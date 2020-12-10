Пріоритетом номер один для української влади має бути забезпечення належного фінансування місцевого самоврядування, - посол ФРН Фельдгузен
Забезпечення належного фінансування на місцевому рівні має бути пріоритетом номер один для української влади, оскільки від цього залежить ефективність усіх зусиль щодо успішного розвитку громад.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
Посол зазначила, що є три основні елементи зміцнення місцевого самоврядування. За її словами, один елемент - укрупнення, об'єднання громад - уже "більш-менш зроблено", а далі виникає питання передачі прав, відповідальності та ресурсів від центрального уряду на місця.
"Щоб громади могли надавати дійсно якісні послуги, сталий розвиток, місцева влада повинна мати відповідні надійні фінансові ресурси. Якщо вони не знають, чого очікувати, як вони можуть планувати? Ця невпевненість дійсно загрожує деяким зусиллям на місцевому рівні. Ми в ЄС дійсно робимо акцент на забезпеченні належного фінансування - це повинно бути пріоритетом номер один", - сказала Фельдгузен.
Дипломат додала, що підтримка збільшення місцевої дохідної бази лежить в основі всіх зусиль місцевого розвитку. Зокрема, від фінансових можливостей громад залежить і розробка параметрів сталого розвитку.
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Найди себе ради эксперимента кого нибудь из "простого народа" и попробуй позаботиться о нем! Причем не так чтобы тупо кормить манной кашей, на это они все согласны! Причем тут же начнут тебе рассказывать что каша не вкусная, и ты половину их порции тыришь!
А попробовать его на рельсы поставить (или на лыжи ), чтобы человек был в состоянии себя и свою семью обеспечить.
Прозреешь По моему многолетнему опыту: люди в 99% случаев достойны той жизни,к которой они живут.
Всякая срань лезет с советами.
Може кинуть канхветку...
А ты где был, когда дерибанили страну? Почему не сопротивлялся?
С каких хренов немцы должны вместо тебя за твою страну заботиться?
немчура - жадные тупые винтики. (умение считать бабки и решать логические задачи я не считаю умом)
мало того - они пердят за обеденным столом...
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...
И эта срань что-то советует...
И жопа гейРопе близится.
Англичане (уважаю) здрыснули с гавняной клоаки. А им Тетчер (уважаю) говорила - нефиг с теми чмошниками вообще связываться.
"...рівень життя ,на мед. та соціальний заххст..." - делят ворованное.
Мусульмане скоро всех вздрючат. Я не люблю их религии - но они соблюдают свои ценности - значит они сильнее...
способствуют убийствам и грабежам за счёт этого " ...мед. та соціальний заххст... " - как вам в горло лезет.
Фактически натравили своим Сев.Потоком путена на Украину.
Если бы не адекватные страны - амеры, Канада, Англичане - то жопа была бы Украине.
А немчура - гавно - как мутили с Моксвой срань всякую - так и продолжают.
1. Ща путен, нацики и жабоеды мутят под руководством путена оккупацию Карабаха паРашкой.
Жабоеды уже признали ни с куя ни с праздника независимость Карабаха (Армения - и та не признала), нацики тоже провели заседание по этому поводу.
Дальше путен по обкатанному сценраию начнёт оказывать поддержку народу Карабаха...
2. Планировали насадить Европу на газовую иглу паРашки (Сев.Потоки) способствуя оккупации Украины Моксвой.
За взятки протягивал интересы Моксвы - коррупционер №1 - "посадова особа"...
Откуда вы берётесь?
У Нас-чинуш коррупционерів..