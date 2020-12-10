Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень про злочини проти людяності в окупованому Криму і ОРДЛО, - Мамедов
Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень з приводу злочинів проти людяності в окупованому Росією Криму та ОРДЛО.
Про це повідомив заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Заступник генпрокурора розповів, що планує 11 грудня зустрітися з прокурором Міжнародного суду для обговорення подальших кроків.
"Я думаю, що всім цим діям, тяжким міжнародним злочинам, буде дано об'єктивну оцінку", - зазначив Мамедов.
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Олег Жуковский #466747
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Петр Дибров #460784
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