Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти Росії за окупацію Криму
У четвер, 10 грудня, країни Євросоюзу продовжили на пів року дію економічних санкцій проти Росії, введених за окупацію Криму.
Про це повідомив прессекретар глави Євроради Баренд Лейтс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"На саміті ЄС узгодили висновки про відносини ЄС і США і продовження санкцій проти Росії", - написав він у Twitter.
Раніше в Росії поскаржилися, що санкції "створюють труднощі" в реалізації Федеральної цільової програми в окупованому Криму.
Європейський союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній на первинних і вторинних ринках капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт в торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих одержувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобутку нафти і пошуку її покладів.
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А если даже забить на цены и везти ГСМ от других поставщиков - то они взлетят на заправках. И электорат это, мягко говоря, не оценит. Будет 5-10% населения, которые будут считать, что это правильное решение и лучше переплатить, чем у ******** покупать, а остальные проголосуют за ту власть, которая пообещает снижение цены и восстановление поставок с северо-востока