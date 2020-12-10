Скандал із Бутусовим і Міноборони: Притула порадив Тарану "подати у відставку і зосередити увагу на срачі у Фейсбуці"

Член політради партії "Голос" Сергій Притула підтримав головного редактора Цензор.НЕТ у конфлікті з Міністерством оборони через призначення.

Свою позицію Притула позначив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Притула підкреслив, що за 7 років волонтерства ніколи не критикував Міністерство оборони чи міністра особисто.

"Ми просто не перетиналися (виняток - одна зустріч двох десятків волонтерів із Полтораком) та існували у різних системах координат. Щоб забезпечити якийсь підрозділ необхідним, мені було достатньо дзвінка від комбата чи есемески від комроти", - пояснив він.

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"Але коли я бачу, як міністр оборони, який провалив державне оборонне замовлення, знаходить час для розбірок із журналістом (от тільки давайте не розказувати, що той встид відбувається без візи міністра), то можу порадити пану подати у відставку і зосередити свою увагу на срачі у фейсбуці. Бо срач у підпорядкованому міністерстві він вже влаштував. Іспанський встид!" - написав Притула.

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Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.