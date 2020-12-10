Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Кузьменко, Антоненкові і Дугарь до 7 лютого 2021 р

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі щодо вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку і Яні Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Клопотання прокурора задовольнити - продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненку Андрію... по 7 лютого 2021 року включно", - оголосила рішення суддя Оксана Голуб.

Суддя повідомила, що також до 7 лютого продовжено дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко - у вигляді цілодобового домашнього арешту - і для Яни Дугарь - у вигляді додаткових зобов'язань.

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10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених: Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь. Судові засідання у справі щодо вбивства Шеремета у листопаді не проходили через хворобу головуючої судді.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.