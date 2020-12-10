Найманці РФ із початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку поточної доби шість разів порушували режим припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське.

Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Мар'їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

Також противник вів обстріл позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Ці вогневі провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброї у відповідь не застосовували. Бойових втрат у результаті ворожих пострілів не було. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновані понад 6 гектарів території в прифронтовому районі й передані на знищення 95 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Захисники України не втрачають пильності й готові миттєво реагувати на будь-які дії противника.

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