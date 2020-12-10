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Відмова пасажира перебувати в масці під час польоту прирівнюється до порушення правил поведінки на борту, - SkyUp

Відмова пасажира перебувати в масці під час польоту прирівнюється до порушення правил поведінки на борту, - SkyUp

Авіакомпанія SkyUp (Київ) оновила правила поведінки на борту у зв'язку з пандемією, а також посилила контроль з боку членів екіпажу за їх дотриманням.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відтепер, зокрема, невиконання вимоги залишатися в масці впродовж польоту вважається порушенням правил поведінки на борту. До пасажирів, які відмовляються надіти маску, як і за інші порушення, авіакомпанія має право застосувати відповідні санкції: від усного зауваження до вимушеної посадки в найближчому аеропорту, передання порушника поліції та відмови в авіаперевезеннях упродовж кількох років", - зазначається в повідомленні.

В авіакомпанії нагадали, що під час польоту пасажир бере на себе такі зобов'язання:

- дотримуватися дисципліни та правил поведінки на борту;

- виконувати вказівки й рекомендації членів екіпажу;

- пристебнути ремені безпеки при включеному табло "пристебнути ремені";

- залишатися в масці впродовж усього польоту.

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Крім того, на борту літака категорично забороняється: висловлювати неповагу, ображати, демонструвати агресію або чинити насильство стосовно інших пасажирів і екіпажу; знімати маску, крім як під час прийому їжі та напоїв; вживати алкогольні напої, окрім запропонованих екіпажем на борту, й курити (зокрема й електронні сигарети). Також заборонено псувати майно авіакомпанії тощо.

Такі дії ставлять під загрозу безпечне виконання польоту й порушують правила поведінки на борту.

"Авіаперевезення - сфера, де безумовним пріоритетом є безпека. Для нас це не лише слова. Ми піклуємося про те, щоб ваша подорож була безпечною і спокійною. Наприклад, носіння маски на борту літака, як і в усіх місцях загального користування, є надзвичайно важливим. Турбота про здоров'я - це така сама складова безпеки польоту для вас і оточення, як і пристебнутий ремінь і дотримання інших правил поведінки на борту", - наголошують в авіакомпанії.

У SkyUp зазначають, що це головні причини того, чому авіакомпанія жорсткіше реагуватиме на порушення правил поведінки на борту, та сподіваються на розуміння в цьому питанні з боку пасажирів.

Автор: 

карантин (18172) маска (157) SkyUp (349)


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Топ коментарі
+3
багато честі, нехай висажують. )))
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10.12.2020 18:03
+2
Переживут . Сбросят лишние 200 грамм .
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10.12.2020 17:57
+1
Странно.
А летом на рейсах МАУ народ в количестве 200-300 ртов заваливался в салон с замкнутой системой циркуляции воздуха и дружно стягивал маски, начиная опылять друг друга всем говном, которые выдыхает.

В аэропортах (особенно европейских) жестко требовали. В украинских самолетах стюардессы уговаривали быдло натянуть маску. И то подавляющему большинству дальше подбородка натянуть сил не хватало.
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10.12.2020 17:23
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Потрібні окремі відсіки для тих хто не носить маски, в багажному відділенні.
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10.12.2020 17:17 Відповісти
багато честі, нехай висажують. )))
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10.12.2020 18:03 Відповісти
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10.12.2020 18:51 Відповісти
Опомнились . Еще в октябре летал в Турцию . Утром одел маску , через 10 часов снял в отеле . Пять штук поменял во время пути .
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10.12.2020 17:20 Відповісти
А как же ты кушал в самолете?
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10.12.2020 17:40 Відповісти
в самолетах сейчас не кормят , тундра .
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10.12.2020 17:41 Відповісти
Жаль,раньше кормили,если лететь больше 2 часов.Интересно,а как те хто летит 6-8 часов?
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10.12.2020 17:52 Відповісти
Переживут . Сбросят лишние 200 грамм .
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10.12.2020 17:57 Відповісти
своє поїдять. то товаріщ енвой не може думку висловити нормально: у літаках не продають їжу, а не забороняють її їсти. якби він написав "в самолетах сечас нельзя кушать, тундра", то це б означало що і не продають, і не їдять своє.
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10.12.2020 18:25 Відповісти
за то можна їсти своє. і люди їдять.
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10.12.2020 18:04 Відповісти
І воду п'ють.
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10.12.2020 18:10 Відповісти
це коротка дія. для їсти довше без маски треба бути.
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10.12.2020 18:26 Відповісти
Тобто, вірус не встигне вилетіти.
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10.12.2020 18:52 Відповісти
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10.12.2020 19:04 Відповісти
ну наче є дослідження, що не кожний, хто контактував із хворим,заболіває, коли хворий у масці, бо маска збирає хврий видох. без маски більше розльот хворого видоху.
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10.12.2020 19:26 Відповісти
Странно.
А летом на рейсах МАУ народ в количестве 200-300 ртов заваливался в салон с замкнутой системой циркуляции воздуха и дружно стягивал маски, начиная опылять друг друга всем говном, которые выдыхает.

В аэропортах (особенно европейских) жестко требовали. В украинских самолетах стюардессы уговаривали быдло натянуть маску. И то подавляющему большинству дальше подбородка натянуть сил не хватало.
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10.12.2020 17:23 Відповісти
Да, читал возмущение российской спортсменки требованиями стюардессы надеть маску. Не, никак, у нее оплачено и она хочет комфорта. Вон турки выгребают эпидемию ковида, приняли свободолюбивых туристов.
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10.12.2020 18:31 Відповісти
К чему эта истерия? Или трамвай и маршрутка очень сильно отличаются от самолета? Там же не высаживают без масок.
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10.12.2020 21:40 Відповісти
А должны высаживать.
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11.12.2020 02:10 Відповісти
повністю підтримучи "нові"вимоги щодо масок ..etc. (раніше, як же то давно було... і про температурний скрінінг щось. там... ну ладно) Вже досить давно існують експрес-тести за допомогою яких вже за 15 хвилин є змога виявити потенційну небезпеку.... кхм... наші авіакомпанії такі злидні, що не можуть провести тестування перед заповненням борту? чи просто руки не доходили? та й нафіг-ано-нада... якщо вже такі скруджі...впишіть ціну в квиток.
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10.12.2020 19:00 Відповісти
Далі будуть вимагати шірінку на дупі пред'явити?
Ще трошки і це біснувате коронабісся завалиться , от тоді скуй апи затрахаються виплачувати компенсації за знущання! А керівники і власники засядуть на лаві підсудних у міжнародному кримінальному суді м.ден Гаах , Нідерланди.
Цікавий феномен буде мати місце,задокументована на відео ,чи на папері співучасть простих громадян у геноциді буде хітом місцевих процесів (КПК України ст.442)!
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10.12.2020 19:50 Відповісти
 
 