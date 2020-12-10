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Колишнього прокурора засуджено до 6 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП у Києві

Колишнього прокурора засуджено до 6 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП у Києві

Колишнього прокурора визнано винним у скоєнні ДТП у Києві в 2013 році, внаслідок якої настала смерть потерпілого.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 жовтня 2013 р у Києві на пр. Червонозоряному (Лобановського) прокурор Генеральної прокуратури України скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула людина. Винуватець ДТП втік із місця події, а свій автомобіль без оформлення документів реалізував невстановленій слідством особі.

Експрокурору, який відмовився визнавати свою провину, призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки з одночасним взяттям у залі суду під варту.

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ДТП (4465) вирок (1064) смерть (6744) Офіс Генпрокурора (3245)


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Надо же!И десяти лет не прошло!
Вот это работа! Молненосно.....почти!
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10.12.2020 16:58 Відповісти
Щось Лозинського напам'ятало...
😜
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10.12.2020 17:02 Відповісти
7 років пройшло. Завтра вийде на свободу по закону Савченко.
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10.12.2020 17:12 Відповісти
Яке ж відношення закон Савченко має до цієї справи та до засудженого?
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10.12.2020 17:15 Відповісти
Якщо не сидів в слідчому ізоляторі під час дії закону ( а з тексту можна зробити такий висновок) , то ніякого відношення не має... Головне, безапеляційно висловити абсолютну дурню..Цікаво, скільки лайків збере абсолютна дурня....
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10.12.2020 19:46 Відповісти
 
 