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Новини Агресія Росії проти України
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Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України

Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Зазначається, що співрозмовники обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку і поглиблення двосторонніх відносин між Україною та США у сфері безпеки, оборонній, військово-економічній та військово-технічній сферах.

"Роман Машовець наголосив на необхідності розширення двосторонньої взаємодії в контексті зміцнення обороноздатності України та надання Сполученими Штатами сприяння та практичної допомоги", - розповіли в ОП.

Повідомляється, що Квін підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в рамках американського пакету допомоги сектору національної безпеки та оборони, і наголосила на важливості продовження оборонних реформ в Україні для досягнення максимальної ефективності військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

Читайте також: Грошей на оборону більш ніж достатньо, якщо поставити чітку мету, до чого ми прагнемо, - Бутусов

Автор: 

оборона (4776) США (22665) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+7
Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 9250
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10.12.2020 16:19
+2
Вице презедент андрей Елдак, который агент крымля там присутствовал? или его опять нах непустили?)
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10.12.2020 16:20
+2
100 процентов. Юра и администратор не дремлют. Час как на сайте. Не дай Бог.
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10.12.2020 16:50
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Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 9250
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10.12.2020 16:19 Відповісти
Вице презедент андрей Елдак, который агент крымля там присутствовал? или его опять нах непустили?)
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10.12.2020 16:20 Відповісти
И что дальше?
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10.12.2020 16:23 Відповісти
Вразило:
09.12.20 17:00 Кіборг-росіянин Леонід Чемоданов: "У СБУ мені сказали, що від таких, як я, потрібно "почистити Україну". Повертатися у РФ я не можу і не хочу"

https://censor.net/ru/resonance/3235646/kborgrosyanin_leond_chemodanov_u_sbu_men_skazali_scho_vd_takih_yak_ya_potrbno_pochistiti_ukranu_povertatisya
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10.12.2020 16:24 Відповісти
Капец, я лучше промолчу ибо бан я получу и подвиг свой не совершу
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10.12.2020 16:24 Відповісти
100 процентов. Юра и администратор не дремлют. Час как на сайте. Не дай Бог.
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10.12.2020 16:50 Відповісти
Агент фсб Татаров все поріша з піндосами !
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10.12.2020 16:27 Відповісти
Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України - Цензор.НЕТ 5936
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10.12.2020 16:41 Відповісти
Посли Зе і д'Єррмака ігнорують. З числа лхвістя зустрічаються з патріотичними журналістами (зокрема, з Машовцем).
З другого боку: https://eurosolidarity.org/2020/12/10/pyatyj-prezydent-********-lider-yevropejskoyi-solidarnosti-petro-poroshenko-zustrivsya-z-poslom-velykoyi-brytaniyi-v-********/ п'ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко зустрівся з послом Великої Британії в Україні
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10.12.2020 16:28 Відповісти
А піЗЕдент де? Міжнародні справи обговорюють вже тільки його секретутки, водії і прибиральники?
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10.12.2020 16:31 Відповісти
А че с обороноспособностю Украины? У нас же крутая Армия))))....Все очень просто - взять штатку по частям и посмотреть процент укомплекованости техникой. Думаю он будет на уровне 60-70 от необходимого.Тоесть нужно примерно несколько сотен БТР, сотни автомобилей и десятки самолетов и вертолетов.Флота у нас НЕТУ - все нужно с нуля строить...Личный состав - посмотреть текучесть кадров...Думаю (уверен) она ужасающая...Тоесть солдата научили всему - он через год два уволился - учат нового.Зарплата большая- вопрос почему бегут с Армии?..........Дам ответ - совок никуда не делся ....техника - совок, офицеры ведут себя как в совке,инфроструктура - совок.Перспектива- или РАБСТВО - в виде службы либо тюрьма за растрату имущества , либо самоубийство....и т д.Тоесть в Армию Украины лучше не попадать...А войнушка -это уже не в счет....Там бойци хоть чуствуют свою нужность и морально отдыхают.
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10.12.2020 16:41 Відповісти
ти правий, як не прикро
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10.12.2020 16:45 Відповісти
Садовник и сантехник ОП участие не принимали!
Так не годится - всё фигня, давайте по-новой....
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10.12.2020 16:45 Відповісти
Ето уже не ево маштаб. Царём заделался, пианину купил, что ещё нужно для счастливой жизни на Ростове?
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10.12.2020 16:46 Відповісти
Сплю спокойно, я в надежных руках.
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10.12.2020 16:51 Відповісти
в офисе приЗЕдента подгорает

Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України - Цензор.НЕТ 2726
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10.12.2020 16:58 Відповісти
После объявления ЗЕ очередного беспричинного отступления, обсуждение с США повышения обороноспособности выглядит, как попытка что-то стырить.
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10.12.2020 17:27 Відповісти
Донесение по системе "Зе+ПЕ" в аппарат-центр СОСС матушки России. Сегодня на главной явочной квартире " ОП-П" в Киеве состоялась встреча с заинтересованими представителями соответствующей держави по обеспечению оружием Украини и ее армии. Согласовано договоренности и пути поступления с графиками и воинскими частями ( придан список В/Ч). Также передаем характеристики поступляемого вооружения с указанием аналогов. Информацию добивали и концентнировали члени группи "веселих и находчивих" в координации с диверсионной группой "Кувшинчика". Сведения благословлени генерал-лейтенантом под псевдонимом "Ни чести,ни совести Божеской". Передало...ОНО. 10.12.2020- 19.50.
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10.12.2020 20:00 Відповісти
Они говорят- срочно разделяйте и продавайте все активы Укроборонпрома, а мы вам дадим в долг под покупку у нас всего! Наши говорят ЕСТЬ! И поговорим о процентах от, на наши офшорные.. Типичные теперь Зелёные переговоры...
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10.12.2020 20:09 Відповісти
ОП обсуділ... да ладно... оп обсуділ. оп нічого ні з ким не може обговорювати. це - будівля. раніше АП, ще раніше ЦК КПУ...
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10.12.2020 20:13 Відповісти
Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕО

Клоуны разводят лохов (в том числе и западны)

https://censor.net/ru/video_news/3235892/oboronzakaz_v_2019m_ne_vypolnen_na_42_v_etom_bolee_chem_na_polovinu_a_v_21m_voobsche_sokraschaetsya
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10.12.2020 20:45 Відповісти
 
 