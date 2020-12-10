Через рішення КС суди припинили розгляд близько 1200 справ, - глава НАЗК Новіков

Через рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року суди припинили розгляд близько 1200 справ і можуть переглянути вже винесені вироки в 200 справах, на сотні мільйонів гривень.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всього 4700 справ було зареєстровано правоохоронцями й це не тільки Антикорупційне бюро, це в першу чергу Національна поліція. Понад 1200 справ пішло до суду. 200 вироків. Ці вироки можуть бути переглянуті, якщо особи звернуться до суду й можуть бути закриті. Це дійсно сотні мільйонів гривень", — зазначив Голова НАЗК.

За словами Новікова, переглянуті вироки вже ніколи не зможуть бути винесені знову, а їхні фігуранти залишаться повністю звільненими від відповідальності.

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Він також зазначив, що зараз важливо, аби Верховна Рада якнайшвидше ухвалила Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки в другому читанні. Це допоможе створити додаткові механізми спільної роботи всіх органів влади проти корупції.

"Є Антикорупційна стратегія — проєкт (закону - ред.), який пройшов перше читання в парламенті. До другого читання він зараз готується, і там є конкретні механізми — чого не вистачає щоби НАЗК, НАБУ, САП або будь-який інший орган у державі ефективно працював, щоби кожен орган був антикорупційним", — додав Новіков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.