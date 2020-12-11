Україна нині в пріоритеті USAID щодо вакцинації населення проти COVID-19, - Єльченко

Україна перебуває в пріоритеті USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) щодо проведення вакцинації населення проти COVID-1.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства України в США.

Як повідомляється, посол України в США Володимир Єльченко провів відеоконференцію з Помічником Адміністратора USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) з питань Європи та Євразії Броком Бірманом та Старшою заступницею Помічника Адміністратора Марго Елліс. Сторони обговорили питання щодо надання Україні технічної допомоги для проведення вакцинації населення проти COVID-19 та створення в Україні відповідної для цього інфраструктури.

Представники Агентства запевнили, що Україна перебуває серед пріоритетів USAID.

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Також сторони домовилися про подальшу координацію зусиль, спрямованих на надання гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні у зв'язку з COVID-19