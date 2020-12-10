Вважаємо, що коронавірус піде на спад у травні 2021 року, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що коронавірус в Україні ймовірно піде на спад у травні 2021 року. За його словами, вірус має сезонність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, з травня 2021 року в Україні буде адаптивний карантин, який дозволить "дихати легше".

"Але цьому сприятиме і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і у весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію", - сказав Ляшко.

Крім того, до весни має початися процес вакцинації населення.

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"І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем дедалі більше людей робитимуть щеплення проти коронавірусної хвороби і формуватимуть імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", - сказав Ляшко.

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