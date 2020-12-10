УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11254 відвідувача онлайн
Новини Хабарники
11 371 18

Керівника порту "Чорноморськ" затримали на хабарі $250 тисяч, - НАБУ

Керівника порту

Керівника державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" затримали після того, як викрили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі $250 тис.

Як передає Цензор.НЕТ повідомляється на сайте Національного антикорупційного бюро України.

"Керівник державного підприємства вимагав гроші за узгодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела переговори з приватними інвесторами. Однак їх залучення вимагало узгодження комітету кредиторів. Тому коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її в $250 тис.", - наголошується в тексті.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, справу про банкрутство згаданої компанії розглядають в одному з господарських судів. "Схвалення плану санації за умови затвердження його судом надало б можливість компанії-інвестору, у представника якої вимагали неправомірну вигоду, відновити господарську діяльність на території порту", - сказано в повідомленні.

Керівник ДП діяв за посередництвом представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі чиновнику, і також був затриманий. Вирішується питання про повідомлення як керівникові порту, так і посередникові про підозру і обрання їм запобіжного заходу.

Читайте також: Чиновника Одеської митниці спіймали на хабарі $1,1 тис., - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4697) порт (2039)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
судячи з фото, хабар був у розмірі 600 долларів США
показати весь коментар
10.12.2020 19:46
+3
дасть судді хабар у 10 тисяч і завтра буде брати 500 тисяч.
показати весь коментар
10.12.2020 19:48
+2
Це політичне переслідування сфабриковане на інваліда. Ганьба! Бережіть хабарників бо вимруть як мамонти а на них країна тримається.
показати весь коментар
10.12.2020 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
судячи з фото, хабар був у розмірі 600 долларів США
показати весь коментар
10.12.2020 19:46 Відповісти
решта --- в трюмі!
показати весь коментар
10.12.2020 20:05 Відповісти
дасть судді хабар у 10 тисяч і завтра буде брати 500 тисяч.
показати весь коментар
10.12.2020 19:48 Відповісти
судді не дураки. Вони все вивчуть, проаналізують і затребують не менше 1000 тис.дол. І відразу на анонімні рахунки в офшорах чи іноземних банках...
показати весь коментар
10.12.2020 19:51 Відповісти
Це політичне переслідування сфабриковане на інваліда. Ганьба! Бережіть хабарників бо вимруть як мамонти а на них країна тримається.
показати весь коментар
10.12.2020 20:05 Відповісти
Називався раніше "ИЛЬИЧЕВСК"...
Працював там з 70-х...
Нічого дивного...
показати весь коментар
10.12.2020 20:05 Відповісти
Фото самого честного лица в студию:
Керівника порту "Чорноморськ" затримали на хабарі $250 тисяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1446
показати весь коментар
10.12.2020 20:09 Відповісти
Сміх сміхом, але якби миттєво зникли хабарники, життя в країні зупинилось би... всі чиновники розгублено сиділи б в кабінетах, та з жахом зрозуміли би , що розучились ставити підпис без хабаря....
показати весь коментар
10.12.2020 20:11 Відповісти
Ну,и? Никого же не посадють...А про конфискацию вааще не слышали....Отчитались!
показати весь коментар
10.12.2020 20:17 Відповісти
Фотоохота...завтра отпустят и принесут извинения за перекрытый канал выше!
показати весь коментар
10.12.2020 20:36 Відповісти
Можно только догадываться сколько было до...
показати весь коментар
10.12.2020 21:22 Відповісти
И что?
показати весь коментар
11.12.2020 08:44 Відповісти
Инвалидская, беззубая власть и это простит. Идиотизм! Уходите, если не в состоянии управлять страной!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.12.2020 09:24 Відповісти
когда мы видим что руководитель какой либо гос. конторы получает взятку, то должны иметь представление о ущербе государству. и если видим цифру, то ее нужно умножить в десятки а то больше раз. и самое страшное что виновные получат как максимум условно, в среднем домашний арест и как минимум нихрена им не будет. а все потому что украли дохренище и есть чем подмазать ВСЕ. круг замкнулся. да дравствует ЗЕ!!!!!!!!! прийдет весна..................
показати весь коментар
11.12.2020 09:48 Відповісти
Все только скулят про убыточность госпредприятий, а по факту они очень рентабельные, если могут давать такие взятки, зная, что все отобьют за пару месяцев.
показати весь коментар
11.12.2020 10:00 Відповісти
ну и что)))) по новому ваЗЕлиновскому "закону" это около 7 лямов гривен, а это значит 50000 гривен штрафа, во как борется бенин, нарко- Дегенерат....
показати весь коментар
11.12.2020 11:27 Відповісти
Руководитель государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" задержан после того, как был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $250 тыс. Источник: https://censor.net/ru/n3236258

ЯКЩО Б В УКРАЇНІ ХАБАР ВИЗИВАВ ІНФАРКТИ ТО МОРГИ УКРАЇНИ БУЛИ Б ЗАБИТІ ТРУПАМИ ТОП ЧИНОВНИКІВ І ЧИНОВНИКІВ УКРАЇНИ.



БАЖАЮ ЩОБ ЦЕ СТАЛО РЕАЛЬНІСТЮ.
показати весь коментар
11.12.2020 11:30 Відповісти
 
 