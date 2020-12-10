Колишнього прокурора засуджено до 6 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП у Києві
Колишнього прокурора визнано винним у скоєнні ДТП у Києві в 2013 році, внаслідок якої настала смерть потерпілого.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 жовтня 2013 р у Києві на пр. Червонозоряному (Лобановського) прокурор Генеральної прокуратури України скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула людина. Винуватець ДТП втік із місця події, а свій автомобіль без оформлення документів реалізував невстановленій слідством особі.
Експрокурору, який відмовився визнавати свою провину, призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки з одночасним взяттям у залі суду під варту.
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