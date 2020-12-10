Стратегію розвитку ОПК, частиною якої має стати єдина позиція щодо трансформації "Укроборонпрому", необхідно розробити якнайшвидше, - Данілов

Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, частиною якої має стати єдина узгоджена позиція щодо трансформації Державного концерну "Укроборонпром", потрібно розробити в максимально стислі терміни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

У процесі міжвідомчої наради в четвер, присвяченої питанню трансформації "Укроборонпрому", Данілов зазначив, що зміна організації роботи ОПК загалом і трансформації Концерну зокрема є сьогодні пріоритетними завданнями, визначеними Президентом України Володимиром Зеленським.

Данілов нагадав, що завдання з реформування ОПК, зокрема Концерну, визначені чотирма рішеннями РНБО (в березні і травні 2016 р., в березні 2019 р. і в лютому цього року) і Державною цільовою програмою реформування і розвитку ОПК на період до 2021 року.

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За словами секретаря РНБО, цього року виконання відповідних завдань рішенням РНБО України покладено на Кабінет Міністрів.

Учасники засідання висловили своє бачення шляхів реформування Концерну. Серед іншого, зазначалося, що реалізація заходів з реформування ДК "Укроборонпром" має відбуватися лише на підставі документів, схвалених президентом і РНБО.

Підсумовуючи, Данілов зазначив, що розробка Стратегії розвитку ОПК передбачена Стратегією національної безпеки України, затвердженою указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392.

"Єдина узгоджена позиція щодо трансформації Концерну має стати частиною цієї Стратегії. Нам треба працювати максимально швидко, залучати до цієї роботи науковців та представників приватного сектору, профільного парламентського комітету. Це співпраця на користь держави", - сказав Данілов.

Він наголосив, що під час трансформації Концерну необхідно зосередити зусилля насамперед на забезпеченні Збройних Сил України сучасною високоякісною конкурентоздатною продукцією українського виробництва, розвитку науки та сучасних технологій, а також збереженні інтелектуальної власності, які є у власності підприємств "Укроборонпрому".

Секретар РНБО України також зазначив, що нині вперше за доволі тривалий час уряд і Концерн досягли спільного бачення щодо шляхів реформування "Укроборонпрому".

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