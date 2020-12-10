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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Кузьменко, Антоненкові і Дугарь до 7 лютого 2021 р

Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Кузьменко, Антоненкові і Дугарь до 7 лютого 2021 р

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі щодо вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку і Яні Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Клопотання прокурора задовольнити - продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненку Андрію... по 7 лютого 2021 року включно", - оголосила рішення суддя Оксана Голуб.

Суддя повідомила, що також до 7 лютого продовжено дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко - у вигляді цілодобового домашнього арешту - і для Яни Дугарь - у вигляді додаткових зобов'язань.

Дивіться також: Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під арештом. ФОТОрепортаж

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених: Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь. Судові засідання у справі щодо вбивства Шеремета у листопаді не проходили через хворобу головуючої судді.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

Автор: 

Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+25
https://twitter.com/poroshenko

https://twitter.com/poroshenko Петро Порошенко @poroshenko·
Просто бути опозицією - цього вже замало.Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів. Маємо переконати суспільство, що ми не лише смілива опозиція, а значно більше - єдино можлива альтернатива цій владі
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10.12.2020 22:17
+13
Зеля никогда не выпустит Рифа. Признать себя такой ничтожной гнидой оно не в состоянии. И сцикотно очень.Проще Рифа держать без суда в тюрьме. Риф выйдет только когда это зеленое ничтожество потеряет власть
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10.12.2020 22:33
+12
Только в твоей больной голове. Лечись.

Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 6072
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10.12.2020 23:07
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https://twitter.com/poroshenko

https://twitter.com/poroshenko Петро Порошенко @poroshenko·
Просто бути опозицією - цього вже замало.Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів. Маємо переконати суспільство, що ми не лише смілива опозиція, а значно більше - єдино можлива альтернатива цій владі
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10.12.2020 22:17 Відповісти
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 423
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10.12.2020 22:39 Відповісти
Це Пєця на себе натякає, як на "єдину можливу альтернативу"?
Пєця хоче використати Зєлю, як пуйло використав Медведєва. Ну не може мародер, щоб не зробити погану, але російську копію! Так дупою перед пуйлом і крутить, так і крутить...
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10.12.2020 23:07 Відповісти
Приведи свой пример, кто сможет?
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10.12.2020 23:08 Відповісти
Хочаб Бутусов. Чому ні?
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10.12.2020 23:30 Відповісти
Юлю за борт?
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10.12.2020 23:56 Відповісти
"...і за борт єйо бросаєт в набежавшую волну" ... вибачте, нагадало...
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11.12.2020 00:57 Відповісти
Це перше, що в голову прийшло? Щоб не банили? Не допоможе. Пропоную відразу Медведчука. 😁
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11.12.2020 05:59 Відповісти
Невже ти теж кум Медведчука, як і Пєця?
Українофоби всі переродичались, схоже...
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11.12.2020 08:21 Відповісти
Ванятко, тоюи голосував за фріка, який за півтори року опустив Україну по всіх позиціях і продовжує це робити. То хто українофоб!? 😊 А може то т з дзеркпюалом розмовляє, чи з телевізором? Тобі взагалі е гидко видавати з себе українського патріота? Якщо не гидко, т ти просто кацапський троль! Тьху!
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11.12.2020 09:43 Відповісти
бл. скажи ты точно трезвый? ты сам в силах распутить тот клубок который ты только что заплел?:
порох хочет использовать зелю как ***** использовал медведева. это как? айфончик был подставной ширмой пока ***** брал таймаут между первыми двумя и вторыми двумя сроками. и? и кручение жопой перед *****м в чем заключается?
и так да - не намекает а прямо говорит. возражения есть?
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10.12.2020 23:16 Відповісти
Хворе воно. Под дозой и не такое задвинешь.
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10.12.2020 23:18 Відповісти
Можно узнать что ты нюхаешь или куришь? Просто интересно в медицинских целях.
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10.12.2020 23:16 Відповісти
Рівно стільки, на скільки вистачає зарплатні поплаченого троля. 😊
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11.12.2020 06:01 Відповісти
кстати где твоя бахиня? почему ее не слышно? газ дорожает, коммуналка до небес. не просыхает после выборов и "второго место по стране"? а может опять с "уристом" партии на массаж уехала в горы? а тебя тут бросила... бессребренник ты наш бесплатный.. "все для йули! все для пабеды!"
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10.12.2020 23:21 Відповісти
Ти шо, не бачиш шо він її в президенти не висовує,нормальна реакція у нього-заслужила, отримала
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11.12.2020 00:00 Відповісти
Для начала перестань коверкать имя. Ты не в детском саду, мудак.
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11.12.2020 10:09 Відповісти
Суки!!!
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10.12.2020 22:21 Відповісти
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 1989
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10.12.2020 22:35 Відповісти
Збиткуються, уроди. У них же по факту нічого немає. Потвори. Прилетить же бумерангом.
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10.12.2020 22:23 Відповісти
Звідки? Ті,хто міг пустити бумеранга або боронять від сепарів Донбасу, або вже заперті по буцигарням,
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10.12.2020 22:37 Відповісти
еее,нііі,100%.Не вважайте нашу національну законопослушність ,терпимість безкінечними...
Поборемо ковід і за зедротів одразу візьмемось !
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10.12.2020 22:56 Відповісти
Любопытно!.. когда будут тягать по СИЗО Авакова, у него будет столько же защитников?
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10.12.2020 22:27 Відповісти
Так то ж ніпатамляємий міністр. Всігда з рюкзаком.
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10.12.2020 22:30 Відповісти
Це не рюкзак а парашют на віллу в Італії...🤪
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10.12.2020 22:33 Відповісти
Потопляемый, просто всему свое время.
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11.12.2020 10:11 Відповісти
А шотама с Надькою и миномьотом с баржи по ВР?
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10.12.2020 22:30 Відповісти
Якось вони самоліквідірувались. Ковід, мабуть.
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10.12.2020 22:34 Відповісти
Она на следственном эксперименте сделала Авакову миномьот и он сказал что второй раз этого не переживет...
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10.12.2020 22:59 Відповісти
Миньемьот. Аваков наверное до сих пор занозы вынимает.
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11.12.2020 02:18 Відповісти
такого не может быть, поскольку он чистоплотный и брезгливый
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01.01.2021 14:05 Відповісти
а точно, от интересно, что с теми кто расследовал дело, улики собирал, всех ли повыганяли с органов или не всех
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11.12.2020 09:58 Відповісти
Зеля никогда не выпустит Рифа. Признать себя такой ничтожной гнидой оно не в состоянии. И сцикотно очень.Проще Рифа держать без суда в тюрьме. Риф выйдет только когда это зеленое ничтожество потеряет власть
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10.12.2020 22:33 Відповісти
Так само, як поплічник Зєлі - Пєця, не випускав торнадівців. Бо Пєця і Зєля - одна шобла російських шпигунів.
Доречі Зєля не випускає нікого з атовців, кого посадив Пєця. То яка між ними різниця?
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10.12.2020 23:02 Відповісти
Только в твоей больной голове. Лечись.

Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 6072
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10.12.2020 23:07 Відповісти
ты просто всегда передёргиваешь иван...!
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10.12.2020 23:20 Відповісти
вот интересно иван - ты выбрал гавно\ЗЕлёное\...
другие выбрали Шоколад...
ты это всё смешал - и пробуешь...\и пытаешься это другим всучить...\
ты ваня думаешь - те кто выбрал Шоколад настолько тупы...?
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10.12.2020 23:35 Відповісти
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 145
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10.12.2020 22:34 Відповісти
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 7 февраля 2021 г. - Цензор.НЕТ 4448
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10.12.2020 22:36 Відповісти
То, что доктор прописал зебилам.
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10.12.2020 22:41 Відповісти
хочется проснуться, это какой- дурной кошмар...
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10.12.2020 22:44 Відповісти
Был бы Зе поумнее, свалил бы все на тупых бояр :"заставь дурака богу молиться,так он и лоб разобъет". Троих ребят осободил бы- не сам конечно, а правильным прокурором от Венедиктовой -снять все обвинения .Еще бы пальчиком по видосику прокурорам и следователям -жуликам лизоблюдам пригрозил -неправильно меня поняли, действовали не по закону....
Но увы Нелох безнадежно неумен. Подставился и продолжает увязать. Не простят.
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10.12.2020 22:55 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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10.12.2020 22:59 Відповісти
а ты так дышал за него - что с тобой ваня случилось...?
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10.12.2020 23:22 Відповісти
Прокидатись треба хочаб трохи частіше, ніж раз на рік. З позаминулої осені вимагаю дострокові Зєлє
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10.12.2020 23:33 Відповісти
а может не нужно быть тупым - и выбирать себе гавно...\это я о тебе...\
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10.12.2020 23:37 Відповісти
Я за Пєцю не голосував, навіть і свідки є.
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11.12.2020 08:24 Відповісти
так это же и ясно - откуда у тебя мозги...?
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11.12.2020 12:22 Відповісти
Сyki!
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10.12.2020 23:00 Відповісти
І чим це краще,ніж в білорус? В них диктатор,а тут тоді що?
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11.12.2020 00:22 Відповісти
Теж саме !
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11.12.2020 09:09 Відповісти
щось мені підказує, може звісно й помиляюся, що "акт магнітского" не обмежиться лише мордором. просять же ж, аж пищать. "властєліни судєб"...або ж "процес" не обмежиться лише "актом магнітского"...
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11.12.2020 01:11 Відповісти
Да акт Магницкого быстрее всего расширят на украинскую камарилью.
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11.12.2020 09:08 Відповісти
выпустите Рифмастера, скоты!!!
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11.12.2020 08:02 Відповісти
Уроды.Отвечать прийдется.Аваков -свалит в Италию,а вам куда бежать?
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11.12.2020 08:16 Відповісти
Наше правосудие в этом вопросе занимается уже больше года φуйнёй
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11.12.2020 09:06 Відповісти
 
 