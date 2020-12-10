Україна приєдналася до санкцій ЄС проти двох громадян Китаю, причетних до кібератак

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС запровадити обмежувальні заходи проти двох громадян Китаю, причетних до кібератак проти ЄС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення оновлює ідентифікаційну інформацію щодо двох фізичних осіб, включених до списку. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - сказано у Декларації високого представника ЄС.

У зазначеному рішенні Ради ЄС йдеться про включення двох громадян КНР до санкційного списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, заборона в'їзду на територію ЄС та заморожування активів.

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Країни, що приєдналися, забезпечать відповідність національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги таке зобов'язання та привітав його.