Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як "охоронця" Конституції

Конституційний Суд зазначає, що європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) наголошує на необхідності поваги української влади до рішень КС, незважаючи на їх неоднозначність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення КС.

КС нагадує, що 9 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законодавчої ситуації з антикорупційними механізмами в Україні, яка склалася після рішення КС.

"Венеційська Комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення мають виконуватися", - йдеться в повідомленні суду.

"У Висновку наголошено, що попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ конституційна роль Конституційного Суду має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів", - резюмують у КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС щодо скасування е-декларування дуже прикре: система мусить бути збережена, - президент Венеціанської комісії Букіккіо