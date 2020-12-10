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Новини
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Суд засудив до 9,5 років в'язниці киянина, який убив свою колишню дружину на ґрунті розподілу майна

Суд засудив до 9,5 років в'язниці киянина, який убив свою колишню дружину на ґрунті розподілу майна

Суд засудив до 9,5 років позбавлення волі 56-річного чоловіка, який у результаті сварки вбив свою колишню дружину.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Злочин стався в липні минулого року в квартирі на вулиці Каунаській у Дніпровському районі столиці. Встановлено, що обвинувачений запросив колишню дружину для вирішення питання подальшого поділу майна. Однак, не дійшовши до спільного рішення, між колишньою парою виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці один точний удар у груди, від якого та померла на місці.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва обвинувачений визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, його засуджено до 9 років і 6 місяців позбавлення волі.

Обвинуваченого залишено під вартою до вступу вироку в законну силу.

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Київ (19441) вирок (1064) прокуратура (3671) вбивство (3083)


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Топ коментарі
+3
Мені здається що за вбивство мають давати не менше 15 років.
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10.12.2020 15:53
+3
Господи бідний чоловік, жаль його, одружився на хвойді, ще тепер і відсидить ні за що.
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10.12.2020 15:55
+2
Бывшая жена надеялась что до самой смерти квартира будет ее - wish granted
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10.12.2020 16:18
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Мені здається що за вбивство мають давати не менше 15 років.
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10.12.2020 15:53 Відповісти
Мабуть чоловік був в стані афекту + ніколи не попадав в поле зору правоохоронних органів і ніде не привлікався + хороша характеристика зі школи. Ось і дали такий термін
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10.12.2020 15:56 Відповісти
В стані афекту душать або б'ють табуреткою по голові, або 100 разів колять ножем. А одиночний і точний удар ножем в серце це сплановане холоднокровне вбивство.
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10.12.2020 16:00 Відповісти
Суд посчитал это как за гуманный поступок, потому что в такой стране ей мучительно больно было жить.
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10.12.2020 15:57 Відповісти
он приехала на переговоры из кацапии?
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11.12.2020 01:43 Відповісти
Статья 115 часть 1...от 7 до 15...
А если тебе что то кажется...то перекрестись и оно пройдет...
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10.12.2020 15:58 Відповісти
А шо не так? Там санкия от 7 до 15, суд дал 9,5.
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10.12.2020 15:56 Відповісти
То есть санкция
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10.12.2020 15:56 Відповісти
Господи бідний чоловік, жаль його, одружився на хвойді, ще тепер і відсидить ні за що.
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10.12.2020 15:55 Відповісти
умышленное убийство во время материального спора - это как раз "ни за что", ага
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11.12.2020 01:44 Відповісти
За убийство надо давать убийство
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10.12.2020 15:56 Відповісти
У нас за убийство человека дают как за убийство трёх собак
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10.12.2020 16:03 Відповісти
а надо давать за убийство собаки как за убийство трех человек
потому как собаки - это последние ангелы на Земле.
а люди - редкие сволочи в массе своей
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11.12.2020 01:45 Відповісти
життя дружини оцінили недорого- як украдений мішок картоплі
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10.12.2020 16:08 Відповісти
Бывшая жена надеялась что до самой смерти квартира будет ее - wish granted
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10.12.2020 16:18 Відповісти
Когда наследники рощена будут делить эту фирму без трагедий тоже не обойдется,алиханова из питера всем покажет кто в доме хозяин.
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10.12.2020 16:48 Відповісти
это если ты досидишь на бутылке до тех времен
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11.12.2020 01:46 Відповісти
"...Это что... Это не высшая мера. Вот высшую меру я, признаться, переношу с трудом".
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10.12.2020 17:59 Відповісти
бабушка Роза очень любила семейные скандалы, поэтому переписывала каждый день завещание.
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11.12.2020 00:15 Відповісти
 
 