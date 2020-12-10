УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10718 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
557 5

Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень про злочини проти людяності в окупованому Криму і ОРДЛО, - Мамедов

Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень про злочини проти людяності в окупованому Криму і ОРДЛО, - Мамедов

Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень з приводу злочинів проти людяності в окупованому Росією Криму та ОРДЛО.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Заступник генпрокурора розповів, що планує 11 грудня зустрітися з прокурором Міжнародного суду для обговорення подальших кроків.

"Я думаю, що всім цим діям, тяжким міжнародним злочинам, буде дано об'єктивну оцінку", - зазначив Мамедов.

Читайте також: Україна відправила в суд Гааги відомості про злочини РФ проти власності українців у Криму, - прокуратура АРК

Автор: 

Крим (14137) росія (65035) Донбас (22354) Мамедов Гюндуз (102) Міжнародний кримінальний суд (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И какова реакция этого суда...!? После 14 обращений..!? Или главное кукарекнуть и всё, дело сделано.
показати весь коментар
10.12.2020 21:40 Відповісти
И шо там с министрами ЛНР, которые квартиры покупают в Киеве?
показати весь коментар
10.12.2020 21:46 Відповісти
Тут непонятно что в подконтрольной ЗЕ творит а ты про окупированные спрашиваешь !
показати весь коментар
10.12.2020 21:49 Відповісти
Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях против человечности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - Мамедов - Цензор.НЕТ 2435
показати весь коментар
10.12.2020 21:47 Відповісти
направили... в отношении преступлений против крымско-татарского народа... а против украинцев?
показати весь коментар
11.12.2020 03:21 Відповісти
 
 