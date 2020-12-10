Головні новини 10 грудня: Міноборони не знайшло посади для Бутусова, ресторани в новорічну ніч будуть закриті

Для Бутусова не знайшли вакансій у Міноборони, відсвяткувати Новий Рік у ресторані не можна, замість "плану Б" стосовно Донбасу Зеленський продовжить переговори з Путіним - всі головні новини 10 грудня.

У Міноборони не знайшли посади для головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це міністерство повідомило за результатами співбесіди. "Ідея залучити Юрія Бутусова до роботи в рамках Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони", - пояснюють у міністерстві.

На захист Бутусова стали представники партії "Голос". Нардеп Роман Костенко запропонував "інтернет-воїнам" з міністерства згадати, що в країні йде війна, а член політради "Голосу" Сергій Притула і зовсім закликає міністра оборони Андрія Тарана подати у відставку і "зосередити увагу на срачі в Фейсбуці".

Новий симптом COVID-19. Коли на українців чекає вакцинація?

Вчені виявили нову ознаку COVID-19 - запалення очей. Пацієнти скаржаться на світлобоязнь, свербіж і біль в очах. Симптоми, як правило, зберігаються впродовж двох тижнів.

Масова вакцинація в Україні почнеться у квітні 2021 року - пообіцяв голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. До цього періоду, за його словами, вистачить запасу міцності медичної системи.

Чи доведеться українцям платити за вакцину, влада ще не вирішила. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорить, що хоче, щоб щеплення всі громадяни країни отримали безкоштовно. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що за державний рахунок щеплення зроблять лікарям і поліцейським, а звичайним громадянам за вакцину доведеться платити.

Ресторан на Новий Рік скасовується

Міністерство охорони здоров'я опублікувало повний перелік заборон, які наберуть чинності із настанням локдауну 8 січня. Підприємствам радять перевести співробітників на віддалену роботу.

Але навіть поки локдаун не настав, відсвяткувати Новий Рік у ресторані чи кафе не вийде. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, заклади громадського харчування мають закритися до 23 години, а розрахуватися з відвідувачами - до 22 годин. Так, і в новорічну ніч теж.

Азербайджан святкує перемогу і нарощує амбіції

У Баку провели парад перемоги у війні в Нагірному Карабасі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стояв на трибуні поруч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Алієв зробив гучну заяву: він назвав столицю Вірменії Єреван "історичною землею Азербайджану". "Території Азербайджану перебувають під окупацією близько 30 років. 100 тис. азербайджанців, які проживали на той час у нинішній Вірменської республіці, були вигнані зі своїх земель. Зангезур, Гейча, Єреван - наші історичні землі. Наш народ століттями жив на цих землях", - заявив Алієв.

"Плану Б" стосовно Донбасу не буде

Президент Володимир Зеленський після закінчення відведеного на врегулювання ситуації в Донбасі терміну в один рік вирішив відмовитися від "плану Б" і буде продовжувати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк. "Зміна ситуації демонструє, що в переговорах за участю президента Росії можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах, чи без переговорів", - сказав він.