Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві і вислали їх із країни
Нідерланди вислали з країни двох дипломатів з Росії. Їх підозрюють у шпигунстві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOS.
За даними влади Нідерландів, російські дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки і займалися збором інформації у сфері високих технологій. Серед іншого, вони розвідували дані щодо штучного інтелекту, напівпровідників і нанотехнологій.
Тепер вони оголошені персонами нон-грата і мають покинути країну.
У посольстві Росії в Нідерландах підтвердили, що двоє дипломатів були вислані з країни у зв'язку з "діяльністю, несумісною з їхнім статусом". У них є два тижні на виїзд із королівства.
Топ коментарі
+13 Sergii Ustim
показати весь коментар10.12.2020 19:25
+6 Ольга Пелле
показати весь коментар10.12.2020 19:47
+5 serh
показати весь коментар10.12.2020 19:29
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это зомби и они возвращаются..
А вот ставить клоуна-наркомана-дилетанта во главе государства, это самый цимес кадрового уровня..
пока выпускников пришлют