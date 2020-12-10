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Новини
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Непродумані зміни в судовій системі призводять до втрати незалежності суддями та порушують європейські стандарти, - Дроздов

Непродумані зміни в судовій системі призводять до втрати незалежності суддями та порушують європейські стандарти, - Дроздов

Постійні зміни в законодавство про судоустрій і статус суддів, які не обробляються належним чином, призводять до того, що судді втрачають гарантії незалежності своєї роботи.

Про це сказав голова комітету Національної асоціації адвокатів України з питань безоплатної правової допомоги Олександр Дроздов під час третього обговорення в рамках національної дискусії "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи".

"Коли ми говоримо про швидкоплинність змінюваного законодавства, то це не говорить про те, що судді втрачають свою незалежність? Вони постійно перебувають у стані правової невизначеності і боязнь того, що завтра якимось чином буде змінено законодавство або щодо фінансових гарантій діяльності, або щодо іншого - це і є тим фактором, який фактично знищує гарантії незалежності суддів", - зазначив Дроздов.

Він також звернув увагу, що останні запропоновані зміни до законодавства про судоустрій і статус суддів, що передбачають зміну порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ослаблення ролі суддів у створенні ВККС суперечать Європейській хартії про статус суддів і рішенням Консультативної ради європейських суддів. До того ж, положення законопроєкту не відповідають рішенню Європейського суду з прав людини.

"Наразі у законопроєкті 3711 також є прихована люстрація ... Про що йдеться: (згідно із законопроєктом - ред.) Члени ВККС, які вже працювали в комісії, не можуть бути знову обрані до складу ВККС безвідносно до їх поведінки, діяльності, тривалості. Хоча на такі критичні речі вже звертав увагу Європейський суд з прав людини", - розповів Дроздов.

На його думку, щоб урегулювати критичну ситуацію в судовій системі, поки було б доцільно відновити діяльність складу ВККС, який було всупереч принципу континуїтету припинено змінами до встановлених законом положень у листопаді 2019 року. А після цього - розробити новий порядок створення ВККС, який би відповідав, як національному законодавству та Конституції, так і з європейськими рекомендаціями щодо незалежності судової влади.

"Саме такий підхід має сенс екстраполювати на ВККСУ, яка, як відомо, є органом суддівського управління, що займається питаннями відбору суддів. Логічно також повернути і представництво адвокатури. Адже саме адвокатська спільнота має - це кваліфіковане професійне представництво громадянського суспільства", - підкреслив Дроздов.

Автор: 

судова реформа (1459) суддя (1582) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+10
А може вас усіх десь прикопати? Недоторкані ви наші...
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10.12.2020 19:45
+3
Ни один закон не спасет от зависимости от больших денег от олигархов
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10.12.2020 20:06
+3
Уж куда больше независимости судей? Они уже клали на все что только можно! Зе просто дитя наивное с ними по сравнению....по роялю....
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10.12.2020 20:13
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А може вас усіх десь прикопати? Недоторкані ви наші...
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10.12.2020 19:45 Відповісти
всех этих блохастых адвокатов в цугундер,разьели ряхи как коты на масле
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10.12.2020 21:51 Відповісти
Об этом сказал глава комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины..
Медведчуковская конторка с его шмарой Йзовитовой..
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10.12.2020 20:01 Відповісти
Ни один закон не спасет от зависимости от больших денег от олигархов
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10.12.2020 20:06 Відповісти
Уж куда больше независимости судей? Они уже клали на все что только можно! Зе просто дитя наивное с ними по сравнению....по роялю....
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10.12.2020 20:13 Відповісти
Очередной лжец и манипулятор.
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10.12.2020 20:15 Відповісти
Надо понимать, зачем в Украине нужны адвокаты-стракулисты. Я так думаю, чтоб передавать взятки "судьям", прокурвам и прочим мусорным следователям, имея с этого свою доляху А так в украинских "судах", как было и в совдеповских, адвокат ничего не решает. Никто даже самого умного адвоката там не воспринимает, как полноправного участника процесса. Отсюда и 90% с лишним обвинительных приговоров, отсюда и освобождение от заслуженного наказания "судами" откровенных преступников, имеющих большие деньги.
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10.12.2020 22:48 Відповісти
суд - дело Божье (с)
безбожникам там не место
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11.12.2020 00:45 Відповісти
Потрібно не КС розганяти зеленим придуркам, а карати суддів за їх конкретні кримінальні злочини, а саме коли вони трахали Конституцію під Кучму, Януковича, коли мову забороняли щоб язик окупантів звучав (бо так вигідно хабаду для їх общего пространства), брали хабарі тощо, а також привести їх утримання до адекватних заробітних плат по Україні не 700 000 в місяць, а 30 000 не пенсія в 250 000 а в 5000. Ця влада хабадників поставила своїх хлопців які як їм подобається трахають Конституцію гроблять Україну а їм щей заплати в 26 000 баксів в місяць. Це що за така тяжка бурякова плантація з такою оплатою виродків?
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11.12.2020 07:32 Відповісти
Ага, значить, у тому, що судді - тупі шалави, винні структурні зміни.

Якщо суддя порядний, то ніякі зміни на це не вплинуть.
А якщо судді - тупі мерзотники, як наші, то їм який закон не прийми, усе до лампочки.
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11.12.2020 09:40 Відповісти
Допоки не буде спражнього суду присяжних, нічого не буде! Бо два присяжних це профанація!
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11.12.2020 13:32 Відповісти
 
 