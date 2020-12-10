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Новини Коронавірус і карантин
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Вважаємо, що коронавірус піде на спад у травні 2021 року, - Ляшко

Вважаємо, що коронавірус піде на спад у травні 2021 року, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що коронавірус в Україні ймовірно піде на спад у травні 2021 року. За його словами, вірус має сезонність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, з травня 2021 року в Україні буде адаптивний карантин, який дозволить "дихати легше".

"Але цьому сприятиме і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і у весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію", - сказав Ляшко.

Крім того, до весни має початися процес вакцинації населення.

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"І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем дедалі більше людей робитимуть щеплення проти коронавірусної хвороби і формуватимуть імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", - сказав Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Шо прогноз погоды прочитал...
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10.12.2020 23:47
+7
В Европе делают карантин, а у нас квартал...
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11.12.2020 00:12
+6
США большие. Много мегаполисов с огромной плотностью населения. Много офисных работников, которые живут в постоянном кондиционерном климате, а не в сезонном. Там некоторые штаты вообще практически не пострадали, а в некоторых реальная задница. Я знаю, почему в Японии с их плотностью населения заболеваемость на порядок ниже, чем в "пустой" Европе. Менталитет. Но отличия между штатами в США менталитетом не объяснить. В той же Италии вторая волна опять начиналась там, где была и первая. Хотя логичным было предположить, что при большом числе переболевших должен был сформироваться хоть какой-нибудь иммунитет. В общем, все сложно, но надеяться на лучшее надо...
Восхищаюсь японцами. Без кризисов и карантинов пройдут пандемию, одними из первых вакцинируются, а наши еще несколько лет будут жевать сопли и спорить, носить ли маску и хочет ли Гейтс чипировать население.
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11.12.2020 01:37
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10.12.2020 23:35 Відповісти
Режим 🤢🤡💩🎪🐛🐸🐀👃🏻🎹🐒🐷 тупых дегенератов
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11.12.2020 06:07 Відповісти
Когда короновирус уйдет, для Ляшка тот день станет траурным.
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11.12.2020 08:31 Відповісти
ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ КОРОНА УЖЕ ИДЕТ НА СПАД А У НАС ТОЛЬКО В МАЕ???? ОГО СЕБЕ! МОЖЕТ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЧТО-ТО НЕ ТАК
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10.12.2020 23:36 Відповісти
В Европе делают карантин, а у нас квартал...
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11.12.2020 00:12 Відповісти
Ляшко просто вміє рахувати (счітать) не до трьох, а до 150.😁 Хоча мені хотілося б почути від цього мущини, на чому базуються такі його оптимістичні висновки. Невже на тому, що до того часу зелений бадак закінчиться? Що, у маю у Зєлі "дємбєль"?
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11.12.2020 06:08 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3236287/vvajayemo_scho_koronavirus_pide_na_spad_u_travni_2021_roku_lyashko

але не особливо виражену

якщо цим можна назвати"спад наростанння"
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11.12.2020 07:37 Відповісти
Это как у Задорнова --Недоперепил.
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11.12.2020 08:32 Відповісти
по періоду менше 10 відсотків тривалості у статистиці не можна зробити якийсь довготривалий прогноз..
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11.12.2020 09:59 Відповісти
считаю что в марте.... докажи что я не прав, витя
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10.12.2020 23:37 Відповісти
Его тоже в 95Квартале нашли?
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10.12.2020 23:38 Відповісти
Слишком мелодичной балалайкой оказался этот вирус. Ждать новых концертов, теперь, можна в любой момент. Пипл хавает и просит ещё .
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10.12.2020 23:42 Відповісти
У людей банально немає 10 тис. в день на ліки. Хто піде в ваші лікарні? А так, звісно, показники знижуються.
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10.12.2020 23:44 Відповісти
Шо прогноз погоды прочитал...
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10.12.2020 23:47 Відповісти
...долгосрочный.
в мае будет тепло и солнечно,
а в октябре - холодно и дождливо, опять придет корона.

у нас не Ляшко, а Ванга 😂
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11.12.2020 00:15 Відповісти
ура! ляшко сказал, все поверили!
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10.12.2020 23:54 Відповісти
а до мая? пойдет на рост? а нахера тогда локдаун ваш которійф заканчивается аккурат под днюху бедосика?
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10.12.2020 23:55 Відповісти
да с таким орлом как Ляшко недолго вирусу гулять осталось...всё под контролем
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10.12.2020 23:55 Відповісти
СЧЕТОВОД, блин.
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10.12.2020 23:56 Відповісти
Или Ишак или Падишах...
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11.12.2020 00:04 Відповісти
Он прав.
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11.12.2020 00:05 Відповісти
но это неточно
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11.12.2020 00:24 Відповісти
Ага, так он вас и послушал
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11.12.2020 00:06 Відповісти
Кэп
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11.12.2020 00:18 Відповісти
корона вірус просто сам по собі розсмокчеться !
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11.12.2020 00:23 Відповісти
токо надо банку з водою зарядить у Кравчука, пардон у Чумака!
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11.12.2020 00:26 Відповісти
Он вроде умер? На могилку пойдете? Не боязно?
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11.12.2020 00:28 Відповісти
Ну что ж вы батенька сразу о плохом.. видео же есть..https://www.youtube.com/watch?v=LZguchcbrz8 Аллан Чумак - Сборник сеансов - YouTube
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11.12.2020 00:31 Відповісти
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11.12.2020 07:25 Відповісти
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11.12.2020 11:49 Відповісти
Вважаємо, що коронавірус піде на спад у травні 2021 року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3051
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11.12.2020 07:39 Відповісти
Так он и не говорит о рассасывании. Говорит о сезонности. А это правда и касается всех подобных заболеваний.
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11.12.2020 00:26 Відповісти
тільки чомусь влітку в США люди мерли , як мухи ? може це саме сезоні захворювання накладаються і допомагають короні ?
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11.12.2020 00:47 Відповісти
Сложно что-то говорить про штаты. Я не знаю, когда у них вспышки сезонных заболеваний. Их статистика меня сильно удивила.
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11.12.2020 01:02 Відповісти
сезонність така сама як в нас бо живемо в одній півкулі . статистика вразила бо точна ,а не наша керована з ОП.в США висока концентрація людей які багато пересуваються або китайці допомагали розповсюджувати .
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11.12.2020 01:16 Відповісти
США большие. Много мегаполисов с огромной плотностью населения. Много офисных работников, которые живут в постоянном кондиционерном климате, а не в сезонном. Там некоторые штаты вообще практически не пострадали, а в некоторых реальная задница. Я знаю, почему в Японии с их плотностью населения заболеваемость на порядок ниже, чем в "пустой" Европе. Менталитет. Но отличия между штатами в США менталитетом не объяснить. В той же Италии вторая волна опять начиналась там, где была и первая. Хотя логичным было предположить, что при большом числе переболевших должен был сформироваться хоть какой-нибудь иммунитет. В общем, все сложно, но надеяться на лучшее надо...
Восхищаюсь японцами. Без кризисов и карантинов пройдут пандемию, одними из первых вакцинируются, а наши еще несколько лет будут жевать сопли и спорить, носить ли маску и хочет ли Гейтс чипировать население.
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11.12.2020 01:37 Відповісти
кондиціонери це добре , але коли падає температура і підвищується вологість навколишнього середовища це не допомагає ! ось японці дійсно дисциплінована нація і мабуть дуже гігієнічні . щось не чути новин з Китаю , засекретили ?
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11.12.2020 01:59 Відповісти
По поводу кондеров я не говорил, что они помогают. Скорее наоборот - помогают вирусу сохранится. В такой среде ОРВИ успешно могут распространятся в любое время года.
А в Китае скорей всего то же, что и в Японии. Только в Японии дисциплина добровольная, а в Китае как пойдет. Японцы привыкли при каждом чихе маску надевать. Не знаю правда или нет, но говорят что от человека с насморком без маски в общественном транспорте будут шарахаться, как у нас от обоссанного бомжа. И это было до пандемии. Так что им проще. Ну и плюс технологии. Слышал, что все контакты отслеживаются по телефонам в автоматическом режиме. Само собой, что все это работает до той поры, пока не утратили контроль. Ну пока не утратили. А помните сколько воплей сочувствующих было, когда японцы круизный лайнер на карантин поставили? И кто оказался прав? 500 человек отсидело в карантине, зато остальные люди живут полноценной жизнью.
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11.12.2020 02:16 Відповісти
головне що ніхто не розповідає що маску носити шкідливо ! сумно лише, що наша країна ніколи такою не буде як Японія .
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11.12.2020 02:32 Відповісти
Если бы могли жить, как японцы, то наша страна называлась бы Японией . Не думаю, что там все хорошо. Они живут в ульях и учатся, а потом работают, работают, работают до глубокой старости практически без отпусков. У них был один из самых высоких процентов самоубийств. Да, поучиться у них есть чему, но жить там не каждый сможет.
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11.12.2020 02:39 Відповісти
непострадавших штатов к сожалению нет.
те кто вчера было пошли на поправку по кол-ву заражений, сегодня уже в лидерах и наоборот.
никакой системы, никакой логики у той микробы не наблюдается пока шо, включяя cезонность.
отсюда и вывод неутешительный - ничего или очень мало мы пока еще знаем об етой микробе, так - машем сачком вокруг себя, а вдруг зацепим и поймаем.
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11.12.2020 02:00 Відповісти
Так на это и надежда, проблема сама рассосётся. Это принцип Зе правления.
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11.12.2020 01:40 Відповісти
Лупоглазенький свежую псевдомысль высказал? Авиценна, его ж мать.
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11.12.2020 00:27 Відповісти
ха.. смешно !!! люди которые не могут или не хотят посчитать реальное количество больных на Ковид , прогнозируют нам спад эпидемии ... НЕ ВЕРИМ !!!
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11.12.2020 00:43 Відповісти
вторым будешь санитаром-предсказателем.
первый был рыжий - тоже самое предсказывал в апреле...
короче в очередь за ним стань и отсвечивай - вангуй дальше, но про себя.
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11.12.2020 00:52 Відповісти
ето же скока нужно было ковыряться и в чем,
шо бы такой лопоухий киндер сюрприз откопать...
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11.12.2020 00:56 Відповісти
Поверь, этот еще не самый глупый из квартальских "самородков".
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11.12.2020 02:19 Відповісти
верю и знаю, шо вам там на месте виднее и понятнее, поетому особо стараюсь и не лезть в те современныe украинские темы де "плаваю"....
но фотка - не я же ее прицепил.
просто хочется по отечески обнять ботаника, пардон санитара, за плечи и утешить,
шо мол есть ботаны, опять пардон - санитары, и с бOльшим даром предвидения...
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11.12.2020 02:27 Відповісти
Блин, ты меня не так понял . Ты все правильно оцениваешь. Ничего хорошего и умного в Ляшко нет. Просто очередной приспособленец. Уйдут зеленые - о нем никто через месяц не вспомнит (это если на него раньше ничего не повесят). Просто на фоне нынешнего цирка уродцев Ляшко воспринимается адекватным.
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11.12.2020 02:33 Відповісти
"Просто на фоне нынешнего цирка уродцев Ляшко воспринимается адекватным."

значит все таки так понял.
примерно как - "на фоне всеобщих неудач наши неудачи кажутся успехами"...)))
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11.12.2020 02:41 Відповісти
В точку.
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11.12.2020 03:04 Відповісти
..."и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни"... Источник: https://censor.net/ru/n3236287
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11.12.2020 00:58 Відповісти
Ті, хто мене тут обзивав і оббріхував, просторікували і сперечалися, коли я була написала про сезонність цього вірусу.
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11.12.2020 01:22 Відповісти
был всплеск после 4го июля потом праздников не было до осени - очень спорно насчет сезонности, хотя и возможно.
а от шо бесспорно - так как тока начием колхозом собитаться и песни петь за столом - 3000 + трупаков в день.
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11.12.2020 01:43 Відповісти
*начинаем
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11.12.2020 01:45 Відповісти
Ведана, давайте мириться?
я от тока, шо бы Вы на меня не злились готов рыжего еще дней на 30 оставить Президентом.
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11.12.2020 02:48 Відповісти
немає ніякої сезонності(

є лише більша соціальна дистанція і краще провітрювання приміщень влітку.
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11.12.2020 09:55 Відповісти
Ми це і самі пам'ятаємо, як у травні та влітку було. По всьому світу був спад з настанням високої температури повітря.
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11.12.2020 01:30 Відповісти
Позитивно мислять,

але це не той випадок і з ним не все так просто
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11.12.2020 02:41 Відповісти
Настало время окуительных историй от ляшка.
Еще полгода назад, он утверждал что короновирус закончится этим летом, теперь он несет чушь про следущей весной. Весной будет говорить про осень итд итп
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11.12.2020 06:30 Відповісти
Ляшко лише навчився"з розумноюмордою лиця" говорити тривіальні речі "постфактум"..(
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11.12.2020 09:57 Відповісти
наступної весни?

я стільки йому не даю.
я не про вірус.
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11.12.2020 10:07 Відповісти
Погодите, ведь "плато" заболевания он прогнозировал ещё на май 2020 года.
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11.12.2020 06:32 Відповісти
То есть после мая 2021 г. коронавирусные деньги окончательно закатают в асфальт?
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11.12.2020 06:52 Відповісти
Прозорливость восемьдесят первого уровня!
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11.12.2020 09:18 Відповісти
Сонце погасне..
у 2093567 році.
зуб даю
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11.12.2020 10:06 Відповісти
Вважаємо, що коронавірус піде на спад у травні 2021 року, - Ляшко

а один наш дописувач вважає(з однаковими підставами),що віруси можна поборювати з допомогою лазера...

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Total Coronavirus Deaths in Ukraine
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11.12.2020 10:04 Відповісти
 
 