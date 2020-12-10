Сніг і ожеледиця на дорогах: обмеження ввели в Київській і Житомирській областях, ще три області відкрили на в'їзд

В Тернопільській і Хмельницькій областях зняли тимчасове обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення. Обмеження ввели в Київській і Житомирській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДСНС.

"Станом на 14:30 10 грудня за інформацією Укравтодору тимчасове обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів в Тернопільській і Хмельницькій областях знято", - йдеться в повідомленні.

Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 16:00 Рівненську область відкрили, але наклали обмеження на Київську і Житомирську області.

"За інформацією Укравтодора 10 грудня з 16:00 у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській та Житомирській області", - повідомила ДСНС.

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Як повідомлялося, з метою недопущення скоєння ДТП і утворення заторів в русі автотранспорту з 11 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської, Рівненської та Хмельницької областей.