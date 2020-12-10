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Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві і вислали їх із країни

Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві і вислали їх із країни

Нідерланди вислали з країни двох дипломатів з Росії. Їх підозрюють у шпигунстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOS.

За даними влади Нідерландів, російські дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки і займалися збором інформації у сфері високих технологій. Серед іншого, вони розвідували дані щодо штучного інтелекту, напівпровідників і нанотехнологій.

Тепер вони оголошені персонами нон-грата і мають покинути країну.

У посольстві Росії в Нідерландах підтвердили, що двоє дипломатів були вислані з країни у зв'язку з "діяльністю, несумісною з їхнім статусом". У них є два тижні на виїзд із королівства.

Читайте також: У Данії громадянину РФ висунули обвинувачення в шпигунстві: передавав російській розвідці інформацію про енергетичні технології

Автор: 

Нідерланди (1563) росія (65035) шпигунство (988) дипломати (566)


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Топ коментарі
+13
Новых пришлют, у них этих шпионов... Вон в нашем ОП через одного.
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10.12.2020 19:25
+6
Русских дипломатов нешпионов не бывает. Ихние дипслужбы нужно огораживать 3метровым забором и не выпускать оттуда вообще. Продукты по заявкам перекидывать через забор в пакетах катапультой.
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10.12.2020 19:47
+5
Кто бы мог подумать!!
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10.12.2020 19:29
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Новых пришлют, у них этих шпионов... Вон в нашем ОП через одного.
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10.12.2020 19:25 Відповісти
Кто бы мог подумать!!
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10.12.2020 19:29 Відповісти
российских дипломатов нужно пристреливать!..
это зомби и они возвращаются..
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10.12.2020 19:39 Відповісти
так бабы-матрехи еще таких нарожают , - это у них в генах...тут подход нужен как у фюрера...
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10.12.2020 20:22 Відповісти
Вы на "Циклон" намекаете?.. в наше время это не гуманно..
А вот ставить клоуна-наркомана-дилетанта во главе государства, это самый цимес кадрового уровня..
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10.12.2020 20:48 Відповісти
не намекаю ни на что,кроме того,что в борьбе с руцьким миром все средста хороши.
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10.12.2020 21:13 Відповісти
Вместо них пришлют проверенных дипломатов - Петрова и Боширова !
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10.12.2020 19:40 Відповісти
Петля на двух головой курице понемногу стягивается
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10.12.2020 19:40 Відповісти
Русских дипломатов нешпионов не бывает. Ихние дипслужбы нужно огораживать 3метровым забором и не выпускать оттуда вообще. Продукты по заявкам перекидывать через забор в пакетах катапультой.
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10.12.2020 19:47 Відповісти
Турция выгнала Мавзолейных хмырей типа журналистов,которых на РАБссии нет Априори... Штирлицы сраные...
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10.12.2020 19:54 Відповісти
российская чудная сифиликоновая долина в очередной раз обосралась,хуйловский амулет на *********-плевок Илону...
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10.12.2020 19:55 Відповісти
Це в них державна політика така - "Цап-царап" робити!
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10.12.2020 20:00 Відповісти
Правительство Латвии рюсскаязычных притесняют,руSSофобия капец... даже пенсинера выслали...типа Додон пошел Вон... Карочи,бедная РАБссия... пинают кому не лень...,а Майя Санду фошЫздка..
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10.12.2020 20:02 Відповісти
Рашка - страна воров, страна вралей, не может жить без ...дюлей.
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10.12.2020 20:04 Відповісти
На РАБссии 2 категории граждан....Чекисты и бандиты третьего не дано...
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10.12.2020 20:04 Відповісти
російських дипломатів не буває,самі випускники розвідшкіл.Почитайте Віктора Суворова.
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10.12.2020 20:16 Відповісти
двух орков поймали на шпионаже... другие не попались... все они там шпионы. можно высылать поголовно.
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10.12.2020 20:17 Відповісти
Не,там сейчас новая каста в продвинутых рулит-гербаристы-натуралисты.Сборщики бояры-кудесницы на метанолевой повседневке антисептиком во внутрь в борьбе с ковидом...
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10.12.2020 20:26 Відповісти
*это к Сенатору)
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10.12.2020 20:28 Відповісти
Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві і вислали їх із країни - Цензор.НЕТ 6897
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10.12.2020 21:08 Відповісти
Скрепно.... русський мир во всей красе... стучится во все двери и окна идет к вам...
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11.12.2020 12:03 Відповісти
Всё их племя это-убийцы и воры.Самое страшное-они этим гордятся!
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10.12.2020 21:18 Відповісти
Фламандцы,как вы могли подумать? Россия несёт добро везде, где появится!
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10.12.2020 21:31 Відповісти
А сколько этих рашистских гадов - коллег путиноида по его родному ведомству - еще вынюхивает в мире чужие достижения!
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10.12.2020 21:59 Відповісти
напугали, остальные подхватят функции
пока выпускников пришлют
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11.12.2020 00:48 Відповісти
ПОЕДУТ В ГОВНЕ ШПИОНИТЬ !)
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11.12.2020 06:36 Відповісти
 
 