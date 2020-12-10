Рада Європи розгляне продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні, - Меркель

В порядку денному зустрічі глав держав і урядів ЄС 10-11 грудня стоїть низка зовнішньополітичних питань, в тому числі про продовження антиросійських санкцій, пов'язаних з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель перед початком засідання в Брюсселі.

"Ми, звичайно, обговоримо цілу низку зовнішньополітичних питань, наприклад відносини ЄС з Туреччиною, а також продовження санкцій щодо Росії у зв'язку з Україною", - сказала Меркель.

Важливою темою, за її словами, є обговорення кліматичних цілей, єдність серед країн-членів поки не досягнуто. Німеччина, запевнила канцлерка, підтримує досягнення мети "кліматичного нейтралітету" до 2050 року і скорочення парникових викидів на 55% до 2030 року.

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