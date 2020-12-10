УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10579 відвідувачів онлайн
Новини
856 4

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти двох громадян Китаю, причетних до кібератак

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти двох громадян Китаю, причетних до кібератак

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС запровадити обмежувальні заходи проти двох громадян Китаю, причетних до кібератак проти ЄС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення оновлює ідентифікаційну інформацію щодо двох фізичних осіб, включених до списку. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - сказано у Декларації високого представника ЄС.

У зазначеному рішенні Ради ЄС йдеться про включення двох громадян КНР до санкційного списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, заборона в'їзду на територію ЄС та заморожування активів.

Читайте також: Україна посіла 25 місце серед 160 країн у міжнародному рейтингу кібербезпеки

Країни, що приєдналися, забезпечать відповідність національної політики до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги таке зобов'язання та привітав його.

Автор: 

кіберзлочин (810) санкції (11802) Євросоюз (13374) кібербезпека (1161)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да, а как же.
показати весь коментар
10.12.2020 21:09 Відповісти
род пе сне Мастер оф зе Винд
ну, под Мановар то
показати весь коментар
10.12.2020 21:11 Відповісти
Случайно не Ли Си Цын?
показати весь коментар
10.12.2020 21:26 Відповісти
Лисицын
показати весь коментар
10.12.2020 22:14 Відповісти
 
 