Тіхановська про заборону на виїзд з Білорусі: "Режим робить усе, щоб перетворити нашу країну на сучасний ГУЛАГ"

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що закриття виїзду з країни може перетворити Білорусь на в'язницю і стати прообразом "залізної завіси".

Про це Тіхановська повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами лідерки білоруської опозиції, за 26 років Лукашенко повернув країну в часи сталінізму з його масовими показовими репресіями, терором, а тепер - і з залізною завісою.

"Режим робить усе, щоб перетворити нашу країну на сучасний ГУЛАГ - величезну в'язницю, де панує страх і насильство. Він боїться розголосу і правосуддя і сподівається, що закриті кордони допоможуть заховати всі його злочини. Але я точно знаю: волю білоруського народу за закритим кордоном не сховати і не приховати", - зазначила Тіхановська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Білорусі закриває можливість залишити країну через наземні прикордонні пункти. Офіційно це пояснюють прагненням запобігти поширенню коронавірусу.

Також читайте: Тіхановська про перехідний період: "Керуватиму Білоруссю 45 днів"