечное заполение каких то анкет пока тебе не дадут добро и не пришлют настоящий бюллетень для голования,
с етой минуты - ты выборщик.
и еще уже имея такой бюллетень - совсем не обязательно его бросать в почтовый ящик - в радиусе 10мл знаю 3 места где были установлены головательные урны с капом возле каждой.
привези туда и брось, шо я и сделал.
сорри за ошибки.
ты бы мне еще через год ответил - тогда бы я точно не прочитал, та и ето чисто случайно.
не переймайся...
https://edition.cnn.com/2020/12/11/politics/supreme-court-texas-trump-biden/index.html