В країні війна, а Міноборони воює з Бутусовим, - депутат "Голосу" Костенко

Народний депутат від "Голосу" Роман Костенко висловився на підтримку Бутусова в конфлікті з Міноборони і закликав "інтернет-воїнів" з міністерства "припинити цей сором".

Свою позицію Костенко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кілька днів поспіль країна спостерігає за битвою. Битвою, в якій всі сили Міністерства оборони України спрямовані на перемогу над дуже серйозним ворогом. Журналістом, який критикує роботу Міністерства", - написав Костенко.

Він нагадав, що в країні йде війна.

"МОУ повністю провалив Державне оборонне замовлення. Досі відсутні документи планування у сфері національної безпеки та оборони", - підкреслив нардеп.

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"Може, пора зайнятися роботою? Може, інтернет-воїнам із Міністерства оборони України не вистачає часу? Припиніть цей сором!!!" - закликав депутат.

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Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.