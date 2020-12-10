Інфляція в листопаді виросла до 3,8%: це більше, ніж очікував Нацбанк, - Шевченко

Інфляція істотно прискорилася і наблизилася до нижньої межі цільового діапазону 5% +/- 1 п.п., в листопаді споживчі ціни зросли на 3,8% в річному вимірі, в місячному на 1,3% - такий приріст був вище, ніж очікував Нацбанк.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Значний внесок мало збільшення вартості природного газу на європейському ринку, що позначилося на внутрішніх цінах на газ, опалення та гарячу воду. Крім того, стрімко підвищилися ціни на окремі продукти харчування внаслідок гіршого врожаю та пов’язаного з ним зростання світових цін.

Жвавий споживчий попит також підтримував зростання цін протягом останніх місяців. Підвищення доходів та погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат. Про це свідчило зростання роздрібного товарообороту. Це також сприяло активному відновленню економіки в другому півріччі", - зазначив Шевченко.

За його словами, вплив "карантину вихідного дня" був порівняно незначним, "хоча й призвів до погіршення настроїв бізнесу та споживачів".

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У НБУ очікують входження інфляції в цільовий діапазон 5%+/-1 в.п. до кінця року.

"Надалі з огляду на низьку базу порівняння очікується подальше зростання споживчих цін у наступні місяці. Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за оцінками Національного банку, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію. Водночас збалансована монетарна та фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, але й збереженню помірних темпів інфляції надалі", - сказав Шевченко.