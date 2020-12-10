У суді Одеси двоє фігурантів справи про бунт у колонії знову порізали себе гострим предметом

У залі засідань Малиновського районного суду Одеси знову порізали себе гострим предметом двоє фігурантів справи про організацію бунту в Південній виправній колонії (№51) у 2019 році.

Прессекретарка суду Аріна Лебедюк повідомила, що сьогодні суд розглядав питання щодо продовження запобіжного заходу сімом обвинувачуваним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні шістьом з них продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Коли суддя оголошував рішення, двоє обвинувачених почали завдавати собі поранення по різних частинах тіла - руці, в області живота", – розповіла прессекретарка.

Лебедюк наголосила, що співробітники суду оперативно викликали швидку допомогу, яка надала чоловікам необхідну медичну допомогу.

У пресслужбі додали, що через повторний акт аутоагресії (завдання собі ушкоджень) надалі справа буде слухатися без присутності в залі обвинувачених.

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Таке рішення, як пояснила Лебедюк, суд ухвалив на підставі ст. 330 (заходи до порушників порядку судового засідання) КПК України.

Також у ході засідання стало відомо, що два адвокати не можуть бути присутніми в суді через хворобу, у зв'язку з чим обвинуваченим запропонували заміну захисників.

З цим не погодився один з фігурантів, тому йому поки запобіжний захід не продовжено – дали можливість визначитися з вибором адвоката.

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