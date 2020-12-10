В країні війна, а Міноборони воює з Бутусовим, - депутат "Голосу" Костенко
Народний депутат від "Голосу" Роман Костенко висловився на підтримку Бутусова в конфлікті з Міноборони і закликав "інтернет-воїнів" з міністерства "припинити цей сором".
Свою позицію Костенко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька днів поспіль країна спостерігає за битвою. Битвою, в якій всі сили Міністерства оборони України спрямовані на перемогу над дуже серйозним ворогом. Журналістом, який критикує роботу Міністерства", - написав Костенко.
Він нагадав, що в країні йде війна.
"МОУ повністю провалив Державне оборонне замовлення. Досі відсутні документи планування у сфері національної безпеки та оборони", - підкреслив нардеп.
"Може, пора зайнятися роботою? Може, інтернет-воїнам із Міністерства оборони України не вистачає часу? Припиніть цей сором!!!" - закликав депутат.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.
У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.
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при петре контрабандой запчасти для укроборонпрома таскали,а при плесени-закупают электрическтво и хотят воду в крым поставлять
в у нас и не было никогда.
Вже воює....
Далі буде.
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Ну товаріщі генерали , як будем брать в плєн Бутусова !!?
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1)Суд в Гааге по Боингу..
2)Иск ЮКОСА 57 ярдов долляров
3)Присяга Байдена...20 января...
4)Надо уходить из Приднестровья...
5)Надо уходить из Крыма...
6)Надо уходить из Дамбасса..
7)Надо уходить из Белоруси...
8)Надо уходить из Кавказа...
9)Надо уходить из Абхазии и Ю.Осетии...
10)Надо уходить из Сирии и Ливии...
11)Надо уходить из Венесуэлы...
12)Надо уходить к ядреной фене вапще в глухой кут...Крысы позорные...
Хотя не удивительно=>у нынешнего «правительства» совсем другие приоритеты. Они пришли к власти не «строить», а ломать......
Кое кто в растяжке между Аваковым и Коломойским, например.
Все фейк...
Жаби та гадюки даааавно л'******
один одного..
10 чортів від ЗЕ
1. Брати Єрмаки
2. Венедіктова
3. Татаринов
4. Суддя Вовк
5. Коломойський
6. Степанов
7. Фокін
8. Бабіков
9. Коля котлета
10. Нові обличчя від Януковича
"Часом менi здаэться,що iснуэ якийсь центр,що працюэ на самознищення цiэi держави,навiть не так руками руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв"-Лiна Костенко.Теперь уже можно указать ,где находится этот центр-это министерство обороны Украины.Какой позор!
Состоит из трёх стадий.
1. Среди сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность к своему делу с завистью к чужим успехам. Наличие его определяется по внешним действиям, когда данное лицо, не справляясь со своей работой, вечно суётся в чужую и пытается войти в руководство.
2. Носитель заразы в какой-то степени прорывается к власти. Нередко всё начинается прямо с этой стадии, так как носитель сразу занимает руководящий пост. Опознать его легко по упорству, с которым он выживает тех, кто способнее его, и не даёт продвинуться тем, кто может оказаться способнее в будущем. Результат - штаты постепенно заполняются людьми, которые глупее начальника. Признаки второй стадии - полное самодовольство. Задачи ставятся несложные, и потому сделать удаётся, в общем, всё. Начальство добивается того, что намечено, и становится очень важным.
3. Во всём учреждении, снизу доверху, не встретишь и капли разума. Признаки - самодовольство сменяется апатией.
Лечение:
1. В первой стадии болезнь можно лечить уколами. «Очень сильно действует Нетерпимость, но её нелегко достать, и опасность в ней большая. Добывают её из крови армейских старшин и содержит она два элемента: 1) "а можно и получше" (МП) и 2) "никаких оправданий" (НО)».
2. Вторая стадия требует хирургического вмешательства. Пациент и хирург не должны совмещаться в одном лице, поэтому «нужен специалист, иногда - крупнейший из крупных, сам Паркинсон».
3. Третья стадия пока неизлечима. Поэтому «сотрудников надо снабдить хорошими рекомендациями и направить в наиболее ненавистные вам учреждения, вещи и дела немедленно уничтожить, а здание застраховать и поджечь. Лишь когда всё выгорит дотла, можете считать, что зараза убита». Законы Паркинсона