Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко

"Європейська Солідарність" вимагає від влади повернути на порядок денний питання отримання Плану дій щодо членства України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

За словами п'ятого президента, мета партії "ЄС" - зберегти демократичну європейську Україну і провести її по шляху реформ до єдиної європейської сім'ї націй, яка гарантує добробут українців. А вступ до НАТО гарантує незалежність країни і безпеку людей.

"Ми вимагаємо від влади повернути на порядок денний питання про ПДЧ. Грузія, як бачимо, має шанс отримати його вже найближчим часом. Про Україну ж наразі не йдеться, тому що Україна в особі її теперішнього керівництва сама послала сигнал, що не так вже нам цей план і потрібен", – застерігає п’ятий Президент.

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Лідер "ЄС" підкреслив, що в питаннях зовнішньої політики дилетантизм нинішньої влади ще більш вражаючий, ніж у будь-якій іншій.

"Дайте йому глобус, – не кожну країну покаже. Професіонали, із яких складається наша дипломатична служба, самовіддано працюють на всіх напрямках. Однак роль МЗС тепер істотно зменшилася, а реальне керівництво зовнішньою політикою здійснюють люди, далекі від розуміння її азів. Звідси – хаос і відсутність стратегії. Найгірше, припинено дипломатичний спротив російській агресії, і це дезорієнтує наших партнерів", – констатує п’ятий президент.

"Європейська Солідарність", всі наші народні депутати, які дотичні до питань євроінтеграції та зовнішньої політики, я особисто продовжимо страхувати Україну від непрофесійних дій влади назовні", – наголошує Петро Порошенко.

За його словами, вже не один західний дипломат звертає увагу на те, що в секторі оборони і безпеки згортаються реформи, які є ключовими в частині відповідності стандартам НАТО.