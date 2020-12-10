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Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас

Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підкреслив важливість завершення основної частини реформи децентралізації в Україні і закликав продовжувати її.

Про це він заявив під час міжнародної онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інститути, фінанси і люди", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступного дня після місцевих виборів Україна увійшла у нову еру, коли в громад є нові ресурси, нові межі відповідальності, більше можливостей самоврядування і нарешті можливість краще служити своїм громадянам. Звісно, немає часу спочивати на лаврах, і ми дуже сподіваємося, що ця реформа абсолютно буде вмонтована в державну структуру і нестиме далі позитивні результати по всі країні", - зазначив дипломат.

Маасікас підкреслив, що 2020-й рік є історичним для України, коли відбулося завершення "основної частини реформи із створенням нової мапи з адміністративного поділу", та закликав продовжувати реформу, у тому числі роботу над законопроєктами щодо місцевих державних адміністрацій і місцевого самоврядування.

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"Законопроєкт про місцеві державні адміністрації вже зареєстрований у Раді, закон (проєкт — ред.) про місцеве самоврядування - зараз відбувається інтенсивне обговорення щодо нього, проєкт ще не був зареєстрований, але ми очікуємо, що невдовзі його зареєструють. Ці два закони мають забезпечити гладке партнерське перебудування стосунків на місцевому рівні, і я дуже очікую побачити ці документи в роботі", - зауважив посол.

Разом із тим він відзначив важливість у подальшому внести необхідні зміни до Конституції для остаточного завершення реформи і закріплення її досягнень.

"Також заслуговує на увагу питання потенційного внесення змін до Конституції України. Я сподіваюся, що прийде час, коли реформу децентралізації остаточно, вже повністю внесуть у Конституцію, безумовно, після належних консультацій з усіма зацікавленими сторонами", - сказав Маасікас.

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Водночас посол додав, що децентралізація є одним із найкращих прикладів успіху після Революції Гідності і зробила Україну ближчою до ЄС.

Автор: 

реформи (3206) Євросоюз (13360) децентралізація (453) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+2
Тем более, что это нифига не ЗЕ-власти лавры.
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10.12.2020 15:32
+1
Единственное, осталось уточнить какому "народу" власть фактически принадлежит.
Я так подозреваю, что "народ" вот этот:
Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас - Цензор.НЕТ 3959
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10.12.2020 16:20
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10.12.2020 15:19 Відповісти
Вначале следующий этап реформы - оплата всех налогов в местные бюджеты!
А потом закрепить в Конституции.
Обязательства отдали местным органам, а деньги выклянчивают в Киеве.
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10.12.2020 15:31 Відповісти
а кто будет платить армии?)))
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10.12.2020 15:40 Відповісти
відсоток. Чим заможніша громада - тим вищий відсоток за безпеку іх скарбниці.
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10.12.2020 16:04 Відповісти
тогда какой смысл делать ее богаче?
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10.12.2020 17:45 Відповісти
Как в нормальных странах, перечисляется 10-15% в госбюджет.
Иначе, громадам нет смысла развиваться и больше зарабатывать. Выгоднее "подмазывать" распределяющих.
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10.12.2020 16:46 Відповісти
это ты сам придумал или подсказал кто?))) пока будут всякие субсидии, бесплатные проезды, безоплатные квартиры и прочая халява от государства, такое государство обречено на нищету
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10.12.2020 17:44 Відповісти
Халява с социалкой есть и в Швеции и живут прекрасно.пока есть Каломойша и Ахметка,государство обречено на нищету
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10.12.2020 20:09 Відповісти
вот когда ты будешь столько же налогов платить как в швеции тогда и жить будешь как в швеции)))
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11.12.2020 07:30 Відповісти
Для того чтобы платить налоги как в Швеции, надо для начала зарабатывать как в Швеции.в процентном соотношении мы платим в казну не меньше шведов,проблема в том,что Каломойша с Ахметками не платят.
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11.12.2020 11:40 Відповісти
в первую очередь у украинцев должно мозгов быть хотя бы на половину от шведских)))) они никогда не выберут в президенты комика а в парламент свадебного фотографа))) подойди к зеркалу и внимательно всмотрись в него. а не ты ли проблема самому себе?
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12.12.2020 05:56 Відповісти
Тем более, что это нифига не ЗЕ-власти лавры.
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10.12.2020 15:32 Відповісти
"немає часу почивати на лаврах"
е, друже, погано ти бубочку знаєш!
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10.12.2020 15:35 Відповісти
Так і це замало! Всі суди необхідно перевести в зовнішнє управління!
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10.12.2020 15:48 Відповісти
Кремлевские Хмыри проведут вакцинацию,децентрализацию и новый короновирусный Новичок А Путлера повесят вниз головой как Бенито Муссолини....
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10.12.2020 15:37 Відповісти
"Децентрализацию (Федерализацию) надо закрепить в Конституции" - это требование врага.
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10.12.2020 16:00 Відповісти
А що там у нас не так з Конституцією? Там чітко написано - влада належить народу. Отже і місцевим органам управління обраних громадою. Що ще треба дописувати? Федералізацію?
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10.12.2020 16:05 Відповісти
Единственное, осталось уточнить какому "народу" власть фактически принадлежит.
Я так подозреваю, что "народ" вот этот:
Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас - Цензор.НЕТ 3959
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10.12.2020 16:20 Відповісти
Т.з. "децентралізація" в країні з розгулом сепаратизму (болгарського, румунського, мадярського), українофобії в крупних містах Півдня і Сходу, окупації росією Криму, україноненависництва і розгулу сепаратизму на Донбасі, більш ніж реальною загрозою московського вторгнення - то злочин української влади. В такі часи держава має бути жорстко централізованою, навіть диктатурою.
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10.12.2020 20:31 Відповісти
готовят гражданскую
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10.12.2020 22:27 Відповісти
 
 