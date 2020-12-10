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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ із початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ із початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку поточної доби шість разів порушували режим припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Мар'їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

Також противник вів обстріл позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Ці вогневі провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброї у відповідь не застосовували. Бойових втрат у результаті ворожих пострілів не було. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновані понад 6 гектарів території в прифронтовому районі й передані на знищення 95 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Захисники України не втрачають пильності й готові миттєво реагувати на будь-які дії противника.

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обстріл (28357) Донбас (22354) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
устойчивое прекращение огня © клоун на пол ставки
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10.12.2020 17:59
+3
Осел сказал что план Б отменяется...все будет как и раньше по плану А...что в ******** орки и подтвердили...
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10.12.2020 18:04
+3
Создается впечатление, что зе-фрик жизнями украинских воинов в "русскую рулетку" играет - "попадут, не попадут"..
Причем в одностороннюю, и по рашистским правилам.
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10.12.2020 18:09
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устойчивое прекращение огня © клоун на пол ставки
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10.12.2020 17:59 Відповісти
план "Б" наступил? А прызеДЕНТ?
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10.12.2020 17:59 Відповісти
Осел сказал что план Б отменяется...все будет как и раньше по плану А...что в ******** орки и подтвердили...
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10.12.2020 18:04 Відповісти
""План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее"
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10.12.2020 18:16 Відповісти
6 раз Нарушили, но зато аж 6 раз прекратили. Как и обещал Зеленский. За сегодня 6 раз выполнил предвыборное обещание. И ни разу не соврал.
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10.12.2020 18:04 Відповісти
Создается впечатление, что зе-фрик жизнями украинских воинов в "русскую рулетку" играет - "попадут, не попадут"..
Причем в одностороннюю, и по рашистским правилам.
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10.12.2020 18:09 Відповісти
Цікавить кількість ;небойових; втрат.
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10.12.2020 18:09 Відповісти
Як там домовлялись,припинення вогню, чи потерь нет? Сравні. Так срав, чи ні?
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10.12.2020 18:57 Відповісти
Сегодня был в одном из заведений МОУ. Подполковники-полковники смотрят Стерненко, Олешко, Луганского, Петрова, Скрыпина, Бутусова и т.д. и активно обсуждают, когда зеленского и его шоблу вздернут на каштане.
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10.12.2020 21:06 Відповісти
"мир" зеленского
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10.12.2020 22:21 Відповісти
 
 