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Новини Коронавірус і карантин
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Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину. ІНФОГРАФІКА

Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України очікує, що новорічні свята дадуть певний спалах захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У повідомленні нагадується, що на період з 00:00 години 8 січня по 00:00 годину 25 січня буде запроваджено посилений карантин, який передбачає такі обмеження роботи:

  • закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос);
  • розважальних закладів;
  • закладів торгівлі непродовольчими товарами;
  • закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
  • непродовольчих ринків;
  • відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

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"Попри те, що нам вдалося збити хвилю ураганного розповсюдження коронавірусної хвороби, кількість нових випадків інфікування наразі залишається досить великою. Наша медична система сьогодні працює в напруженому режимі. Ми очікуємо, що новорічні святкування дадуть певний спалах захворювання. До того ж, щороку наприкінці січня в нас спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ, і це дасть додаткове навантаження на медичну систему. Зважаючи на ці фактори, ми вирішили посилити карантинні обмеження саме в цей період", - зазначив глава МОЗ Максим Степанов.

Водночас Степанов наголосив, що посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту — як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволена організація "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, робота закладів торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами. Також працюватимуть АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв’язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, заклади з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Перукарням та салонам краси буде дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Міністерство охорони здоров’я рекомендує всім установам та організаціям за можливості на період дії посиленого карантину організувати дистанційний режим роботи. Очікується, що завдяки запровадженню посиленого карантину та за умови його дотримання кількість нових випадків інфікування COVID-19 знизиться приблизно на 50%.

Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину 01

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Блин если у зели днюха 25го января, то почему мамма римма не назвала его Татьяной?
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10.12.2020 15:11
+5
Для одаренных вопрос - как организовать удаленную работу парикмахерской к примеру? Тоже через интернет сервисы? А как быть небольшому магазинчику хозяйственных товаров или шиномонтажной мастерской? Вы считаете что на просторах инета тусуется бОльшая часть населения? Так я Вас наверное огорчу. Как показала практика бОльшая часть населения неспособна грамотно в гугле запрос составить чего хочет найти. И это только из тех кто более-менее приличный доступ в инет имеет.
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10.12.2020 16:11
+4
нам удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни ...


а волна знает, что это вы её сбили ?

может это тоже вы и Солнце каждое утро подымаете ?
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10.12.2020 15:14
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Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина - Цензор.НЕТ 50
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10.12.2020 15:07 Відповісти
Блин если у зели днюха 25го января, то почему мамма римма не назвала его Татьяной?
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10.12.2020 15:11 Відповісти
назвала, но это имя используется чисто в домашней обстановке
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10.12.2020 15:15 Відповісти
И тычет в ейную ЗЕленую морду просроченным куриным окорочком из госрезерва 1991 года.Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 3571
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10.12.2020 15:38 Відповісти
а что это за актриса из немецких фильмов для взрослых?
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10.12.2020 19:34 Відповісти
нам удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни ...


а волна знает, что это вы её сбили ?

может это тоже вы и Солнце каждое утро подымаете ?
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10.12.2020 15:14 Відповісти
Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 4302
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10.12.2020 15:28 Відповісти
Т.е. то, что нормальные люди и нормальные конторы сделали уже давным давно.

Локдаун для совсем тугодумов и упоротых, которые за год не смогли организовать удаленную работу и интернет-сервисы.
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10.12.2020 15:34 Відповісти
Для одаренных вопрос - как организовать удаленную работу парикмахерской к примеру? Тоже через интернет сервисы? А как быть небольшому магазинчику хозяйственных товаров или шиномонтажной мастерской? Вы считаете что на просторах инета тусуется бОльшая часть населения? Так я Вас наверное огорчу. Как показала практика бОльшая часть населения неспособна грамотно в гугле запрос составить чего хочет найти. И это только из тех кто более-менее приличный доступ в инет имеет.
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10.12.2020 16:11 Відповісти
Одаренные ходят в парикмахерскую, когда надо сидеть в карантине.
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10.12.2020 17:13 Відповісти
Организуй удалённую работу коксохимического завода, например))
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10.12.2020 16:12 Відповісти
Ну или починку коксовой печи в "горячем" режиме - через "пятьжи")
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10.12.2020 16:13 Відповісти
Умиляют рассуждения офисного планктона.
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10.12.2020 16:15 Відповісти
Ну... я и сам офисный планктон. Да только вот папа трудится как раз на коксохиме и печи по горячему как раз ремонтирует.
Тут больше вопрос эгоизма, я думаю
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10.12.2020 16:18 Відповісти
Я тоже офисный планктон. К тому же моя работа вообще даже в нормальном режиме мало зависит от места расположения пятой точки. Но нельзя же думать только о себе любимом. К тому же в данном контексте под офисным планктоном я понимал так называемых "эффективных манагеров".
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10.12.2020 16:22 Відповісти
Кстати, сам я уже второй месяц как на удаленке. Руководство решение такое приняло.
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10.12.2020 16:35 Відповісти
9 месяцев удаленки.

Знаю кучу примеров, когда людей гонят на работу перекладывать бумажки со стола на стол.
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10.12.2020 17:14 Відповісти
Сколько процентов простога нарида работает на заводах?

Подавляющее большинство - мелкие шаромыжники и сфера обслуживания. Потому и экономика в жопе.
И вот именно эта категория уже скоро год, как могла бы сидеть дома. Я понимаю, что в гробу с маникюром и прической оно красивее, чем без.
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10.12.2020 17:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=akmpPU5qrIY&fbclid=IwAR3DyyhKAAKDknkMY52k0BwP6RUwEn7sWidNwKOodwaDsK9vTV1ysBqGTiE
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10.12.2020 16:47 Відповісти
 
 