Геращенко про затримання "нереалізованого терориста" в Одесі: Гранати не було, призначено психіатричну експертизу. ФОТО

Переговори з правопорушником проводив заступник начальника відділу карного розшуку Приморського відділу поліції капітан Денис Бовтенко

Про це повідомив заступник міністра глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція спрацювала на відмінно. Сьогодні в Одесі відвідувач ресторану "МакДональдс" заявив, що у нього є бойова граната і він має намір її підірвати. Після дзвінка на 102, поліція негайно оточила територію навколо кафе, а з правопорушником розпочали переговори. У результаті переговорів , які проводив заступник начальника відділу карного розшуку Приморського відділу поліції капітан Денис Бовтенко було прийнято рішення йти на обґрунтований ризик і затримати правопорушника на місці", - підкреслює Геращенко.

За його інформацією, після затримання з'ясувалося, що у терориста не було гранати. Наразі підозрюваного буде направлено на психіатричну експертизу.

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"У нього також взяли аналізи на предмет вмісту в крові алкоголю і наркотиків. Попереду на нього чекає суд, який відміряє йому його міру відповідальності за шантаж і хуліганські дії. Остаточну кваліфікацію дій правопорушника визначить прокуратура. Капітан Денис Бовтенко й інші співробітники поліції, які брали участь у затриманні, будуть представлені до відомчих нагород", - додав Геращенко.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в Одесі чоловік погрожував підірвати "Макдональдс" на Дерибасівській. Він зайшов до ресторану і, тримаючи руку під курткою, сказав, що у нього граната.