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Сніг і ожеледиця на дорогах: обмеження ввели в Київській і Житомирській областях, ще три області відкрили на в'їзд

Сніг і ожеледиця на дорогах: обмеження ввели в Київській і Житомирській областях, ще три області відкрили на в'їзд

В Тернопільській і Хмельницькій областях зняли тимчасове обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення. Обмеження ввели в Київській і Житомирській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДСНС.

"Станом на 14:30 10 грудня за інформацією Укравтодору тимчасове обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів в Тернопільській і Хмельницькій областях знято", - йдеться в повідомленні.

Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 16:00 Рівненську область відкрили, але наклали обмеження на Київську і Житомирську області.

"За інформацією Укравтодора 10 грудня з 16:00 у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській та Житомирській області", - повідомила ДСНС.

Також читайте: Негода в Україні: в трьох областях України по всіх дорогах державного значення ввели обмеження на рух вантажівок та автобусів

Як повідомлялося, з метою недопущення скоєння ДТП і утворення заторів в русі автотранспорту з 11 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської, Рівненської та Хмельницької областей.

Автор: 

ожеледиця (83) дороги (3058) негода (757) Укравтодор (1200) снігопад (466) ДСНС (5097)


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В Киевской области сплошной гололёд. На автостоянке - каток. От стоянки до дома - сплошной гололёд. Идти можно не по тротуарам, а сбоку, по траве
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10.12.2020 17:21 Відповісти
....я сегодня начал ВЕРЕЩАТЬ на цензоре еще в 10 УТРА в новости по воен. учениям НАТО и росии , всем было ПОФИГ , ну начинайте теперь вы ВЕРЕЩАТЬ , а я уже ОБЛЕДЕНЕЛ и СПЛЮ !!!
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10.12.2020 17:37 Відповісти
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10.12.2020 18:54 Відповісти
 
 