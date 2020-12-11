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Новини Агресія Росії проти України
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Окупація Криму й агресія РФ на Донбасі є викликом для європейської безпеки, - Євросоюз

Окупація Криму й агресія РФ на Донбасі є викликом для європейської безпеки, - Євросоюз

Окупація Криму та агресія РФ на Донбасі мають небезпечні наслідки та становлять серйозний виклик європейському порядку безпеки.

Про це заявили у делегації ЄС на засіданні Постійної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікт на сході України, спричинений актами агресії збройних сил Росії, триває, а незаконна анексія АР Крим та Севастополя Російською Федерацією все більше зміцнюється спробами нав'язати російські закони і нормативні акти місцевому населенню та шляхом мілітаризації півострова. Ці порушення міжнародного права та принципів ОБСЄ мають небезпечні наслідки і становлять серйозний виклик європейському порядку безпеки. ЄС і надалі засуджуватиме ці дії", - сказано у заяві.

У ЄС привітали прийняття минулого тижня Генасамблеєю ООН резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" та закликали Росію виконати усі положення цього документа без зволікань.

У Євросоюзі також висловили жаль із того приводу, що Росія вкотре заблокувала прийняття на міністерській раді ОБСЄ, яка проходила минулого тижня, Декларації щодо зусиль Організації на шляху до миру в Україні.

Наголошується, що економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання РФ Мінських домовленостей. Крім того, Євросоюз залишатиметься відданим своїй політиці невизнання анексії Росією Криму – у тому числі за допомогою обмежувальних заходів.

Читайте також: Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти Росії за окупацію Криму

Автор: 

Крим (14137) росія (65035) Донбас (22354) Євросоюз (13374)


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Топ коментарі
+4
А де ж крайня стурбованість та глибокє занепокоєння? Війні вже 7 років.
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11.12.2020 00:11
+2
шось якось довгенько той виклик до вас доходив, нє?
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11.12.2020 00:07
+2
Так уже как бы 7-й год...
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11.12.2020 00:12
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шось якось довгенько той виклик до вас доходив, нє?
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11.12.2020 00:07 Відповісти
А де ж крайня стурбованість та глибокє занепокоєння? Війні вже 7 років.
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11.12.2020 00:11 Відповісти
Так уже как бы 7-й год...
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11.12.2020 00:12 Відповісти
поверніть нам ядерну зброю, потвори
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11.12.2020 00:15 Відповісти
а что это изменит ?
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11.12.2020 00:24 Відповісти
зменьшить декому апетит
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11.12.2020 01:07 Відповісти
А чому жодного слова про "азабочєность"?
Ніпарядак! Нівєрю!
Окупація Криму й агресія РФ на Донбасі є викликом для європейської безпеки, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 7510
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11.12.2020 00:15 Відповісти
Найбільший виклик,це для самих українців.В нас повно любителів москалів і какая разніца.
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11.12.2020 00:33 Відповісти
так, а в чем новость?
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11.12.2020 00:39 Відповісти
конечно является, 7й год уже как является.
один тока вопрос - когда уже явится?
бо уже ж реакции никакой на такие заявы - 7 лет полоскать языком слюну в роте,
ето не каждый сможет...
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11.12.2020 00:47 Відповісти
Не смешно
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11.12.2020 01:02 Відповісти
та ты шо... неужели Евросоюз осознал, что именно Украина стоит на самом переднем крае борьбы с расийским национал-фашизмом и шовинизмом, человеконенавистической политикой страны-агрессора... ну а если уж осознал, то должен вооружить самыми последними образцами техники и срочно принять в НАТО...
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11.12.2020 03:17 Відповісти
ПО ЭТОМУ ПОРА УКРАИНЕ ДАТЬ НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ В БОЛЬШОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЯДЕРНОЕ !!!
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11.12.2020 06:26 Відповісти
Москали массово побегут в Украину на заработки бросив сброю, если развить в Украине экономику и производство.
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11.12.2020 06:35 Відповісти
 
 