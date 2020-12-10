Справа про хабар для голови Держгеокадастру. Двом фігурантам повідомлено про підозру, - НАБУ

9 грудня поточного року НАБУ і САП повідомили про підозру в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особі-посереднику, які намагалися підкупити голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка.

Дії осіб кваліфіковано за ч.4 ст.369 КК України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

У повідомленні нагадують, що вчора правоохоронці під процесуальним керівництвом САП затримали "на гарячому" двох осіб, які кількома траншами надали 52 тис. дол. США неправомірної вигоди голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романові Лещенку.

"Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов'язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України в 2020 році. Отже, не можна виключати, що ця людина може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ і САП вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігти такому впливу. Розслідування зазначених фактів НАБУ почали у вересні 2020 за заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенка про пропозицію надання йому неправомірної вигоди", - наголошують у НАБУ.

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