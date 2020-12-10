Тіхановська про заборону на виїзд з Білорусі: "Режим робить усе, щоб перетворити нашу країну на сучасний ГУЛАГ"
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що закриття виїзду з країни може перетворити Білорусь на в'язницю і стати прообразом "залізної завіси".
Про це Тіхановська повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами лідерки білоруської опозиції, за 26 років Лукашенко повернув країну в часи сталінізму з його масовими показовими репресіями, терором, а тепер - і з залізною завісою.
"Режим робить усе, щоб перетворити нашу країну на сучасний ГУЛАГ - величезну в'язницю, де панує страх і насильство. Він боїться розголосу і правосуддя і сподівається, що закриті кордони допоможуть заховати всі його злочини. Але я точно знаю: волю білоруського народу за закритим кордоном не сховати і не приховати", - зазначила Тіхановська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Білорусі закриває можливість залишити країну через наземні прикордонні пункти. Офіційно це пояснюють прагненням запобігти поширенню коронавірусу.
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вівчара в садочку
в тихому куточку
жде дівчина жде
В тихому куточку
Жде мотузка, жде.
зрештою вже весь світ зрозумів, білоруси у переважній більшості своїй це ватний совок або навпаки совкова вата, яка просто хотіла і ще хоче, всього лиш поміняти старого і уже ********** на всю голову Лукашенка на нового, молодого вато-совкового, проте такого ж самого Лукашенка.
ну і хай собі хцять, для нас це навіть не гірше чим було. уявіть собі що ця пані, яка тече перед ху.йлом, могла б стати президентом Білорусії..... , вже на третій день кордони з рашапідами стали б довшими на довжину наших нинішніх кордонів з білорусами.
Гулаг - это мах!!! миллион убийц- почему милионы жертв молча шли и умирали???
ВСТАВАЙТЕ И СРАЖАЙТЕСЬ!!!!! Эта мразь путинская просто не уйдет!!!!
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...Ти, якраз, мабуть, результат того "експерименту"...