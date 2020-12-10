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Новини
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Головні новини 10 грудня: Міноборони не знайшло посади для Бутусова, ресторани в новорічну ніч будуть закриті

Головні новини 10 грудня: Міноборони не знайшло посади для Бутусова, ресторани в новорічну ніч будуть закриті

Для Бутусова не знайшли вакансій у Міноборони, відсвяткувати Новий Рік у ресторані не можна, замість "плану Б" стосовно Донбасу Зеленський продовжить переговори з Путіним - всі головні новини 10 грудня.

У Міноборони не знайшли посади для головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це міністерство повідомило за результатами співбесіди. "Ідея залучити Юрія Бутусова до роботи в рамках Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони", - пояснюють у міністерстві.

На захист Бутусова стали представники партії "Голос". Нардеп Роман Костенко запропонував "інтернет-воїнам" з міністерства згадати, що в країні йде війна, а член політради "Голосу" Сергій Притула і зовсім закликає міністра оборони Андрія Тарана подати у відставку і "зосередити увагу на срачі в Фейсбуці".

Головні новини 10 грудня: Міноборони не знайшло посади для Бутусова, ресторани в новорічну ніч будуть закриті 01

Новий симптом COVID-19. Коли на українців чекає вакцинація?

Вчені виявили нову ознаку COVID-19 - запалення очей. Пацієнти скаржаться на світлобоязнь, свербіж і біль в очах. Симптоми, як правило, зберігаються впродовж двох тижнів.

Масова вакцинація в Україні почнеться у квітні 2021 року - пообіцяв голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький. До цього періоду, за його словами, вистачить запасу міцності медичної системи.

Чи доведеться українцям платити за вакцину, влада ще не вирішила. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорить, що хоче, щоб щеплення всі громадяни країни отримали безкоштовно. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що за державний рахунок щеплення зроблять лікарям і поліцейським, а звичайним громадянам за вакцину доведеться платити.

Головні новини 10 грудня: Міноборони не знайшло посади для Бутусова, ресторани в новорічну ніч будуть закриті 02

Ресторан на Новий Рік скасовується

Міністерство охорони здоров'я опублікувало повний перелік заборон, які наберуть чинності із настанням локдауну 8 січня. Підприємствам радять перевести співробітників на віддалену роботу.

Але навіть поки локдаун не настав, відсвяткувати Новий Рік у ресторані чи кафе не вийде. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, заклади громадського харчування мають закритися до 23 години, а розрахуватися з відвідувачами - до 22 годин. Так, і в новорічну ніч теж.

Головні новини 10 грудня: Міноборони не знайшло посади для Бутусова, ресторани в новорічну ніч будуть закриті 03

Азербайджан святкує перемогу і нарощує амбіції

У Баку провели парад перемоги у війні в Нагірному Карабасі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стояв на трибуні поруч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Алієв зробив гучну заяву: він назвав столицю Вірменії Єреван "історичною землею Азербайджану". "Території Азербайджану перебувають під окупацією близько 30 років. 100 тис. азербайджанців, які проживали на той час у нинішній Вірменської республіці, були вигнані зі своїх земель. Зангезур, Гейча, Єреван - наші історичні землі. Наш народ століттями жив на цих землях", - заявив Алієв.

"Плану Б" стосовно Донбасу не буде

Президент Володимир Зеленський після закінчення відведеного на врегулювання ситуації в Донбасі терміну в один рік вирішив відмовитися від "плану Б" і буде продовжувати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк. "Зміна ситуації демонструє, що в переговорах за участю президента Росії можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах, чи без переговорів", - сказав він.

Головні новини 10 грудня: Міноборони не знайшло посади для Бутусова, ресторани в новорічну ніч будуть закриті 04

Автор: 

Азербайджан (855) Зеленський Володимир (23754) Міноборони (7335) путін володимир (23780) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3584) COVID-19 (19765) локдаун (339)


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Топ коментарі
+14
Бутусову респект - розшевелив опаришів у гівновладному борделі.
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10.12.2020 22:09
+11
Головне, що концерт Кв.95 відбудеться, за будь-якої погоди і в пику вселяким пандеміям !!!)))
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10.12.2020 22:03
+10
Будь проклята ця ЗЕлена влада!
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10.12.2020 22:02
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Будь проклята ця ЗЕлена влада!
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10.12.2020 22:02 Відповісти
ресторан "Велюр" будет работать ВСЮ новогоднюю ночь... ибо своим - всё можно
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10.12.2020 23:55 Відповісти
Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory.Источник: https://censor.net/ru/n3236276

Все за мудня говорят какие то представители ОП-- он хоть жив еще ))) Или опять в жопе у ***** свет ищет
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11.12.2020 06:08 Відповісти
Головне, що концерт Кв.95 відбудеться, за будь-якої погоди і в пику вселяким пандеміям !!!)))
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10.12.2020 22:03 Відповісти
О і дивіться які підагоги туди прийдуть..
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11.12.2020 08:14 Відповісти
"руководство" государства - чмошники.
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10.12.2020 22:07 Відповісти
Рукожопство
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11.12.2020 04:41 Відповісти
Я плакать...😪
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10.12.2020 22:07 Відповісти
Зеленский и Макрон похожи словно родня а вообще то они же одной крови и не французкой
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10.12.2020 22:08 Відповісти
Если ***** перекрасить в черный цвет, а макрону с зелей подкинуть ботокса вниз щек, то они все трое - как разновозрастные братья.. Им еще на фото Донни не хватает. Фрики, они и есть фрики. Причем ***** давнишний фрик - его даже в бывшем КаГбеБе чмырили, Зеля сам себя зафрикачил, ну а Макрон, он и есть макарон - лапшеед и у фрика ***** на подголосках.
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10.12.2020 22:23 Відповісти
Бутусову респект - розшевелив опаришів у гівновладному борделі.
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10.12.2020 22:09 Відповісти
От падлюки..
Лень им было тааакой талантище глубже прокопать!
Я плакаль...
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10.12.2020 22:22 Відповісти
ну всё, ждём грандиозный митинг от рестораторов на 100 000 участников.
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10.12.2020 23:11 Відповісти
а возьмуть і отпразнують! як празднували карантин вихідного дня )))))))))))
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10.12.2020 23:21 Відповісти
Уроды.
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11.12.2020 01:59 Відповісти
Одним словом, ніякого плану "Б" не існувало. Була операція "И", проведена кацапами (щоб ніхто не здогадався) по дезорганізації українських владних органів і суспільства. Про "досягнення" Зєлєнского перемовини з пуциним знає лише Міша Подоляк. Іншим про це не відомо. Хіба що досягненням можна вважати помюступову здачу не лише національних інтересів, а й територій. Адже стріляти припинила лише українська сторона. Втрати хоч і зменшились, але не припинились. Обмінів було за майже два роки лише два і обмінчно близько 130 українських громадян, з яких левова частка - випадкові люди, а не наші військові. Писати можна ще довго, але вистачить і того.
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11.12.2020 05:51 Відповісти
переговори вела одна особа - Єрмак. все йшло як по маслу. Трампу було начхати на Україну, хотів мати свою вигоду, Наші контактери лягли, През отримав в америці зневажливе ставлення, навіть міністр енергетики пері в конгресі відкрито насміхався над Презом та Єрмаком. вибори пройшли, хлопці з брайтон бічу стоять у черзі за амністією, Путін засилає інших козачків - рижого з світового уряду. А у них план б - це напевне мала бути капітуляція та викидання білого рушника. Однак Прз ще раз хоче подивитись в очі путіну, Подоляк цитує якісь темники, вони вже нічого не хочуть, не чіпайте нас перед корпоративами - просто дайте відпочити. вже рояль настроїли. А зараз ОПУ виглядає як оркестр із фільму Веселі хлопята. Бійка починається, скоро будуть бити дирижера.
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11.12.2020 07:49 Відповісти
переговори вела одна особа - Єрмак. все йшло як по маслу. Трампу було начхати на Україну, хотів мати свою вигоду, Наші контактери лягли, През отримав в америці зневажливе ставлення, навіть міністр енергетики пері в конгресі відкрито насміхався над Презом та Єрмаком. вибори пройшли, хлопці з брайтон бічу стоять у черзі за амністією, Путін засилає інших козачків - рижого з світового уряду. А у них план б - це напевне мала бути капітуляція та викидання білого рушника. Однак Прз ще раз хоче подивитись в очі путіну, Подоляк цитує якісь темники, вони вже нічого не хочуть, не чіпайте нас перед корпоративами - просто дайте відпочити. вже рояль настроїли. А зараз ОПУ виглядає як оркестр із фільму Веселі хлопята. Бійка починається, скоро будуть бити дирижера.
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11.12.2020 07:50 Відповісти
 
 