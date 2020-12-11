Окупація Криму й агресія РФ на Донбасі є викликом для європейської безпеки, - Євросоюз
Окупація Криму та агресія РФ на Донбасі мають небезпечні наслідки та становлять серйозний виклик європейському порядку безпеки.
Про це заявили у делегації ЄС на засіданні Постійної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Конфлікт на сході України, спричинений актами агресії збройних сил Росії, триває, а незаконна анексія АР Крим та Севастополя Російською Федерацією все більше зміцнюється спробами нав'язати російські закони і нормативні акти місцевому населенню та шляхом мілітаризації півострова. Ці порушення міжнародного права та принципів ОБСЄ мають небезпечні наслідки і становлять серйозний виклик європейському порядку безпеки. ЄС і надалі засуджуватиме ці дії", - сказано у заяві.
У ЄС привітали прийняття минулого тижня Генасамблеєю ООН резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" та закликали Росію виконати усі положення цього документа без зволікань.
У Євросоюзі також висловили жаль із того приводу, що Росія вкотре заблокувала прийняття на міністерській раді ОБСЄ, яка проходила минулого тижня, Декларації щодо зусиль Організації на шляху до миру в Україні.
Наголошується, що економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання РФ Мінських домовленостей. Крім того, Євросоюз залишатиметься відданим своїй політиці невизнання анексії Росією Криму – у тому числі за допомогою обмежувальних заходів.
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Ніпарядак! Нівєрю!
один тока вопрос - когда уже явится?
бо уже ж реакции никакой на такие заявы - 7 лет полоскать языком слюну в роте,
ето не каждый сможет...