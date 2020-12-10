Відмова пасажира перебувати в масці під час польоту прирівнюється до порушення правил поведінки на борту, - SkyUp

Авіакомпанія SkyUp (Київ) оновила правила поведінки на борту у зв'язку з пандемією, а також посилила контроль з боку членів екіпажу за їх дотриманням.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відтепер, зокрема, невиконання вимоги залишатися в масці впродовж польоту вважається порушенням правил поведінки на борту. До пасажирів, які відмовляються надіти маску, як і за інші порушення, авіакомпанія має право застосувати відповідні санкції: від усного зауваження до вимушеної посадки в найближчому аеропорту, передання порушника поліції та відмови в авіаперевезеннях упродовж кількох років", - зазначається в повідомленні.

В авіакомпанії нагадали, що під час польоту пасажир бере на себе такі зобов'язання:

- дотримуватися дисципліни та правил поведінки на борту;

- виконувати вказівки й рекомендації членів екіпажу;

- пристебнути ремені безпеки при включеному табло "пристебнути ремені";

- залишатися в масці впродовж усього польоту.

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Крім того, на борту літака категорично забороняється: висловлювати неповагу, ображати, демонструвати агресію або чинити насильство стосовно інших пасажирів і екіпажу; знімати маску, крім як під час прийому їжі та напоїв; вживати алкогольні напої, окрім запропонованих екіпажем на борту, й курити (зокрема й електронні сигарети). Також заборонено псувати майно авіакомпанії тощо.

Такі дії ставлять під загрозу безпечне виконання польоту й порушують правила поведінки на борту.

"Авіаперевезення - сфера, де безумовним пріоритетом є безпека. Для нас це не лише слова. Ми піклуємося про те, щоб ваша подорож була безпечною і спокійною. Наприклад, носіння маски на борту літака, як і в усіх місцях загального користування, є надзвичайно важливим. Турбота про здоров'я - це така сама складова безпеки польоту для вас і оточення, як і пристебнутий ремінь і дотримання інших правил поведінки на борту", - наголошують в авіакомпанії.

У SkyUp зазначають, що це головні причини того, чому авіакомпанія жорсткіше реагуватиме на порушення правил поведінки на борту, та сподіваються на розуміння в цьому питанні з боку пасажирів.