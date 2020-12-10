Керівника порту "Чорноморськ" затримали на хабарі $250 тисяч, - НАБУ

Керівника державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" затримали після того, як викрили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі $250 тис.

Як передає Цензор.НЕТ повідомляється на сайте Національного антикорупційного бюро України.

"Керівник державного підприємства вимагав гроші за узгодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела переговори з приватними інвесторами. Однак їх залучення вимагало узгодження комітету кредиторів. Тому коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її в $250 тис.", - наголошується в тексті.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, справу про банкрутство згаданої компанії розглядають в одному з господарських судів. "Схвалення плану санації за умови затвердження його судом надало б можливість компанії-інвестору, у представника якої вимагали неправомірну вигоду, відновити господарську діяльність на території порту", - сказано в повідомленні.

Керівник ДП діяв за посередництвом представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі чиновнику, і також був затриманий. Вирішується питання про повідомлення як керівникові порту, так і посередникові про підозру і обрання їм запобіжного заходу.

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