Місцеві вибори-2020 стали одними з найскладніших в історії України, - заступник голови ЦВК Плукар

Після закінчення виборчого процесу в рамках місцевих виборів-2020 необхідно забезпечити належне доопрацювання виборчих процедур.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар під час V Форуму місцевого самоврядування "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної і правової держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦВК.

Як зазначається, Віталій Плукар позитивно оцінив результати їх проведення. Однак зауважив, що ці вибори стали одними із найскладніших в історії України, у зв’язку із умовами, які склалися під час їх організації. Також він звернув увагу на проблематику, яка виникала в процесі реалізації виборчого законодавства та ускладнювала виборчий процес, що, зокрема, обумовлювалося прогалинами, колізіями, недосконалостями і нечіткостями у розумінні тих чи інших правових норм Виборчого кодексу. Серед основних викликів заступник Голови Комісії виокремив насамперед такі: нове виборче законодавство, одночасне проведення реформи адміністративно-територіального устрою, а також вплив пандемії COVID-19.

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На завершення Віталій Плукар наголосив, що проблемні питання потребують широкої дискусії щодо шляхів їх вирішення та відповідно чіткішого й якіснішого правового врегулювання на законодавчому рівні. Тому пріоритетним завданням після закінчення виборчого процесу місцевих виборів 2020 року є належне доопрацювання виборчих процедур, усунення прогалин та удосконалення норм Кодексу.

"Окрім того, варто приділити окрему увагу розвитку інфраструктури, яка спрямована на підвищення правової культури, правової свідомості та професіоналізації учасників виборчого процесу", – зазначив заступник голови ЦВК.

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