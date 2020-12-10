Непродумані зміни в судовій системі призводять до втрати незалежності суддями та порушують європейські стандарти, - Дроздов

Постійні зміни в законодавство про судоустрій і статус суддів, які не обробляються належним чином, призводять до того, що судді втрачають гарантії незалежності своєї роботи.

Про це сказав голова комітету Національної асоціації адвокатів України з питань безоплатної правової допомоги Олександр Дроздов під час третього обговорення в рамках національної дискусії "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи".

"Коли ми говоримо про швидкоплинність змінюваного законодавства, то це не говорить про те, що судді втрачають свою незалежність? Вони постійно перебувають у стані правової невизначеності і боязнь того, що завтра якимось чином буде змінено законодавство або щодо фінансових гарантій діяльності, або щодо іншого - це і є тим фактором, який фактично знищує гарантії незалежності суддів", - зазначив Дроздов.

Він також звернув увагу, що останні запропоновані зміни до законодавства про судоустрій і статус суддів, що передбачають зміну порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і ослаблення ролі суддів у створенні ВККС суперечать Європейській хартії про статус суддів і рішенням Консультативної ради європейських суддів. До того ж, положення законопроєкту не відповідають рішенню Європейського суду з прав людини.

"Наразі у законопроєкті 3711 також є прихована люстрація ... Про що йдеться: (згідно із законопроєктом - ред.) Члени ВККС, які вже працювали в комісії, не можуть бути знову обрані до складу ВККС безвідносно до їх поведінки, діяльності, тривалості. Хоча на такі критичні речі вже звертав увагу Європейський суд з прав людини", - розповів Дроздов.

На його думку, щоб урегулювати критичну ситуацію в судовій системі, поки було б доцільно відновити діяльність складу ВККС, який було всупереч принципу континуїтету припинено змінами до встановлених законом положень у листопаді 2019 року. А після цього - розробити новий порядок створення ВККС, який би відповідав, як національному законодавству та Конституції, так і з європейськими рекомендаціями щодо незалежності судової влади.

"Саме такий підхід має сенс екстраполювати на ВККСУ, яка, як відомо, є органом суддівського управління, що займається питаннями відбору суддів. Логічно також повернути і представництво адвокатури. Адже саме адвокатська спільнота має - це кваліфіковане професійне представництво громадянського суспільства", - підкреслив Дроздов.