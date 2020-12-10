УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10110 відвідувачів онлайн
Новини
2 562 17

Геращенко про затримання "нереалізованого терориста" в Одесі: Гранати не було, призначено психіатричну експертизу. ФОТО

Геращенко про затримання

Переговори з правопорушником проводив заступник начальника відділу карного розшуку Приморського відділу поліції капітан Денис Бовтенко

Про це повідомив заступник міністра глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція спрацювала на відмінно. Сьогодні в Одесі відвідувач ресторану "МакДональдс" заявив, що у нього є бойова граната і він має намір її підірвати. Після дзвінка на 102, поліція негайно оточила територію навколо кафе, а з правопорушником розпочали переговори. У результаті переговорів , які проводив заступник начальника відділу карного розшуку Приморського відділу поліції капітан Денис Бовтенко було прийнято рішення йти на обґрунтований ризик і затримати правопорушника на місці", - підкреслює Геращенко.

За його інформацією, після затримання з'ясувалося, що у терориста не було гранати. Наразі підозрюваного буде направлено на психіатричну експертизу.

Дивіться: "Я хочу померти": чоловік в одеському "Макдональдсі" погрожував підірвати "гранату". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У нього також взяли аналізи на предмет вмісту в крові алкоголю і наркотиків. Попереду на нього чекає суд, який відміряє йому його міру відповідальності за шантаж і хуліганські дії. Остаточну кваліфікацію дій правопорушника визначить прокуратура. Капітан Денис Бовтенко й інші співробітники поліції, які брали участь у затриманні, будуть представлені до відомчих нагород", - додав Геращенко.

Геращенко про затримання нереалізованого терориста в Одесі: Гранати не було, призначено психіатричну експертизу 01

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в Одесі чоловік погрожував підірвати "Макдональдс" на Дерибасівській. Він зайшов до ресторану і, тримаючи руку під курткою, сказав, що у нього граната.

Автор: 

граната (788) Одеса (5442) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Это пресловутый третий пол на фото?Ну да, выглядит полным психом.
показати весь коментар
10.12.2020 17:31
+2
а око набили на всяк випадок
показати весь коментар
10.12.2020 17:32
+1
Какие то "террористы"-стремные.Один дурнее другого.
показати весь коментар
10.12.2020 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это пресловутый третий пол на фото?Ну да, выглядит полным психом.
показати весь коментар
10.12.2020 17:31 Відповісти
якось, останнім часом, конче не вистачає шоу, розмаху, з яким емвуес "захоплювала" перевдягнутив мусарів "террорістів"
показати весь коментар
10.12.2020 17:32 Відповісти
а око набили на всяк випадок
показати весь коментар
10.12.2020 17:32 Відповісти
справжньої бомби не було - то була секс-бомба
показати весь коментар
10.12.2020 17:36 Відповісти
Глазом чеку пытался выдернуть.
показати весь коментар
10.12.2020 17:34 Відповісти
Какие то "террористы"-стремные.Один дурнее другого.
показати весь коментар
10.12.2020 17:37 Відповісти
участвующие в задержания будут представлены к ведомственным наградам, на психов вырастит спрос, все захотят наград.
показати весь коментар
10.12.2020 17:37 Відповісти
Вместо члена была граната...
показати весь коментар
10.12.2020 17:38 Відповісти
це геращенко з фінгалом?
показати весь коментар
10.12.2020 17:47 Відповісти
Откуда фингал взялся?
показати весь коментар
10.12.2020 17:52 Відповісти
страшное дело если кукушка в бошке начинает творить странности, тогда жаль человека. но а если это под действия каифа, то пусть сидитв тюрме хоть 9 годиков, так чтоб других не подвёрг опасности.
показати весь коментар
10.12.2020 18:01 Відповісти
Здебільшого видається, що ці вистави крутить Аваков, щоб паказати свою потрібність. Ну, чи хоча б роботи отого, що називається міліцією. А, в цілому, чисто по одеськи - в Одесі - як в Греції, є все.
показати весь коментар
10.12.2020 18:02 Відповісти
Скоро их будет много на улицах! Психиатрические бригады скорой помощи убирают вообще. Спасибо мед. реформам.
показати весь коментар
10.12.2020 18:12 Відповісти
Как только начнут при поступлении сигнала о взрыве и захвате заложников применять снайпера---то уже после первого раза с таким действием тема пропадёт на 99%. А после второго случая---то и забудем. И цена всему 9 гр свинца. А теперь лечи, давай харчи, закон савченко волочи.....зае-ало!
показати весь коментар
10.12.2020 18:42 Відповісти
 
 