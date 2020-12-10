Нідерланди звинуватили двох російських дипломатів у шпигунстві і вислали їх із країни

Нідерланди вислали з країни двох дипломатів з Росії. Їх підозрюють у шпигунстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє NOS.

За даними влади Нідерландів, російські дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки і займалися збором інформації у сфері високих технологій. Серед іншого, вони розвідували дані щодо штучного інтелекту, напівпровідників і нанотехнологій.

Тепер вони оголошені персонами нон-грата і мають покинути країну.

У посольстві Росії в Нідерландах підтвердили, що двоє дипломатів були вислані з країни у зв'язку з "діяльністю, несумісною з їхнім статусом". У них є два тижні на виїзд із королівства.

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