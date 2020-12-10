Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Кузьменко, Антоненкові і Дугарь до 7 лютого 2021 р
Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі щодо вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку і Яні Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Клопотання прокурора задовольнити - продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненку Андрію... по 7 лютого 2021 року включно", - оголосила рішення суддя Оксана Голуб.
Суддя повідомила, що також до 7 лютого продовжено дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко - у вигляді цілодобового домашнього арешту - і для Яни Дугарь - у вигляді додаткових зобов'язань.
10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених: Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь. Судові засідання у справі щодо вбивства Шеремета у листопаді не проходили через хворобу головуючої судді.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
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https://twitter.com/poroshenko Петро Порошенко @poroshenko·
Просто бути опозицією - цього вже замало.Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів. Маємо переконати суспільство, що ми не лише смілива опозиція, а значно більше - єдино можлива альтернатива цій владі
Пєця хоче використати Зєлю, як пуйло використав Медведєва. Ну не може мародер, щоб не зробити погану, але російську копію! Так дупою перед пуйлом і крутить, так і крутить...
Українофоби всі переродичались, схоже...
порох хочет использовать зелю как ***** использовал медведева. это как? айфончик был подставной ширмой пока ***** брал таймаут между первыми двумя и вторыми двумя сроками. и? и кручение жопой перед *****м в чем заключается?
и так да - не намекает а прямо говорит. возражения есть?
Поборемо ковід і за зедротів одразу візьмемось !
Доречі Зєля не випускає нікого з атовців, кого посадив Пєця. То яка між ними різниця?
другие выбрали Шоколад...
ты это всё смешал -
и пробуешь...\и пытаешься это другим всучить...\
ты ваня думаешь - те кто выбрал Шоколад настолько тупы...?
Но увы Нелох безнадежно неумен. Подставился и продолжает увязать. Не простят.