Пріоритетом номер один для української влади має бути забезпечення належного фінансування місцевого самоврядування, - посол ФРН Фельдгузен

Забезпечення належного фінансування на місцевому рівні має бути пріоритетом номер один для української влади, оскільки від цього залежить ефективність усіх зусиль щодо успішного розвитку громад.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

Посол зазначила, що є три основні елементи зміцнення місцевого самоврядування. За її словами, один елемент - укрупнення, об'єднання громад - уже "більш-менш зроблено", а далі виникає питання передачі прав, відповідальності та ресурсів від центрального уряду на місця.

"Щоб громади могли надавати дійсно якісні послуги, сталий розвиток, місцева влада повинна мати відповідні надійні фінансові ресурси. Якщо вони не знають, чого очікувати, як вони можуть планувати? Ця невпевненість дійсно загрожує деяким зусиллям на місцевому рівні. Ми в ЄС дійсно робимо акцент на забезпеченні належного фінансування - це повинно бути пріоритетом номер один", - сказала Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен

Дипломат додала, що підтримка збільшення місцевої дохідної бази лежить в основі всіх зусиль місцевого розвитку. Зокрема, від фінансових можливостей громад залежить і розробка параметрів сталого розвитку.