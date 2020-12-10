Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України
Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Зазначається, що співрозмовники обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку і поглиблення двосторонніх відносин між Україною та США у сфері безпеки, оборонній, військово-економічній та військово-технічній сферах.
"Роман Машовець наголосив на необхідності розширення двосторонньої взаємодії в контексті зміцнення обороноздатності України та надання Сполученими Штатами сприяння та практичної допомоги", - розповіли в ОП.
Повідомляється, що Квін підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в рамках американського пакету допомоги сектору національної безпеки та оборони, і наголосила на важливості продовження оборонних реформ в Україні для досягнення максимальної ефективності військової допомоги з боку Сполучених Штатів.
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