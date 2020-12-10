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Скандал із Бутусовим і Міноборони: Притула порадив Тарану "подати у відставку і зосередити увагу на срачі у Фейсбуці"

Скандал із Бутусовим і Міноборони: Притула порадив Тарану

Член політради партії "Голос" Сергій Притула підтримав головного редактора Цензор.НЕТ у конфлікті з Міністерством оборони через призначення.

Свою позицію Притула позначив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Притула підкреслив, що за 7 років волонтерства ніколи не критикував Міністерство оборони чи міністра особисто.

"Ми просто не перетиналися (виняток - одна зустріч двох десятків волонтерів із Полтораком) та існували у різних системах координат. Щоб забезпечити якийсь підрозділ необхідним, мені було достатньо дзвінка від комбата чи есемески від комроти", - пояснив він.

Читайте також: Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова

"Але коли я бачу, як міністр оборони, який провалив державне оборонне замовлення, знаходить час для розбірок із журналістом (от тільки давайте не розказувати, що той встид відбувається без візи міністра), то можу порадити пану подати у відставку і зосередити свою увагу на срачі у фейсбуці. Бо срач у підпорядкованому міністерстві він вже влаштував. Іспанський встид!" - написав Притула.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп"

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.

Скандал із Бутусовим і Міноборони: Притула порадив Тарану подати у відставку і зосередити увагу на срачі у Фейсбуці 01

Автор: 

Міноборони (7335) Бутусов Юрій (3584) Притула Сергій (88) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+105
Бутусову респект!
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10.12.2020 20:59
+76
Притула вообще "красавчик". он так сильно помагает военным, что мало кто так сможет. и не собирает бабло а зарабативает концертами и большую часть тратит на АТО ООС. знаю это лично и на 100%. встречался с ним и его пацанами в северодонеке. верю в каждое его слово на все сто. он комик, но не клоун
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10.12.2020 21:08
+72
при Порохе, Полтораке и Пасторе такого не было!

не вернуть ли нам старых "коней" на переправу ?
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10.12.2020 21:11
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На дідька ви йому пропонували, знаючи, що він у військових справах нічого не тямить ? Навіщо було робить із рота помийницю ?
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11.12.2020 08:13 Відповісти
Ребята явно хотели во власть,но для этого надо соответствовать хоть каким то критериям,а не только хвалить Петра
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11.12.2020 09:00 Відповісти
но ведь Наему и Лещенку все удалось ? И думаю именно потому что ругали Петра (как Вы высказались)

Или Лещенко у нас заслуженый железнодорожник а Наем - мировая звезда топ менеджмента?
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11.12.2020 09:41 Відповісти
Соответствие критериям?! Это вы верно заметили. С кого начнём? А давайте по порядку.
1. Зеленский - не соответствует критериям. Ни каким критериям. Ни по опыту работы, ни по образованию, ни по морально-деловым качествам. Самое главное, что он не имеет высшего образования, а только среднее.
2. Баканов - не соответствует критериям. Ни каким критериям. Ни по опыту работы, ни по образованию, ни по морально-деловым качествам.
Хватит этих двух или продолжим в том же ключе?
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11.12.2020 11:39 Відповісти
Я давно говорю, чиновников за пиз***во гнать в три шеи, без права занимать должности пожизненно.
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11.12.2020 09:30 Відповісти
ЗЕбаран саме таких тупаків і набирає в свою шарагу, щоб на їх фоні самому виглядати Наполеоном
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11.12.2020 10:38 Відповісти
усі пам'ятають, що цього тбарана підозрювали у державній зраді?
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11.12.2020 11:05 Відповісти
"...Член політради партії "Голос" Сергій Притула..." //

===
А там ще й "політрада" є?
Притула сказав правильно, хоча його висловлювання цілком вписується в "таранове" блазнювання. З "таранами" треба розмовляти серйозно, а не по притулівськи.
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11.12.2020 12:20 Відповісти
Притула, ну хто ти такий щоб давати поради дебілам від зеленої шмарклі?
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11.12.2020 20:33 Відповісти
А в чому проблема???? Вигнать на +++й старпера тарана... і призначить Бутусова міністром оборони.... ХТО ПРОТИ??????Тарана канешно в СІЗО..... є за що!!! Підтримуємо!!!!
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11.12.2020 21:37 Відповісти
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