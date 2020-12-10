Децентралізацію треба закріпити в Конституції: немає часу спочивати на лаврах, - представник ЄС в Україні Маасікас

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підкреслив важливість завершення основної частини реформи децентралізації в Україні і закликав продовжувати її.

Про це він заявив під час міжнародної онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інститути, фінанси і люди", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступного дня після місцевих виборів Україна увійшла у нову еру, коли в громад є нові ресурси, нові межі відповідальності, більше можливостей самоврядування і нарешті можливість краще служити своїм громадянам. Звісно, немає часу спочивати на лаврах, і ми дуже сподіваємося, що ця реформа абсолютно буде вмонтована в державну структуру і нестиме далі позитивні результати по всі країні", - зазначив дипломат.

Маасікас підкреслив, що 2020-й рік є історичним для України, коли відбулося завершення "основної частини реформи із створенням нової мапи з адміністративного поділу", та закликав продовжувати реформу, у тому числі роботу над законопроєктами щодо місцевих державних адміністрацій і місцевого самоврядування.

Також читайте: Децентралізація є ключовим інструментом досягнення членства в ЄС і НАТО, - Стефанишина

"Законопроєкт про місцеві державні адміністрації вже зареєстрований у Раді, закон (проєкт — ред.) про місцеве самоврядування - зараз відбувається інтенсивне обговорення щодо нього, проєкт ще не був зареєстрований, але ми очікуємо, що невдовзі його зареєструють. Ці два закони мають забезпечити гладке партнерське перебудування стосунків на місцевому рівні, і я дуже очікую побачити ці документи в роботі", - зауважив посол.

Разом із тим він відзначив важливість у подальшому внести необхідні зміни до Конституції для остаточного завершення реформи і закріплення її досягнень.

"Також заслуговує на увагу питання потенційного внесення змін до Конституції України. Я сподіваюся, що прийде час, коли реформу децентралізації остаточно, вже повністю внесуть у Конституцію, безумовно, після належних консультацій з усіма зацікавленими сторонами", - сказав Маасікас.

Також читайте: Цього року Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів, - Шмигаль

Водночас посол додав, що децентралізація є одним із найкращих прикладів успіху після Революції Гідності і зробила Україну ближчою до ЄС.