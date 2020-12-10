Конституційний Суд: Венеціанська комісія наголошує, що влада повинна поважати КС як "охоронця" Конституції
Конституційний Суд зазначає, що європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) наголошує на необхідності поваги української влади до рішень КС, незважаючи на їх неоднозначність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення КС.
КС нагадує, що 9 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законодавчої ситуації з антикорупційними механізмами в Україні, яка склалася після рішення КС.
"Венеційська Комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення мають виконуватися", - йдеться в повідомленні суду.
"У Висновку наголошено, що попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ конституційна роль Конституційного Суду має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів", - резюмують у КС.
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Подсказать кому было выгодно или сам поймешь !? А движ по е-декларациям была дымовая завеса.
(тобто зробити те,про що розжовували судді КСУ вже місяць)
Можете переконатись :https://zn.ua/ukr/POLITICS/venetsianska-komisija-opublikuvala-terminove-visnovok-shchodo-ksu.html
"...Венеціанська комісія пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення:
*Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним судом недійсною, кримінальна відповідальність за подачу завідомо неправдивих даних/неподання декларації слід відновити, але закон може детальніше вказати санкції, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і в разі таких дій з наміром;
*Що стосується повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) перевіряти декларації, всі свої повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи Конституційного Суду у своєму рішенні;
*Що стосується повноважень НАЗК стосовно суддів, можуть бути передбачені додаткові гарантії, а саме внесено в закон для захисту від можливих зловживань:
-незалежність НАЗК на практиці і громадський контроль за його діяльністю повинні бути поліпшені відповідно до рекомендацій GRECO;
-деякі слідчі повноваження НАЗК можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі, або спеціальні виключення і процесуальні гарантії в відношенні можуть бути призначені судді;
-щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю НАБУ щодо суддів або у формі механізму розгляду скарг або в формі регулярних звітів НАЗК відповідний судовий орган."
Всё не нажрутся, - кто занесет, тому и порешают.
Было..
Патамушо разжирели...
😁
Он добавил, что вывод комиссии свидетельствует о том, что решение КСУ "является предвзятым, сомнительно легитимным".
Верно. А если охранник не только не выполняет свою работу, а ещё и подворовует - с ним что делают?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/12/10/7117469/
"Конституційний суд не має узурпувати роль парламенту": цей вираз із рішення ВК змальовує його якнайкраще.
Но для уважения необходимо выжечь всех бандюков из КС и смотреть что бы другие не пролезли! Всё таки СБУ обязано работать! Кстати все судьи должны быть под особым вниманием!!!