Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Зазначається, що співрозмовники обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку і поглиблення двосторонніх відносин між Україною та США у сфері безпеки, оборонній, військово-економічній та військово-технічній сферах.

"Роман Машовець наголосив на необхідності розширення двосторонньої взаємодії в контексті зміцнення обороноздатності України та надання Сполученими Штатами сприяння та практичної допомоги", - розповіли в ОП.

Повідомляється, що Квін підтвердила незмінність підтримки України з боку США, зокрема в рамках американського пакету допомоги сектору національної безпеки та оборони, і наголосила на важливості продовження оборонних реформ в Україні для досягнення максимальної ефективності військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

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