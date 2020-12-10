УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4453 відвідувача онлайн
Новини
1 561 6

У суді Одеси двоє фігурантів справи про бунт у колонії знову порізали себе гострим предметом

У суді Одеси двоє фігурантів справи про бунт у колонії знову порізали себе гострим предметом

У залі засідань Малиновського районного суду Одеси знову порізали себе гострим предметом двоє фігурантів справи про організацію бунту в Південній виправній колонії (№51) у 2019 році.

Прессекретарка суду Аріна Лебедюк повідомила, що сьогодні суд розглядав питання щодо продовження запобіжного заходу сімом обвинувачуваним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні шістьом з них продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Коли суддя оголошував рішення, двоє обвинувачених почали завдавати собі поранення по різних частинах тіла - руці, в області живота", – розповіла прессекретарка.

Лебедюк наголосила, що співробітники суду оперативно викликали швидку допомогу, яка надала чоловікам необхідну медичну допомогу.

У пресслужбі додали, що через повторний акт аутоагресії (завдання собі ушкоджень) надалі справа буде слухатися без присутності в залі обвинувачених.

Також читайте: В одеському суді під час оголошення рішення семеро ув'язнених порізали себе

Таке рішення, як пояснила Лебедюк, суд ухвалив на підставі ст. 330 (заходи до порушників порядку судового засідання) КПК України.

Також у ході засідання стало відомо, що два адвокати не можуть бути присутніми в суді через хворобу, у зв'язку з чим обвинуваченим запропонували заміну захисників.

З цим не погодився один з фігурантів, тому йому поки запобіжний захід не продовжено – дали можливість визначитися з вибором адвоката.

Також дивіться: "Я хочу померти": чоловік в одеському "Макдональдсі" погрожував підірвати "гранату". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

бунт (64) колонія (253) Одеса (5440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно было просто подождать и посмотреть что будет
показати весь коментар
10.12.2020 15:15 Відповісти
даже в фольклоре не слыхал что бы зэк себя зарезал
показати весь коментар
10.12.2020 16:29 Відповісти
мера пресечения уже сидящим зекам ? это типа запретят в клуб зоновский ходить на кружок самодеятельности и в столовую ?
показати весь коментар
10.12.2020 15:19 Відповісти
А чем это они себя резали??? Их что ли не обыскивали перед судом? Так может у них с собой гранаты и пулеметы? Аво-вторых, свободная страна.. пускай сами с собой что угодно делают, хоть вешаются - их право.
показати весь коментар
10.12.2020 16:11 Відповісти
ну таки уголок лезвия бритвы " мойку" пронести можно куда хош
показати весь коментар
10.12.2020 16:27 Відповісти
Так они порезали соответствующие места друг другу кожаными ножами!
показати весь коментар
10.12.2020 17:05 Відповісти
 
 