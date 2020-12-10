Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко
"Європейська Солідарність" вимагає від влади повернути на порядок денний питання отримання Плану дій щодо членства України в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.
За словами п'ятого президента, мета партії "ЄС" - зберегти демократичну європейську Україну і провести її по шляху реформ до єдиної європейської сім'ї націй, яка гарантує добробут українців. А вступ до НАТО гарантує незалежність країни і безпеку людей.
"Ми вимагаємо від влади повернути на порядок денний питання про ПДЧ. Грузія, як бачимо, має шанс отримати його вже найближчим часом. Про Україну ж наразі не йдеться, тому що Україна в особі її теперішнього керівництва сама послала сигнал, що не так вже нам цей план і потрібен", – застерігає п’ятий Президент.
Лідер "ЄС" підкреслив, що в питаннях зовнішньої політики дилетантизм нинішньої влади ще більш вражаючий, ніж у будь-якій іншій.
"Дайте йому глобус, – не кожну країну покаже. Професіонали, із яких складається наша дипломатична служба, самовіддано працюють на всіх напрямках. Однак роль МЗС тепер істотно зменшилася, а реальне керівництво зовнішньою політикою здійснюють люди, далекі від розуміння її азів. Звідси – хаос і відсутність стратегії. Найгірше, припинено дипломатичний спротив російській агресії, і це дезорієнтує наших партнерів", – констатує п’ятий президент.
"Європейська Солідарність", всі наші народні депутати, які дотичні до питань євроінтеграції та зовнішньої політики, я особисто продовжимо страхувати Україну від непрофесійних дій влади назовні", – наголошує Петро Порошенко.
За його словами, вже не один західний дипломат звертає увагу на те, що в секторі оборони і безпеки згортаються реформи, які є ключовими в частині відповідності стандартам НАТО.
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Кому ему?
Лидер "ЕС" подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем у любой другой.
"Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях.Источник: https://censor.net/ru/n3236196
Вот и вопрос: кому ему?
тебя бомбануло?У тебя всегда на слово пеця такая реакция?)
До речі, бот зебільний, а нафіга тобі ще одна акка?
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Якщо клепки не вистачає і ні на що путнє не здатен, хай попросить Пороха цим зайнятись.
Чи ви вважаєте, що фсб-шний дерьмак, або фуйло, з цим краще "впораються"?
10.12.20 09:15 https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory
Хоча, ви, 73/43%-тні, завжди брешете, як пику розкриваєте
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
Чого ж коли п*ять років барижив не приєдналися до ПДЧ НАТО .А тому що там конкретно сказали ..У нас війна з Мордором .!
ПС )))) Чому всі екси стають такими зарозумними ..!?