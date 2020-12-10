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Новини
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Інфляція в листопаді виросла до 3,8%: це більше, ніж очікував Нацбанк, - Шевченко

Інфляція в листопаді виросла до 3,8%: це більше, ніж очікував Нацбанк, - Шевченко

Інфляція істотно прискорилася і наблизилася до нижньої межі цільового діапазону 5% +/- 1 п.п., в листопаді споживчі ціни зросли на 3,8% в річному вимірі, в місячному на 1,3% - такий приріст був вище, ніж очікував Нацбанк.

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Значний внесок мало збільшення вартості природного газу на європейському ринку, що позначилося на внутрішніх цінах на газ, опалення та гарячу воду. Крім того, стрімко підвищилися ціни на окремі продукти харчування внаслідок гіршого врожаю та пов’язаного з ним зростання світових цін.

Жвавий споживчий попит також підтримував зростання цін протягом останніх місяців. Підвищення доходів та погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат. Про це свідчило зростання роздрібного товарообороту. Це також сприяло активному відновленню економіки в другому півріччі", - зазначив Шевченко.

За його словами, вплив "карантину вихідного дня" був порівняно незначним, "хоча й призвів до погіршення настроїв бізнесу та споживачів".

Читайте: Нацбанк не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету, - глава НБУ Шевченко

У НБУ очікують входження інфляції в цільовий діапазон 5%+/-1 в.п. до кінця року.

"Надалі з огляду на низьку базу порівняння очікується подальше зростання споживчих цін у наступні місяці. Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за оцінками Національного банку, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію. Водночас збалансована монетарна та фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, але й збереженню помірних темпів інфляції надалі", - сказав Шевченко.

Автор: 

інфляція (851) карантин (18172) НБУ (10351) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+6
Толи еще будет с этим зебилами. Может уже пора как настоящий Барыга начинать красть в бюджет, а зебилы?
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10.12.2020 15:47
+4
Ой!
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10.12.2020 15:47
+4
Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 551
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10.12.2020 15:49
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Ой!
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10.12.2020 15:47 Відповісти
Толи еще будет с этим зебилами. Может уже пора как настоящий Барыга начинать красть в бюджет, а зебилы?
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10.12.2020 15:47 Відповісти
А такі да!
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10.12.2020 15:53 Відповісти
браво! рукожопы
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10.12.2020 15:47 Відповісти
Инфляция в ноябре выросла до 3,8%: это больше, чем ожидал Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 551
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10.12.2020 15:49 Відповісти
шляпа на ёлке символизует будька (добронравова) из скотов. И не нада тут искать какой-та смысл
Інфляція в листопаді виросла до 3,8%: це більше, ніж очікував Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 98
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10.12.2020 16:02 Відповісти
масло подсолнечное как поднялось а у них 3,8% суки
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10.12.2020 15:58 Відповісти
Ой,и кто это сделал?
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10.12.2020 16:03 Відповісти
Чистое враньё - оказывается в росте цен виноват плохой урожай,высокие доходы населения,рост мировых цен и даже какое то восстановление экономики,но ценовые сговоры монополистов,повышение уровня налогообложения,увеличение жадности у взяточников, казнокрадов и непомерный рост госрасходов оказывается тут совсем не при чем.
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10.12.2020 16:09 Відповісти
Такая неожиданность... Страна сыпется в пропасть и инфляция тут еще , удивительное совпадение. Зелень вы це зробылы разом ? Хуже не будет?
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10.12.2020 16:16 Відповісти
Это временное явление, будем ожидать. Зима, лето, зима лето и зима лето, и никаких проблем.
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10.12.2020 17:11 Відповісти
Не Нацбанк, а только новое ЗЕленое руководство Нацбанка не ожидало.

А тем, кто ожидал и говорил об этом в СМИ, Шевченко доганы выписывал, шоб не рушили его светлый образ гениального руководителя.
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10.12.2020 17:46 Відповісти
Інфляція в листопаді виросла до 3,8%: це більше, ніж очікував Нацбанк, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9524
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10.12.2020 20:58 Відповісти
 
 