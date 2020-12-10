Суд засудив до 9,5 років в'язниці киянина, який убив свою колишню дружину на ґрунті розподілу майна

Суд засудив до 9,5 років позбавлення волі 56-річного чоловіка, який у результаті сварки вбив свою колишню дружину.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Злочин стався в липні минулого року в квартирі на вулиці Каунаській у Дніпровському районі столиці. Встановлено, що обвинувачений запросив колишню дружину для вирішення питання подальшого поділу майна. Однак, не дійшовши до спільного рішення, між колишньою парою виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці один точний удар у груди, від якого та померла на місці.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва обвинувачений визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, його засуджено до 9 років і 6 місяців позбавлення волі.

Обвинуваченого залишено під вартою до вступу вироку в законну силу.

Читайте також: Перед судом постане підозрюваний у зґвалтуванні двох і спробі зґвалтування 3 жінок у Києві, - прокуратура