УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10783 відвідувача онлайн
Новини Конституційна криза
2 590 50

Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як "охоронця" Конституції

Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як

Конституційний Суд зазначає, що європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) наголошує на необхідності поваги української влади до рішень КС, незважаючи на їх неоднозначність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення КС.

КС нагадує, що 9 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законодавчої ситуації з антикорупційними механізмами в Україні, яка склалася після рішення КС.

"Венеційська Комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення мають виконуватися", - йдеться в повідомленні суду.

"У Висновку наголошено, що попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ конституційна роль Конституційного Суду має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів", - резюмують у КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС щодо скасування е-декларування дуже прикре: система мусить бути збережена, - президент Венеціанської комісії Букіккіо

Автор: 

Венеціанська комісія (227) КС (1427)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Еще один такой "охранник" и Украине как государству ПИПЕЦ.
показати весь коментар
10.12.2020 17:54
+17
Поважати треба Конституційний суд, а не зграю покидьків котрі себе вважають конституційним судом України, а працюють на окупанта. ВОРОГИ
показати весь коментар
10.12.2020 17:57
+11
жаль Венецианская комиссия не сказала что нужно делать с теми Клоунами с ОП которые замутили этот движ вокруг КС ...
показати весь коментар
10.12.2020 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жаль Венецианская комиссия не сказала что нужно делать с теми Клоунами с ОП которые замутили этот движ вокруг КС ...
показати весь коментар
10.12.2020 17:54 Відповісти
кому выгодно?
показати весь коментар
10.12.2020 17:56 Відповісти
КС должен был обьявить о неконституционности закона о продаже земли без референдума..

Подсказать кому было выгодно или сам поймешь !? А движ по е-декларациям была дымовая завеса.
показати весь коментар
10.12.2020 18:02 Відповісти
так чего ж не объявил?
показати весь коментар
10.12.2020 19:47 Відповісти
ты идиот !? .. так Зе и Ко начал этот весь движ с КС , а сейчас некоторые судьи КС отказываются принимать участие в заседаниях.....все поставили на паузу..
показати весь коментар
10.12.2020 20:36 Відповісти
то есть ты хочешь сказать, что они действовали по заказу Зеленского? не смеши
показати весь коментар
10.12.2020 20:55 Відповісти
СМЕШОН ты !!! сам глава КС суда сказал что до этого шухера в КС его вызывали 3 раза в ОП и давили на него чтобы отсрочить решение по рынку земли, а с е-декларациями то что принял КС - там действительно некоторые нормы противоречат конституции(принимали наспех и тогда еще говорили что КС запорит этот закон но тогда всем было пох) и вот под шумок закон о е-декларациях Земрази раскрутили до немогу..
показати весь коментар
11.12.2020 00:21 Відповісти
если это так, то в КС сидят глупые люди, которые позволили создать такую ситуацию. Порошенко наспех лепил законы, будучи настроенным на скорый переезд в Брюссель. Нор допускать закрытие уголовных дел, КС не имел права. Действительно коррупционеры не задекларировали много. Один Брыль чего стоит. "Брыль не внёс в электронные декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права". И первым делом, которое закрыли после решения КС, оказалось дело Константина Брыля. Как тут не возмущаться?
показати весь коментар
11.12.2020 09:54 Відповісти
Еще один такой "охранник" и Украине как государству ПИПЕЦ.
показати весь коментар
10.12.2020 17:54 Відповісти
Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як "охоронця" Конституції - Цензор.НЕТ 9285
показати весь коментар
10.12.2020 19:24 Відповісти
У нас охранник конституции незаметно превратился в тюремщика и надсмотрщика над конституцией. Как заказали,так и трактуем конституцию.
показати весь коментар
10.12.2020 20:13 Відповісти
знову бреше
показати весь коментар
10.12.2020 17:55 Відповісти
уважать? Этих псов надо бить по ребрам, и крепко.
показати весь коментар
10.12.2020 17:55 Відповісти
но они же сказали, что скандальное решение КС "достойно сожаления". Мы уважаем, но может быть судьям КС заняться чем-нибудь другим?
показати весь коментар
10.12.2020 17:55 Відповісти
например чистить клетки в свинарниках...
показати весь коментар
10.12.2020 17:57 Відповісти
свиновод - уважаемая профессия.
показати весь коментар
10.12.2020 19:45 Відповісти
може мається на увазі сам кс як орган. якщо у кс будуть нормальні достойні люди, яких венеціанська комісія то собі уявляє чи у себе має, то і ми не проти кс поважати.
показати весь коментар
10.12.2020 18:12 Відповісти
я вообще не особо понимаю, зачем этот КС нужен. Есть же ВС, и хватит. У судей зарплаты астрономические. Так зачем дополнительные судебные органы плодить?
показати весь коментар
10.12.2020 19:46 Відповісти
якщо він і потрібний, то знаходитись і обиратись чи назначатись повинен не в Україні. Ото Венецианська і так поверх усього говорить, то непоганий варіант.
показати весь коментар
10.12.2020 20:22 Відповісти
какой же это охранник конституции. кучка коррумрированных негодя ев с юридическим образованием
показати весь коментар
10.12.2020 17:56 Відповісти
Поважати треба Конституційний суд, а не зграю покидьків котрі себе вважають конституційним судом України, а працюють на окупанта. ВОРОГИ
показати весь коментар
10.12.2020 17:57 Відповісти
А комісія в курсі, що вона це сказала?
показати весь коментар
10.12.2020 17:57 Відповісти
В курсі.Більш того,рекомендувала парламенту виправити невідповідні конституції положення.
(тобто зробити те,про що розжовували судді КСУ вже місяць)
Можете переконатись :https://zn.ua/ukr/POLITICS/venetsianska-komisija-opublikuvala-terminove-visnovok-shchodo-ksu.html

"...Венеціанська комісія пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення:
*Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним судом недійсною, кримінальна відповідальність за подачу завідомо неправдивих даних/неподання декларації слід відновити, але закон може детальніше вказати санкції, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і в разі таких дій з наміром;
*Що стосується повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) перевіряти декларації, всі свої повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи Конституційного Суду у своєму рішенні;
*Що стосується повноважень НАЗК стосовно суддів, можуть бути передбачені додаткові гарантії, а саме внесено в закон для захисту від можливих зловживань:
-незалежність НАЗК на практиці і громадський контроль за його діяльністю повинні бути поліпшені відповідно до рекомендацій GRECO;
-деякі слідчі повноваження НАЗК можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі, або спеціальні виключення і процесуальні гарантії в відношенні можуть бути призначені судді;
-щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю НАБУ щодо суддів або у формі механізму розгляду скарг або в формі регулярних звітів НАЗК відповідний судовий орган."
показати весь коментар
10.12.2020 18:07 Відповісти
ворогів треба знищувати, а не поважати
показати весь коментар
10.12.2020 17:59 Відповісти
Судья-вор, судья - предатель Украины, судья гражданин страны агрессора не может быть охранником конституции Украины, он охранник рАсеи.
показати весь коментар
10.12.2020 18:00 Відповісти
КС возомнил себя жрецами над всеми. Жрецы бл.. великие, хреновы, от слова "жрать".
Всё не нажрутся, - кто занесет, тому и порешают.
показати весь коментар
10.12.2020 18:00 Відповісти
Жрецов приносили в жертву..
Было..
Патамушо разжирели...
😁
показати весь коментар
10.12.2020 18:06 Відповісти
ах ха хах, они еще и ржут со всех...
показати весь коментар
10.12.2020 18:01 Відповісти
Твари из КС конечно перекрутили. Венецианка окуела от вашей выходки, но хочет оставить КС как институт третей власти, но не вас конкретных судей.
показати весь коментар
10.12.2020 18:02 Відповісти
Венецианская комиссия просто закомисилась. Решение должно быть непреклонным, состав КС надо заменить, списком массово. И КС это не пожизненные царьки, стражи Вселенной. Есть замена -меняем. Там налицо вариант сговора и подделка законов под себя.
показати весь коментар
10.12.2020 18:05 Відповісти
Хм.. поважати той ПРоституційний суд за їхні рішення !?
показати весь коментар
10.12.2020 18:08 Відповісти
Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як "охоронця" Конституції - Цензор.НЕТ 1896
показати весь коментар
10.12.2020 18:09 Відповісти
Выдернули из контекста. Там вообще Венецианская комиссия осудила действия КС, что меня лично очень удивило
показати весь коментар
10.12.2020 18:10 Відповісти
"Мы абсолютно довольны. Фактически Венецианская комиссия подтвердила все те тезисы, которые озвучивал президент и я о решении Конституционного Суда. Венецианская комиссия сказала, что решение является слабо мотивированным, не аргументированным, что судьи действовали в условиях вероятного конфликта интересов, что КСУ узурпировал власть парламента, что КСУ вышел за пределы конституционного представления, что КСУ, отклоняя мои представления об отводе судей, не представил конкретных аргументов, почему, по мнению КСУ, конфликт отсутствует", - сказал Вениславский.

Он добавил, что вывод комиссии свидетельствует о том, что решение КСУ "является предвзятым, сомнительно легитимным".
показати весь коментар
10.12.2020 18:15 Відповісти
смЄшнО... друзі давайте дружно поаплодуємо слугам ...Мєльпомєни! це "надзвичайно складний та небезпечний акробатичний трюк!" Браво-Біс! Браво-Біс! ....ссска...
показати весь коментар
10.12.2020 18:19 Відповісти
Повагу можна вимагати по різному. ***** з лукуою дояром вимагають до себе повагу багнетами поліцаїв і вважають що так і треба.А ті дії конституційного суду України котрі він демонструє на протязі свого нікчемного існування поваги не заслуговують, а тільки ганьбу і презирство від всього народу України. Горіть у пеклі покидьки.
показати весь коментар
10.12.2020 18:24 Відповісти
Да Венецианская комиссия подтвердила что кс нарушил все нормы.
показати весь коментар
10.12.2020 18:41 Відповісти
А я за Пєтруху, как скажет, так и будет. Только он может решить єтот вопрос, он его родил.
показати весь коментар
10.12.2020 18:45 Відповісти
уважать КС как "охранника"...
Верно. А если охранник не только не выполняет свою работу, а ещё и подворовует - с ним что делают?
показати весь коментар
10.12.2020 18:47 Відповісти
ПОВАЖАЮТЬ ЗА БИКУВАТСТЬ І НЕ ЧІПАЮТЬ, ТАК СКАЗТАЬ ,МРІЇ ЗЛОДІЯ.
показати весь коментар
10.12.2020 21:34 Відповісти
Тільки не треба повторювати заїзжі слова ,незалежна судова влада,ніхто вам не вірить, ви є розсадник корупції ,а стоїте ви не на сторожі закону ,а захисту ,корупціонерів,владної верхівки,олігархів і власних шкурних інтересів.
показати весь коментар
10.12.2020 19:04 Відповісти
"КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением об е-декларациях"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/12/10/7117469/

"Конституційний суд не має узурпувати роль парламенту": цей вираз із рішення ВК змальовує його якнайкраще.
показати весь коментар
10.12.2020 19:13 Відповісти
Всё правильно, надо уважать Конституционный суд!
Но для уважения необходимо выжечь всех бандюков из КС и смотреть что бы другие не пролезли! Всё таки СБУ обязано работать! Кстати все судьи должны быть под особым вниманием!!!
показати весь коментар
10.12.2020 19:17 Відповісти
Украинская власть должна уважать прорашистскую неоднозначность ,,де,,,,лы *******
показати весь коментар
10.12.2020 20:22 Відповісти
Как субъект КС должен быть в Украине, а вот цурипопики и ************ - в виде нынешнего состава должны уйти в отставку с последующим расследованием о госизмене!!!
показати весь коментар
10.12.2020 20:36 Відповісти
А реально, что делать с Конституционным судом, если он сам нарушает Конституцию? Или таки фокусы возможны только в Украине?
показати весь коментар
10.12.2020 21:31 Відповісти
Венецианская комиссия также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Дисциплинарная процедура должна регулироваться законом о КС с более подробными деталями, изложенными в Правилах процедуры. Источник: https://censor.net/ru/n3236275- ЧОМУ КС ПРО ЦЕ ТА ЩЄ РЯД ЗАУВАЖЕНЬ ПО КС ПРОПУСКАЄ
показати весь коментар
11.12.2020 10:20 Відповісти
 
 