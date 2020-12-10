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Пріоритетом номер один для української влади має бути забезпечення належного фінансування місцевого самоврядування, - посол ФРН Фельдгузен

Пріоритетом номер один для української влади має бути забезпечення належного фінансування місцевого самоврядування, - посол ФРН Фельдгузен

Забезпечення належного фінансування на місцевому рівні має бути пріоритетом номер один для української влади, оскільки від цього залежить ефективність усіх зусиль щодо успішного розвитку громад.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Посол зазначила, що є три основні елементи зміцнення місцевого самоврядування. За її словами, один елемент - укрупнення, об'єднання громад - уже "більш-менш зроблено", а далі виникає питання передачі прав, відповідальності та ресурсів від центрального уряду на місця.

"Щоб громади могли надавати дійсно якісні послуги, сталий розвиток, місцева влада повинна мати відповідні надійні фінансові ресурси. Якщо вони не знають, чого очікувати, як вони можуть планувати? Ця невпевненість дійсно загрожує деяким зусиллям на місцевому рівні. Ми в ЄС дійсно робимо акцент на забезпеченні належного фінансування - це повинно бути пріоритетом номер один", - сказала Фельдгузен.

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Дипломат додала, що підтримка збільшення місцевої дохідної бази лежить в основі всіх зусиль місцевого розвитку. Зокрема, від фінансових можливостей громад залежить і розробка параметрів сталого розвитку.

посол (1099) децентралізація (453) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+4
Послу ФРН Фельдгузен - пріоритетом для для ФРН має бути боротьба з корупцією і дволикістю. Шредер - це ганьба нації.
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10.12.2020 18:26
+3
Да у нас местное *самоуправление* и так неплохо финансируется. Кто бы о простом народе так переживал как за наших бандитов и главарей мафиозных кланов называемых у нас олигархами.
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10.12.2020 18:17
+2
Есть подозрение, что ей на это плевать.
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10.12.2020 18:12
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Есть подозрение, что ей на это плевать.
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10.12.2020 18:12 Відповісти
как плевать!? а если гепа Шарите не сможет оплатить?
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10.12.2020 19:06 Відповісти
Да у нас местное *самоуправление* и так неплохо финансируется. Кто бы о простом народе так переживал как за наших бандитов и главарей мафиозных кланов называемых у нас олигархами.
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10.12.2020 18:17 Відповісти
А зачем переживать о "простом народе" не расскажешь?
Найди себе ради эксперимента кого нибудь из "простого народа" и попробуй позаботиться о нем! Причем не так чтобы тупо кормить манной кашей, на это они все согласны! Причем тут же начнут тебе рассказывать что каша не вкусная, и ты половину их порции тыришь!
А попробовать его на рельсы поставить (или на лыжи ), чтобы человек был в состоянии себя и свою семью обеспечить.
Прозреешь По моему многолетнему опыту: люди в 99% случаев достойны той жизни,к которой они живут.
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11.12.2020 01:59 Відповісти
Я не знаю насколько правильным есть сказанное этой курицей, но не её собачье дело, как представителя примитивного и жадного племени, советовать что нам делать.

Всякая срань лезет с советами.
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10.12.2020 18:17 Відповісти
Ті,що знали що делать розікрали країну до цегли,а ви з чим залишились?
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10.12.2020 18:33 Відповісти
Ну, як меншовартісний, іди цілуй обувку немчурі обісцяній...
Може кинуть канхветку...
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10.12.2020 18:43 Відповісти
Так как раз именно под молчаливое согласие и поощрение Запада и раздербанили страну по кирпичу и продолжают доворовывать. Куда все олигофрены прячут наворованные у нас деньги и вывозят наши ресурсы?
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10.12.2020 18:45 Відповісти
...точно не в Германию
А ты где был, когда дерибанили страну? Почему не сопротивлялся?
С каких хренов немцы должны вместо тебя за твою страну заботиться?
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11.12.2020 02:01 Відповісти
WiM как там в психушке ? Хоть кормят ?
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10.12.2020 19:10 Відповісти
а что не так?
немчура - жадные тупые винтики. (умение считать бабки и решать логические задачи я не считаю умом)

мало того - они пердят за обеденным столом...
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10.12.2020 20:46 Відповісти
а что ты считаешь умом, если не умение решать логические задачи?
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11.12.2020 02:02 Відповісти
правильно сказал,пусть бы она это сказала не Украине ,а США
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10.12.2020 22:18 Відповісти
Ага, так вот с чьей подачи рэформатор замутил федерализацию
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10.12.2020 18:24 Відповісти
Послу ФРН Фельдгузен - пріоритетом для для ФРН має бути боротьба з корупцією і дволикістю. Шредер - це ганьба нації.
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10.12.2020 18:26 Відповісти
Ща путен, нацики и жабоеды мутят под руководством путена оккупацию Карабаха паРашкой.
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...

И эта срань что-то советует...
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10.12.2020 18:40 Відповісти
Ти подивись на краіну ( звідки ця #срань# )на рівень життя ,на мед. та соціальний заххст людини, а потім подивись на свою срань ...
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10.12.2020 20:12 Відповісти
Бандиты жируют после того как награбили - но это не долго.
И жопа гейРопе близится.
Англичане (уважаю) здрыснули с гавняной клоаки. А им Тетчер (уважаю) говорила - нефиг с теми чмошниками вообще связываться.

"...рівень життя ,на мед. та соціальний заххст..." - делят ворованное.

Мусульмане скоро всех вздрючат. Я не люблю их религии - но они соблюдают свои ценности - значит они сильнее...
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10.12.2020 20:42 Відповісти
No comments)
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10.12.2020 20:47 Відповісти
ото-ж

способствуют убийствам и грабежам за счёт этого " ...мед. та соціальний заххст... " - как вам в горло лезет.

Фактически натравили своим Сев.Потоком путена на Украину.

Если бы не адекватные страны - амеры, Канада, Англичане - то жопа была бы Украине.

А немчура - гавно - как мутили с Моксвой срань всякую - так и продолжают.
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10.12.2020 20:50 Відповісти
Интересно, что ж такое немцы (в отличие от англичан) награбили?
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11.12.2020 02:03 Відповісти
коротко:
1. Ща путен, нацики и жабоеды мутят под руководством путена оккупацию Карабаха паРашкой.
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...

2. Планировали насадить Европу на газовую иглу паРашки (Сев.Потоки) способствуя оккупации Украины Моксвой.
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11.12.2020 07:26 Відповісти
При чому тут Шредер ? Це не посадова особа
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10.12.2020 20:05 Відповісти
З дуба впав?
За взятки протягивал интересы Моксвы - коррупционер №1 - "посадова особа"...

Откуда вы берётесь?
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10.12.2020 20:51 Відповісти
а посол Украины не говорил что должно быть приоритетом номер один для немецкой власти?
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10.12.2020 18:39 Відповісти
Чогось у них добробут Народу..
У Нас-чинуш коррупционерів..
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10.12.2020 19:04 Відповісти
Бутусов що тут робе сстільки мордви на гілці ?
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10.12.2020 19:11 Відповісти
Без приоритетной поддержки карманов украинского народа ,все остальные приоритеты "до с,,,ки"
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10.12.2020 20:20 Відповісти
Сказала и шо?!
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11.12.2020 06:42 Відповісти
 
 