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Новини Санкції проти Росії
2 110 19

Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти Росії за окупацію Криму

Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти Росії за окупацію Криму

У четвер, 10 грудня, країни Євросоюзу продовжили на пів року дію економічних санкцій проти Росії, введених за окупацію Криму.

Про це повідомив прессекретар глави Євроради Баренд Лейтс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"На саміті ЄС узгодили висновки про відносини ЄС і США і продовження санкцій проти Росії", - написав він у Twitter.

Раніше в Росії поскаржилися, що санкції "створюють труднощі" в реалізації Федеральної цільової програми в окупованому Криму.

Європейський союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Читайте також: Рада Європи розгляне продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні, - Меркель

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній на первинних і вторинних ринках капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт в торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих одержувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобутку нафти і пошуку її покладів.

Автор: 

Крим (14137) росія (65035) санкції (11802) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+9
Компания "Нафтогаз Украины" требует взыскать с россии увеличенную более чем в полтора раза сумму ущерба за захват имущества "Черноморнефтегаза" в Крыму. Это около $8 млрд. Россияне, готовьтесь платить и платить, и платить, и платить. Оккупация Крыма дорого вам обойдется. Так что далеко кошельки не убирайте https://ru.krymr.com/a/news-summa-usherba-v-iske-po-zahvaty-aktivov-chernomorneftegaza-rossiey-uvelishilas-v-poltora-raza/30992548.html
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10.12.2020 22:53
+7
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 2480
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10.12.2020 22:43
+5
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3561
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10.12.2020 22:44
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10.12.2020 22:39 Відповісти
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 2480
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10.12.2020 22:43 Відповісти
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3561
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10.12.2020 22:44 Відповісти
Сейчас небось последний х.й без соли, воды и хлеба доедают, а как плясали, как плясали.
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10.12.2020 22:47 Відповісти
Они экономно его обсасывают.
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10.12.2020 22:53 Відповісти
Фотки крымскых мудаков классно , но ***** почему нах. Украина имеет с ********* обьем торговли 2й !!! после Китая и почему ГСМ до сих пор везут из ******** а , может медведчук ?
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11.12.2020 01:57 Відповісти
Очень просто - цена. По приемлемой цене Украина может везти топливо либо с кацапии, либо с Беларуси, хотя судя по последним событиям последнюю тоже уже можно считать частью кацапии.
А если даже забить на цены и везти ГСМ от других поставщиков - то они взлетят на заправках. И электорат это, мягко говоря, не оценит. Будет 5-10% населения, которые будут считать, что это правильное решение и лучше переплатить, чем у ******** покупать, а остальные проголосуют за ту власть, которая пообещает снижение цены и восстановление поставок с северо-востока
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11.12.2020 06:25 Відповісти
Это вместо популизма мавзолейного Гитлера... ну типа Путлера...в 28 Махов...
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10.12.2020 22:42 Відповісти
пусть ещё построят крымский водный мост
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10.12.2020 22:42 Відповісти
СТЕРХолет Путлера типа начальника СМЕХдержавы Тамбовского ОПГ зарядили новым аккумулятором,кажуть злые Языки До Марса долетит,не говоря о Луне...
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10.12.2020 22:44 Відповісти
Вот пруха у казламордых. И главное все на пользу! Это какой талантище нужно иметь что бы сыскать столько приключений для своей ж..пы.
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10.12.2020 22:51 Відповісти
Компания "Нафтогаз Украины" требует взыскать с россии увеличенную более чем в полтора раза сумму ущерба за захват имущества "Черноморнефтегаза" в Крыму. Это около $8 млрд. Россияне, готовьтесь платить и платить, и платить, и платить. Оккупация Крыма дорого вам обойдется. Так что далеко кошельки не убирайте https://ru.krymr.com/a/news-summa-usherba-v-iske-po-zahvaty-aktivov-chernomorneftegaza-rossiey-uvelishilas-v-poltora-raza/30992548.html
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10.12.2020 22:53 Відповісти
На РАБссии СКР Александра Бастрыкина массово вызывают на допрос 90-летних и старше стариков,в качестве свидетелей Сралинградской битвы...
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10.12.2020 22:58 Відповісти
По делу ЮКОСА РАБссия обязана выплатить 57 миллиардов долларов, если не заплатять,решением Суда будут отнимать недвижимость в Европе и США.... Капитализация компании ГрязьПром на сегодня всего 45 ярдов.....,Путлер продай Ходорковскому ГрязьПром...
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10.12.2020 23:01 Відповісти
разбежались платить
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11.12.2020 00:43 Відповісти
Оптимисты в Европе ,однако....Через пол-года шо ? Может снаряды подвозят?
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11.12.2020 00:00 Відповісти
Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти Росії за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 107
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11.12.2020 00:01 Відповісти
МАЛО НА ПОЛГОДА !!! ИМ ЧТО ЗАНИМАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ КОРОНОВИРУСА НЕЧЕМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЕ ПОЛГОДА ПРОДЛЕВАТЬ !!!??? НА 5 ЛЕТ СРАЗУ !!!
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11.12.2020 06:16 Відповісти
 
 