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В країні війна, а Міноборони воює з Бутусовим, - депутат "Голосу" Костенко

В країні війна, а Міноборони воює з Бутусовим, - депутат

Народний депутат від "Голосу" Роман Костенко висловився на підтримку Бутусова в конфлікті з Міноборони і закликав "інтернет-воїнів" з міністерства "припинити цей сором".

Свою позицію Костенко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька днів поспіль країна спостерігає за битвою. Битвою, в якій всі сили Міністерства оборони України спрямовані на перемогу над дуже серйозним ворогом. Журналістом, який критикує роботу Міністерства", - написав Костенко.

Він нагадав, що в країні йде війна.

"МОУ повністю провалив Державне оборонне замовлення. Досі відсутні документи планування у сфері національної безпеки та оборони", - підкреслив нардеп.

Читайте також: Скандал із Бутусовим і Міноборони: Притула порадив Тарану "подати у відставку і зосередити увагу на срачі у Фейсбуці"

"Може, пора зайнятися роботою? Може, інтернет-воїнам із Міністерства оборони України не вистачає часу? Припиніть цей сором!!!" - закликав депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони чекає Бутусова на співбесіду та обіцяє йому "лікнеп"

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.

Автор: 

Міноборони (7335) Бутусов Юрій (3584) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+52
А кто такой зеленский? Какой то фигляр вонючка и, что ему вообще надо от народа? Пускай идёт, корпоротивы проводит в Кремле.
Депутат "Голоса" Костенко: В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым - Цензор.НЕТ 2217
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10.12.2020 21:24
+37
в пустій голові Моніки, війна вже давно закінчилася.... про що він взагалі?
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10.12.2020 21:14
+29
С РАБссией воюет только Майя Санду..она в глаза фюрера Путлера не смотрела....,а сказала вон нафиг из Приднестровья....
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10.12.2020 21:19
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в пустій голові Моніки, війна вже давно закінчилася.... про що він взагалі?
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10.12.2020 21:14 Відповісти
Це гибридбатл от Аферистовича
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10.12.2020 21:23 Відповісти
В стране вайна а торговельний оборот з краіною агресором за 2019 рік ( наприклад) 16,7 млрд $, інтєрєсна яка вайна...
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10.12.2020 21:14 Відповісти
-----ну ни только же в 19 году торговля с агрессором была ,что же вы Пита помножили на 0 и не учли , ну просто ради справедливости ,а так же статистики и вообще если заглянуть в мировую историю то такое не будет новостью для многих стран и режимов
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10.12.2020 21:26 Відповісти
разниув в том,что при петре напрямую уголь с украинских временно оккупироваееых территорий покупали,а при зелебенце-через посредника рахк.
при петре контрабандой запчасти для укроборонпрома таскали,а при плесени-закупают электрическтво и хотят воду в крым поставлять
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10.12.2020 21:33 Відповісти
Если бы я не посещал магазины в том числе продовольственные в период его правления то наверное бы согласился,но это не так , да и вообще я его не виню просто объективная оценка в частности как торговали вазовскими авто на протяжении всех лет так и по сей день торгуют (ларгус, гранта) , это и не самое страшное, но правда
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10.12.2020 21:57 Відповісти
щас меньше стало?
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10.12.2020 22:28 Відповісти
Конечно же нет ,но страшнее другое ,что кум с опзж крепчает плюс несколько его же телеканалов навязывают народу свою "правду"
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10.12.2020 22:35 Відповісти
а нафига было менять пороха?шоб кумхуйла крепчал?
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10.12.2020 22:40 Відповісти
По сути всё зло началось с выбора яныка с уровнем айкью второклассника которого своим бездарным правлением привёл слишком мягкий и демократичный Ющенко ,за которого в частности голосовали адекватные люди и ты со мной в том числе
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10.12.2020 22:52 Відповісти
Звичайно що це було й за правління Порошенка , але я взяв останні дані , за 2020 рік ще немає
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10.12.2020 23:12 Відповісти
ты опережаешь события...у вас нарахе еще не заполыхала...но ***** работает над этим.
в у нас и не было никогда.
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10.12.2020 22:42 Відповісти
О!
Вже воює....
Далі буде.
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10.12.2020 21:15 Відповісти
Это дипутат Голоса Вакарчука ?
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10.12.2020 21:16 Відповісти
И Притула тоже.
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10.12.2020 21:17 Відповісти
В смысле - член политсовета.
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10.12.2020 21:18 Відповісти
А кто такой зеленский? Какой то фигляр вонючка и, что ему вообще надо от народа? Пускай идёт, корпоротивы проводит в Кремле.
Депутат "Голоса" Костенко: В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым - Цензор.НЕТ 2217
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10.12.2020 21:24 Відповісти
Миша, мы вам таки здраствуёте. А шо, Грыгорыч ещё в Минске? Воскресный традиционный моцион прогулочный совершали? И шо, опять не помогло? Может, Миша, вы не в ту сторону ходите? Вы ходите справа на лево? Попробуёте 13 декабря ходить слева направо. Если не поможет и Грыгоровыч до Ростова на Дону не сдрыстнет, не стесняйтесь, обращяйтесь, у меня ещё много есть для вас советов в этом вопросе.
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10.12.2020 21:39 Відповісти
там йому і памятник потрібно поставити рядом з Паніковським
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11.12.2020 08:05 Відповісти
Вот ты какой -крик отчаяния обосратого зебила!)))))
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10.12.2020 21:25 Відповісти
Таран, ти не таран, а так, затичка надувного клоуна.
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10.12.2020 21:27 Відповісти
Депутат "Голоса" Костенко: В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым - Цензор.НЕТ 7938
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10.12.2020 21:37 Відповісти
С РАБссией воюет только Майя Санду..она в глаза фюрера Путлера не смотрела....,а сказала вон нафиг из Приднестровья....
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10.12.2020 21:19 Відповісти
Это все заготовки Аферестовича - универсальная суперлюся на весь Зелёный бордель
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10.12.2020 21:20 Відповісти
Подставила люся арестович все зеленое мо)))
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10.12.2020 21:23 Відповісти
ее звали на то, что умеет - гибридноинформационную войну , думаю, в чью пользу получится ( не за то что ей платят, а именно получится) - время покажет. С воевавшими так играть - это не губки и щетинку зарисовывать .
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10.12.2020 21:41 Відповісти
))))нарвались зебуины припаханые ,клоуны вонючие-ну как с них ,ущербных,не ржать? ...
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10.12.2020 21:21 Відповісти
Так это просто семечки, что МО воюет с Бутусовым. В стране война, а президент страны воюет на стороне агрессора и оккупанта.
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10.12.2020 21:21 Відповісти
та ваще писец...превратили МО в 95-й квартал
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10.12.2020 21:21 Відповісти
Интересно что продала РАБссия Украине на 17 ярдов долларов Искандеры или Фуфломицин Путлера от Короны?
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10.12.2020 21:22 Відповісти
Біда в тому, що для МО війна в Україні тим і обмежується, "запросили-послали".
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10.12.2020 21:37 Відповісти
Так у нас вже давно армія без народу і волонтерів озброєна, ******* і дає щоденну відсічь в рамках стопіїсят перемирь.
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10.12.2020 21:24 Відповісти
Депутат "Голоса" Костенко: В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым

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Ну товаріщі генерали , як будем брать в плєн Бутусова !!?
Депутат "Голоса" Костенко: В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым - Цензор.НЕТ 1935 . .
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10.12.2020 21:28 Відповісти
🤣
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10.12.2020 21:37 Відповісти
Путлера и Мавзолейное его быдло ждет в 2021 году следующее...
1)Суд в Гааге по Боингу..
2)Иск ЮКОСА 57 ярдов долляров
3)Присяга Байдена...20 января...
4)Надо уходить из Приднестровья...
5)Надо уходить из Крыма...
6)Надо уходить из Дамбасса..
7)Надо уходить из Белоруси...
8)Надо уходить из Кавказа...
9)Надо уходить из Абхазии и Ю.Осетии...
10)Надо уходить из Сирии и Ливии...
11)Надо уходить из Венесуэлы...
12)Надо уходить к ядреной фене вапще в глухой кут...Крысы позорные...
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10.12.2020 21:29 Відповісти
Про Армению забыл...Sorry ,братаны Путлера...Марго Симоньян подтвердит...
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10.12.2020 21:32 Відповісти
не братаны Путлера.,а члены кооператива "Озеро"
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10.12.2020 21:49 Відповісти
чему удивляться, если МО возглавляет человек с подозрением по ст.111 УК Украины (государственная измена), в 2015 году было объявлено. Потом это быстро замяли и отправили в запас, 2016 г. Ну, а при клоуне, это "новое ипало" вытащили из сундука, стряхнули и.., оппа- министр обороны Украины и член РНБО. А, потом удивляемся, откуда утечка информации происходит.
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10.12.2020 21:30 Відповісти
Минобороны не просто воюет с Бутусовым, оно, по-тихому, хочет повторить "подвиг" (капитуляцию) командования крымского гарнизона в 2014-м...
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10.12.2020 21:33 Відповісти
Действительно - позорище.......
Хотя не удивительно=>у нынешнего «правительства» совсем другие приоритеты. Они пришли к власти не «строить», а ломать......
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10.12.2020 21:34 Відповісти
Якби наші генерали займалися своєю справою професійно, то про Бутусова тут і зараз ніхто навіть не згадав би. А поки що Хомчак може похвалитися своєю єдиною виграною битвою за ще одну квартиру, то Бутусов і всі ми змушені нагадувати йому і його начальникам чиї вони слуги.
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10.12.2020 21:43 Відповісти
Уважаемые Голос у вас есть среди лидеров Рахманин - коллега Бутусова еще по ЗН - неуж-то вы и дальше будете плясать под Пинчуковскую дудочку? Вы же интеллект , как можете терпеть это бл@дство власти?
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10.12.2020 21:37 Відповісти
Ну тут такое - свободный рынок ртов и рук.

Кое кто в растяжке между Аваковым и Коломойским, например.
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10.12.2020 21:39 Відповісти
интересно рассуждаете))))...а шо МО с сепарами воевать? там все под личным контролем койкого... и уже 100500 день как там МО делать ваще не фиг (скучно...)
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10.12.2020 21:40 Відповісти
Відволікання уваги..
Все фейк...
Жаби та гадюки даааавно л'******
один одного..
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10.12.2020 21:45 Відповісти
Все, до чого доклав руку Зе, перетворююється в шапіто. Дуже прикро, що ця зараза прийшла і в міноборони. Впевнений, що є офіцери, які дадуть публічну оцінку заявам і безліяльності Тарана/Хомчака. Слава Україні!
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10.12.2020 21:46 Відповісти
Гром умница, дело говорит !
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10.12.2020 21:51 Відповісти
зе!оманский думает, что если на войну с рашистами наложить войнушку с Бутусовым, то настоящая война как бы отойдет в тень, исчезнет из обсуждений. Придумали разводку для Юры, дескать, иди потрудись в МО со своими знаниями, опытом, связями. Не ожидали, что он согласится, поэтому и отмазка получилась туповатая. Наперсточники, что с них взять?
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10.12.2020 21:52 Відповісти
На Молдове красиво сказали...Додон пошел Вон
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10.12.2020 21:55 Відповісти
а шо у нас не можна - ЗЕ-ПРЕЗ -*О*ДОН - ... й далі по тексту молдаван
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10.12.2020 22:13 Відповісти
при таком руководители почти все превращаются в соплежуев.
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10.12.2020 22:18 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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10.12.2020 22:22 Відповісти
ваня, це про тебе
Депутат "Голоса" Костенко: В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым - Цензор.НЕТ 7287
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10.12.2020 22:37 Відповісти
Точно!
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11.12.2020 08:44 Відповісти
Да они не воюют , а тролят друг друга. Минобороны решило " пошутить", ну и Бутусов ( подыграл) ответив в их духе. В общем как началось, так и закончилось. Ничем.
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10.12.2020 22:27 Відповісти
Маленькая,но гордая ризпублика,в лице "мера" Дебальцево,подарила детскому садику... тадаммм! ручной венчик!
Депутат "Голоса" Костенко: В стране война, а Минобороны воюет с Бутусовым - Цензор.НЕТ 5769
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10.12.2020 22:33 Відповісти
"....припинити цей сором...",- сказав таварісч слуга. Я б, навіть, сказав :"Іпучий стид".
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10.12.2020 22:49 Відповісти
Підсумки 2020 року
10 чортів від ЗЕ
1. Брати Єрмаки
2. Венедіктова
3. Татаринов
4. Суддя Вовк
5. Коломойський
6. Степанов
7. Фокін
8. Бабіков
9. Коля котлета
10. Нові обличчя від Януковича
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10.12.2020 23:03 Відповісти
Люся Арештовіч ще!
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11.12.2020 01:06 Відповісти
В министерстве обороны есть "компетенции" саботировать" ,воровать,заниматься коррупцией,а у Бутусова есть "космические" компетенции не саботировать,не воровать,не заниматься коррупцией,поэтому Бутусов министерству обороны и министру обороны не подходит ни на какую должность.
"Часом менi здаэться,що iснуэ якийсь центр,що працюэ на самознищення цiэi держави,навiть не так руками руками ii ворогiв,як зусиллями власних тут iдiотiв"-Лiна Костенко.Теперь уже можно указать ,где находится этот центр-это министерство обороны Украины.Какой позор!
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11.12.2020 04:54 Відповісти
як їх розуміти. вчора сказали що укроборонпром ліквідують, вже призначили ліквідатора, а тут призначають політичного батька тарана та Смешка головою спостережної ради. То вже не ліквідовують. А голові вже 81 рік. щойно на ютубі показали інтервю заступника Тарана. Оце автор всіх приколів -Дани, ***********,ракет,харчування, нової технічки та ремонту старої. Веде себе зверхньо і цинічно, Істинний патріот росії в українських реаліях.А Бутусов взяв на слабо Таранових зайців, ляпнули та перелякались від сказаного. Одним словом вояки ще ті.
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11.12.2020 08:02 Відповісти
НЕПРИЗАВИТ (в другом варианте перевода - БЕСПОЗАВИЯ)
Состоит из трёх стадий.
1. Среди сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность к своему делу с завистью к чужим успехам. Наличие его определяется по внешним действиям, когда данное лицо, не справляясь со своей работой, вечно суётся в чужую и пытается войти в руководство.
2. Носитель заразы в какой-то степени прорывается к власти. Нередко всё начинается прямо с этой стадии, так как носитель сразу занимает руководящий пост. Опознать его легко по упорству, с которым он выживает тех, кто способнее его, и не даёт продвинуться тем, кто может оказаться способнее в будущем. Результат - штаты постепенно заполняются людьми, которые глупее начальника. Признаки второй стадии - полное самодовольство. Задачи ставятся несложные, и потому сделать удаётся, в общем, всё. Начальство добивается того, что намечено, и становится очень важным.
3. Во всём учреждении, снизу доверху, не встретишь и капли разума. Признаки - самодовольство сменяется апатией.
Лечение:
1. В первой стадии болезнь можно лечить уколами. «Очень сильно действует Нетерпимость, но её нелегко достать, и опасность в ней большая. Добывают её из крови армейских старшин и содержит она два элемента: 1) "а можно и получше" (МП) и 2) "никаких оправданий" (НО)».
2. Вторая стадия требует хирургического вмешательства. Пациент и хирург не должны совмещаться в одном лице, поэтому «нужен специалист, иногда - крупнейший из крупных, сам Паркинсон».
3. Третья стадия пока неизлечима. Поэтому «сотрудников надо снабдить хорошими рекомендациями и направить в наиболее ненавистные вам учреждения, вещи и дела немедленно уничтожить, а здание застраховать и поджечь. Лишь когда всё выгорит дотла, можете считать, что зараза убита». Законы Паркинсона
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11.12.2020 08:49 Відповісти
Печально. Выглядит как раковая опухоль. Почти не излечимо
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11.12.2020 09:03 Відповісти
 
 