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Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко

Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко

"Європейська Солідарність" вимагає від влади повернути на порядок денний питання отримання Плану дій щодо членства України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

За словами п'ятого президента, мета партії "ЄС" - зберегти демократичну європейську Україну і провести її по шляху реформ до єдиної європейської сім'ї націй, яка гарантує добробут українців. А вступ до НАТО гарантує незалежність країни і безпеку людей.

"Ми вимагаємо від влади повернути на порядок денний питання про ПДЧ. Грузія, як бачимо, має шанс отримати його вже найближчим часом. Про Україну ж наразі не йдеться, тому що Україна в особі її теперішнього керівництва сама послала сигнал, що не так вже нам цей план і потрібен", – застерігає п’ятий Президент.

Також читайте: Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран

Лідер "ЄС" підкреслив, що в питаннях зовнішньої політики дилетантизм нинішньої влади ще більш вражаючий, ніж у будь-якій іншій.

"Дайте йому глобус, – не кожну країну покаже. Професіонали, із яких складається наша дипломатична служба, самовіддано працюють на всіх напрямках. Однак роль МЗС тепер істотно зменшилася, а реальне керівництво зовнішньою політикою здійснюють люди, далекі від розуміння її азів. Звідси – хаос і відсутність стратегії. Найгірше, припинено дипломатичний спротив російській агресії, і це дезорієнтує наших партнерів", – констатує п’ятий президент.

"Європейська Солідарність", всі наші народні депутати, які дотичні до питань євроінтеграції та зовнішньої політики, я особисто продовжимо страхувати Україну від непрофесійних дій влади назовні", – наголошує Петро Порошенко.

За його словами, вже не один західний дипломат звертає увагу на те, що в секторі оборони і безпеки згортаються реформи, які є ключовими в частині відповідності стандартам НАТО.

Автор: 

НАТО (6431) ПДЧ (102) Порошенко Петро (15167) членство в НАТО (1718) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+11
Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 256
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10.12.2020 16:05
+8
"Дайте ему глобус-не каждую страну покажет"))))))Петр Алексеевич,Вы супер!
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10.12.2020 16:16
+7
А шо на это твой зекретин ответит?хотя ясно,прогундосит про магазины Рошен что то))))
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10.12.2020 16:22
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Власть должна вернуть вопрос ПДЧ в НАТО в повестку дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 256
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10.12.2020 16:05 Відповісти
у них на это нет времени, они заняты более важным и ответственным делом - отводом украинских войк
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10.12.2020 16:07 Відповісти
Лялькі з ганчір"я , діють за волею ляльковода з кремлівського балагана !!))))
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10.12.2020 16:11 Відповісти
Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5134
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10.12.2020 16:18 Відповісти
народ сделал свой выбор
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10.12.2020 16:19 Відповісти
Нарид а не Народ
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10.12.2020 17:13 Відповісти
Зелена пліснява ,втілюючи в життя кремлівський сценарій, послідовно здає держаавні інтереси України, впевненно веде Україну в "родную говєнь" Московську орду !!!)))
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10.12.2020 16:09 Відповісти
І цієї гидоти в Україні незчисленна кількість !!)))
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10.12.2020 16:14 Відповісти
«...Найгірше, (нині) припинено дипломатичний спротив російській агресії, і це дезорієнтує наших партнерів» - і це мусить розуміти кожен український патріот.
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10.12.2020 16:14 Відповісти
Дайте ему глобус©
Кому ему?
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10.12.2020 16:14 Відповісти
Ти про що недолуге ??))
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10.12.2020 16:15 Відповісти
Про текст, озвученный в новости, цитирую специально для альтернативно одарённых

Лидер "ЕС" подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем у любой другой.

"Дайте ему глобус - не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях.Источник: https://censor.net/ru/n3236196

Вот и вопрос: кому ему?
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10.12.2020 16:21 Відповісти
Это и так всем понятно -самый тупой у нас зеля)
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10.12.2020 16:23 Відповісти
Что-то сомневаюсь, чтобы и пеця смог сделать подобное)
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10.12.2020 16:25 Відповісти
Это твое пуйло ,которое под себя ходит,ничего не может)а называть Пороха глупым может только полный мудак,как ты,от злости и бессилия
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10.12.2020 16:36 Відповісти
Да я его глупым и не называл, это твои собственные слова))Только не понял, а чего
тебя бомбануло?У тебя всегда на слово пеця такая реакция?)
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10.12.2020 16:40 Відповісти
Слушай,то что ни зеля,ни ты не сможете "сделать подобное"-это и так понятно)так что пакеда
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10.12.2020 16:43 Відповісти
В кассу побежала?Ну да, без четверти пять, надо торопиться. На просрочку не соглашайся, от неё потом просрачка будет))
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10.12.2020 16:46 Відповісти
Посмотри выступление Порошенко. Все сорок пять минут. А потом представь на его месте своего осла. Все вопросы отпадут сразу
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10.12.2020 17:16 Відповісти
Незачем тратить 45 минут, слушая пустую говорильня, когда одна таблетка рвотного окажет такое же действие за минуту. Так что спасибо, но нет.
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10.12.2020 17:18 Відповісти
Посмотри тогда хриплого видосик и радостно глотай блевоту как это привыкли деласть слабоумные зебуины
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10.12.2020 17:21 Відповісти
Да и его видео я не смотрю, не нервничай. Всё это слова, белый шум. Смотреть надо по делам.
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10.12.2020 17:29 Відповісти
Посмотри тогда эпичное выступление царева--он не стесняясь говорит,что цель нароссии затащить Украину в свое болото и не дай Бог Украина станет жить лучше кацапской помойки. А по делам--нет такой области,в которой зеленая власть еще не обосралась по полной программе. Порошенко именно об этом и говорил.Просто слова очень сложные для понимания зебилов.
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10.12.2020 17:43 Відповісти
Царёв это совсем как-то фу, убогий любитель зоофилии. Такое не то, что смотреть не надо, а удалять со всяких ётубов по окончанию загрузки. Ну, а насчёт обсирания я несколько много мнения придерживаюсь.
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10.12.2020 17:46 Відповісти
Можно поинтересоваться,почему ,,иного мнения,,-есть варианты? Тогда поведайте всем о них. Прям очень интересно было бы послушать о ,,достижениях,, зеленой власти.
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10.12.2020 18:04 Відповісти
То прям бодро отвечал,то делся куда то на достижениях своего обосратыша. Чудеса прямо
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10.12.2020 18:19 Відповісти
Домой шёл после работы, почитайте какая погода в Киеве, она даже удостоилась попасть на ленту новостей ЦН, при гололёде, знаете ли, не до обмена любезностями, учитывая перспективу сломать себе руку или ногу По поводу иного мнения о пресловутых достижениях-варианты есть. Почитайте, например, что такое системный кризис, и лечиться ли он реформами, а потом экстраполируйте на прочитанное недавнее интервью Саакашвили про потерю управляемости.
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10.12.2020 18:54 Відповісти
Ладно, тут стримы пошли по Киберпранку 2077, сорри, но мне пора.
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10.12.2020 19:55 Відповісти
Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6569 https://censor.net/ru/user/479562Вот и вопрос: кому ему?----------Реальному керівництву зовнішньою політикою, членограям з 95 квартала !!!))))
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10.12.2020 16:27 Відповісти
И чем тот же Кулеба плох по сравнению, например, с тем же Климкиным?
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10.12.2020 16:29 Відповісти
Мова не про Кулебу!! Ти мабуть не розумієшь прочитане, або не бажаєшь сприйняти ---"реально руководят люди далёкие от понимания азов дипломатии " !!)))
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10.12.2020 16:36 Відповісти
Сомневаюсь, что МИДом руководит какой-нибудь Ющик. Не его это.
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10.12.2020 16:37 Відповісти
Є така собі конторка під назвою ОП,де працюють навіть не держслужбовці України!!Це якесь приватне підприємство по вирішенню державних питань!! Таке можливо лише в Україні при зевладі !!!)))
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10.12.2020 16:42 Відповісти
Ну так всего через какие-то 3,5 года примерно всё можно будет поменять путём выборов))Ну, или пораньше, уже известным путём)))Всё в ваших руках ткскзть))
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10.12.2020 16:44 Відповісти
Докладем максімум зусиль !!)))
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10.12.2020 16:48 Відповісти
Та я даже по комментам на форуме вижу, "кипит наш форум возмущённый" и всё такое)))
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10.12.2020 16:50 Відповісти
Булоб гірше якби не кипів!!))
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10.12.2020 17:02 Відповісти
Юзик т.е., телефон исправил.
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10.12.2020 16:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479562, тебе править не лише мобіла, а й родолякова методичка.
До речі, бот зебільний, а нафіга тобі ще одна акка?
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10.12.2020 16:50 Відповісти
А у какаотузиков все, кто не за Порошенко-боты.
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10.12.2020 16:56 Відповісти
Главное знать где Панама и Мальдивы.
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10.12.2020 16:32 Відповісти
Сраколізи шикуйсь! 😆
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10.12.2020 16:16 Відповісти
"Дайте ему глобус-не каждую страну покажет"))))))Петр Алексеевич,Вы супер!
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10.12.2020 16:16 Відповісти
Глубже, глубже нужно Валерия. И тщательнее 😎
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10.12.2020 16:18 Відповісти
А шо на это твой зекретин ответит?хотя ясно,прогундосит про магазины Рошен что то))))
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10.12.2020 16:22 Відповісти
По темі є шо сказати, чи ви зайшли повітря зіпсувать?
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10.12.2020 16:24 Відповісти
А що можна сказати "по темі"? Вимагати (требовать) - це не мішки тягати....
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10.12.2020 16:31 Відповісти
Вимогати-це право будь-якого громадянина,чи групи громадян !!)))
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10.12.2020 16:38 Відповісти
Хто в країні презЕдент? Хто повинен це робити?
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Якщо клепки не вистачає і ні на що путнє не здатен, хай попросить Пороха цим зайнятись.
Чи ви вважаєте, що фсб-шний дерьмак, або фуйло, з цим краще "впораються"?
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10.12.2020 16:43 Відповісти
Так вона і так тебе, тупого, непогано "нагнула"... Це ж тільки ви, "батраки лахтинські", "не доганяєте", про кого йде мова...
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10.12.2020 16:27 Відповісти
Не можна, Петре Олексійовичу. Це засмутить владімвладімича. З ким же буде бубочка таємно гомоніти?
10.12.20 09:15 https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory
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10.12.2020 16:30 Відповісти
Цікаво ,а що цього разу Бубочка в очах )(уйла побачить ???)))
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10.12.2020 16:44 Відповісти
Спасибо комсомолке ГДР фрау Меркель за заваленную ей программу ПДЧ для Украины.
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10.12.2020 16:52 Відповісти
НАТО должно вернуть ПДЧ Украины в повестку дня!
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10.12.2020 16:57 Відповісти
Дивись як він ожив,той Барига!..Указанія дає...А ще рік тому сиділо тихо,як г... в траві,боялось що посадять,бігало по світу покровителів шукало...Аж пика схудла...А натомість Зєля пику нажер на президентських харчах...Вони так міняються...Раз один є поцом а другий його вироком,а раз - навпаки...
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10.12.2020 17:11 Відповісти
дебіл, ти би брехав якось правдоподібніше...
Хоча, ви, 73/43%-тні, завжди брешете, як пику розкриваєте
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10.12.2020 17:14 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/12/10/petro-poroshenko-zaklykaye-provesty-zakryte-zasidannya-parlamentu-z-pytan-oboronozdatnosti-*******/ Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання і зупинити підрив обороноздатності країни.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
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10.12.2020 17:17 Відповісти
*Требуєт.... требуєт * ..Хай спочатку у Маринки *требуєт * .
Чого ж коли п*ять років барижив не приєдналися до ПДЧ НАТО .А тому що там конкретно сказали ..У нас війна з Мордором .!
ПС )))) Чому всі екси стають такими зарозумними ..!?
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10.12.2020 17:50 Відповісти
Вы,зебилы,до сих пор от Порошенко всего себе требуете--от уважения и поднятия пенсии до смены лампочки в подьезде и убрать гавно на лестничной площадке тобой наложенное. И это не смущает ни одного зебила.Ты или крестик сними или трусы одень.
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10.12.2020 18:12 Відповісти
а шо всі хто налаштовані проти Петра-месії автоматично зараховуються до зебілів?
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10.12.2020 18:25 Відповісти
лишається тільки з'ясувати - він гетьман, месія чи цар...
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10.12.2020 18:57 Відповісти
До гетьмана ему бесконечно крутить педали, царь пока что в раше и в белке, а он коллега и рукопожатный рашистскому царю тут что не говори а просекли спец службы выдали материал и благодаря его популярности в народе Синютка проиграл выборы во Львове
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10.12.2020 19:27 Відповісти
Да к сожалению это диагноз у них даже евреи и ары - зебилы и кацапы
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10.12.2020 19:19 Відповісти
Сидел бы уже и молчал неудачник и болтун нет прощения и признания после того что опубликовал Деркачь и спецслужбы пришёл бы к власти Смешко думаю разобрались бы кто чем занимался и сдавал интересы государства
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10.12.2020 19:10 Відповісти
Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7514
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11.12.2020 00:05 Відповісти
Какой он все таки д....
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11.12.2020 07:58 Відповісти
 
 