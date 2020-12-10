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Новини Санкції проти Росії
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Рада Європи розгляне продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні, - Меркель

Рада Європи розгляне продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні, - Меркель

В порядку денному зустрічі глав держав і урядів ЄС 10-11 грудня стоїть низка зовнішньополітичних питань, в тому числі про продовження антиросійських санкцій, пов'язаних з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель перед початком засідання в Брюсселі.

"Ми, звичайно, обговоримо цілу низку зовнішньополітичних питань, наприклад відносини ЄС з Туреччиною, а також продовження санкцій щодо Росії у зв'язку з Україною", - сказала Меркель.

Важливою темою, за її словами, є обговорення кліматичних цілей, єдність серед країн-членів поки не досягнуто. Німеччина, запевнила канцлерка, підтримує досягнення мети "кліматичного нейтралітету" до 2050 року і скорочення парникових викидів на 55% до 2030 року.

Читайте: ЄС вводить новий санкційний механізм за порушення прав людини. МЗС України сподівається, що тепер РФ покарають за репресії в Криму та ОРДЛО

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Меркель Ангела (1139) росія (65035) санкції (11802) Рада Європи (459) Євросоюз (13374)


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Не сумніваюсь, що Порох за санкції для касапів особисто перетер і з Анжелою, і з Макроном
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10.12.2020 16:32 Відповісти
Потомки готов должны помочь соседям по Черняховской культуре-украинцам- снова загнать в пещеры северных пещерных гамадрилов-мордву.болотную
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10.12.2020 16:40 Відповісти
РФ не вернет Донбасс пока там Путин и такая Россия. Донбасс можно будет вернуть или если власть в РФ сменится на лояльную и про Западную или если в РФ или революция начнется или она начнет разваливаться. Потому нужно не вести глупые переговоры с РФ, а нужно прокладывать путь к или смене власти в РФ на про Западную или чтобы там началась революция, а средства к этим задачам - это вести переговоры с Западом - с США и Британией в первую очередь и другими Западными лидерами, чтобы усиливать санкции против РФ и вести мощную холодную войну и опустить железный занавес перед РФ. Изолировать РФ и закрывать продажу ресурсов РФ и договариваться, чтобы Запад покупал ресурсы у других стран и отказывался от русских ресурсов и не кормил Россию ибо они с этих денег воюют против Украины и других стран и разными средствами - от подкупов кругом политиков и спонсированием и политиков и партий и политологов и СМИ покупают и хакеры и боты и агентура спецслужб кругом и море еще всего. А без денег РФ не сможет воевать! И доведя РФ до истощения, можно будет вернуть свои территории. Но для этого нужно, чтобы РФ доспела, а она не доспеет с деньгами. Русские должны получить наказание за свою имперскость и шовинизм, чтобы они за то, что посеяли, то и пожинали. А если за зло ими производимое, их еще и деньгами кормить, то они будут еще хуже себя вести. Когда такая страна, как Россия получает много денег, она начинает захватывать мир. Мир должен осознать, что если подкармливать дикого хищного зверя, то когда он вырастет, то не факт, что он не съест того, кто его подкармливал. И та же Германия, которая хочет так сильно накормить деньгами за газ Россию, то пусть она немного назад посмотрит в историю и вспомнит, как русские оккупировали восточный Берлин и как русские построили там забор посреди Берлина. Неужели Немцы такие глупые и не помнят и не могут осознать, что такое Россия. Украине нужно работать во всех странах и Украина должна возглавлять и желательно, чтобы рядом была во главе такая страна, как США с ее влиянием и возможностями. И тогда мы победим - Империю зла!!!
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10.12.2020 17:14 Відповісти
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма зруйнує залишки Російської імперіі !!)))
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10.12.2020 17:23 Відповісти
Все правильно и последовательно надо делать. Но в данний момент в Украине нет Государственного подхода по всем направлениям укрепления безопасности страни и народа. Киев нашпигован диверсантами,провокаторами, шпионами служб РФ во всех учреждлениях и органах. Верховний Совет практичнски капитулировал и не принимает нинакого участия в укреплении Государственности и не служит проводником интересов страни. Совет полностью локализирован спецслужбами РФ. Ктоине видит,как работают депутати против страни? Классика развала государства!
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10.12.2020 20:08 Відповісти
"Мы, конечно, обсудим целый ряд внешнеполитических вопросов, например отношения ЕС с Турцией - те отношения ЕС с Турцией,по указанию рашиста и складывала Меркель .Именно она настаивала на том,что бы Турцию не принимали в ЕС.Довыпендривалась до того.что Ердоган- турецкого народа Оглу без слов послала и ЕС и Меркель с французскими макаронами
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10.12.2020 19:55 Відповісти
 
 