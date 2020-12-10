Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України очікує, що новорічні свята дадуть певний спалах захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У повідомленні нагадується, що на період з 00:00 години 8 січня по 00:00 годину 25 січня буде запроваджено посилений карантин, який передбачає такі обмеження роботи:

закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос);

розважальних закладів;

закладів торгівлі непродовольчими товарами;

закладів культури і проведення культурних масових заходів;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

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"Попри те, що нам вдалося збити хвилю ураганного розповсюдження коронавірусної хвороби, кількість нових випадків інфікування наразі залишається досить великою. Наша медична система сьогодні працює в напруженому режимі. Ми очікуємо, що новорічні святкування дадуть певний спалах захворювання. До того ж, щороку наприкінці січня в нас спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ, і це дасть додаткове навантаження на медичну систему. Зважаючи на ці фактори, ми вирішили посилити карантинні обмеження саме в цей період", - зазначив глава МОЗ Максим Степанов.

Водночас Степанов наголосив, що посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту — як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволена організація "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, робота закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами. Також працюватимуть АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв’язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, заклади з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Перукарням та салонам краси буде дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Міністерство охорони здоров’я рекомендує всім установам та організаціям за можливості на період дії посиленого карантину організувати дистанційний режим роботи. Очікується, що завдяки запровадженню посиленого карантину та за умови його дотримання кількість нових випадків інфікування COVID-19 знизиться приблизно на 50%.

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