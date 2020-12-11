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Новини Революція в Білорусі
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Білоруська опозиція створює власні "народні посольства", зокрема і в Києві

Білоруська опозиція створює власні

Опозиційні представники білоруської діаспори в 14 державах відкрили "народні посольства". Зокрема, таке посольство відкрилося і в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті belarusabroad.org.

"Народні посольства" відкрилися на базі діаспор у Бразилії, Великій Британії та Шотландії, Німеччини, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.

"Рішення про створення Народного посольства приймається представниками білоруської діаспори на підставі резолюції Всесвітнього конгресу білорусів і підтримується Національним лідером Світланою Тіхановською і Народним антикризовим управлінням", - йдеться на сайті.

У декларації про створення посольств йдеться, що білоруси за кордоном не визнають обрання Олександра Лукашенка 9 серпня легітимним, засуджують репресії проти цивільного населення з метою утримання влади і підтримують вимоги народу: звільнення політв'язнів і незаконно затриманих, припинення насильства і покарання винних, нові вибори.

Також читайте: Тіхановська про заборону на виїзд з Білорусі: "Режим робить усе, щоб перетворити нашу країну на сучасний ГУЛАГ"

У документі зазначається, що основними функціями "народних посольств" будуть: інформування громадськості про ситуацію в Білорусі; встановлення і підтримання контактів з державними органами, громадськими об'єднаннями, профспілками, діловими, науковими та культурними колами за кордоном; допомога громадянам Білорусі, які змушені покинути свою країну.

Автор: 

Білорусь (7927) посольство (943)


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Топ коментарі
+8
ето уже не шарики, но еще и не булыжники - в любом случае шаг вперед.
страны, позволившие создание таких "посольств" на своей территории,
подверждают ими сказаное с самого началa - лука нелигитимен.
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11.12.2020 01:23
+7
Лучше б свои Вооруженные Силы создавала
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11.12.2020 01:14
+6
слідкуй, вона як раз народжується.
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11.12.2020 01:40
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Лучше б свои Вооруженные Силы создавала
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11.12.2020 01:14 Відповісти
а хоча б народні дружини . я вважаю ,що крові там буде більше ніж на Майдані бо білоруси дуже повільні.
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11.12.2020 01:22 Відповісти
ето уже не шарики, но еще и не булыжники - в любом случае шаг вперед.
страны, позволившие создание таких "посольств" на своей территории,
подверждают ими сказаное с самого началa - лука нелигитимен.
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11.12.2020 01:23 Відповісти
А в Беларуси разве есть оппозиция? Ржунимагу!
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11.12.2020 01:23 Відповісти
слідкуй, вона як раз народжується.
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11.12.2020 01:40 Відповісти
Вже сдохла,не встигнувши народитися.Яка "опозиція",не смешіть.Кожен другий там за "дружбу с расией",белорусня та же русня тільки в профіль.
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11.12.2020 04:53 Відповісти
Тихановська в інтерв"ю укр.кналу у минулому місяці сказла, що вже вона - ні. знач і інші скоро розумом дойдуть, особливо, коли їх сильно луплять.
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11.12.2020 10:37 Відповісти
Так диктатора не перемогти.В нього гроші знайдуться на силовиків.А всі решта будуть бідувати.
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11.12.2020 01:32 Відповісти
Я предлагаю Тихановской не ограничиваться полумерами и учреждениями посольств. Пусть сразу учреждает свою маленькую передвижную Беларусь! В которой она будет президентом, и где с ней будут считаться еще три с половиной сябра, которые её сопровождают.
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11.12.2020 02:02 Відповісти
можно прикалываться сколько угодно и сам люблю посмеяться.
беларусский протест - "сменить батьку на мамку" не меняя ничего?
и правда ставит в тупик с вопросом "а на зачем тода"?
и все равно ето лучше чем покорно лежать под лукой...
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11.12.2020 05:26 Відповісти
Шило на мыло менять- я тоже такого мнения. Но не вижу резона в Тихановской, бо такая смена ни о чем, но может стоить беларусам крови и развала экономики в еще больших масштабах.
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11.12.2020 08:34 Відповісти
мысль тока одна - если етот протест разшевелит беларусов и наконец "проснет" их от етой прикацапленой спячки - то игра стоит свеч...
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11.12.2020 08:44 Відповісти
Вангую, то о чем вы, свершится через 30 лет (это из нашего опыта). Мы же в штопор ушли еще в 90-х... А беларусы погнались за двумя зайцами, продолжили сидеть в своей а-ля совдепии с жадными взглядами на Запад. тАК ЧТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗА БУДЕТ , БЕЛАРУСЫ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬСЯ УЙТИ В ШТОПОР, ОТКУДА ДОЛГО И КРОПОТЛИВО ПОТОМ ВЫБИРАТЬСЯ.. Мож мимо шлеперов с зебилами пролетят, но это будет 30 лет афтер...
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11.12.2020 09:05 Відповісти
А Ви не припускаєте,що через тридцять років "білоруська совдепія" збережеться,а "Запад" постігнєт участь Південно-Африканської Республіки,коли з джунглів привалила чорнота і перетворила процвітаючу країну в смітник?..
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11.12.2020 11:07 Відповісти
За Цiханоу'скую прагаласавала ад 60 да 80 адсоткау' выбаршчыкау'.
Таму сусьветнае супольнiцтва вызначае яе легiтымным прадстау'нiком беларускага народу. Таму палiтычнае кiрау'нiцтва розных краiн праводзiць з ей сустрэчы, плануе будучыню незалежнай i дэмакратычнай Беларусi.
I у' чым я у'пэу'нены - Сьвятлане не патрэбны "парады" такiх смаркачоу' як ты. Ты лепей падкiнь у печ галле, ламачча (валежник по вашему), вынясi вядро з брудам, ды лажыся спаць.
Не трэба рускамоу'наму хлопчыку пасярод ночы так клапацiцца i хвалявацца за беларусау'.
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11.12.2020 05:37 Відповісти
Беларуси Запад 30 лет говорит: меняйте выборче законодавство, по нему можно и сынаколю вполне официально выбрать, но в Беларуси своё виденье, ничего не меняя в парламенте, законах, сказать: выиграла Тихановская, Сирега, Лука или ещё кто-то и все, вот мы так захотели и процент вот такой видим, а вся эта история с посольствами напоминает дырляндию и русский сценарий по расколу Страны.
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11.12.2020 06:15 Відповісти
Ну-ну, усе заходнiя краiны падтрымлiваюць Цiханоу'скую i беларускi пратэст - таксама на прарасейскi сцэнар працуюць?!
Здаецца мне - скарэй ты пуцiноiд, лукашыст цi просты iдыет.
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11.12.2020 06:25 Відповісти
У вас, мой родной, бунт, а не протест, какие ваши политические требования???, где теневое правительство?? Где факты фальсификаций?? Где иски в суды??, почему тихановская, не три-пятнадцать допустим???
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11.12.2020 06:50 Відповісти
Усе роу'на пакуль не разумею - лапатнiк ты, цi проста дурнаваты.
На некаторых участках назiральнiкi, выбаршчыкi патрабавалi вывесiць вынiковыя бюлЛетэнi, на некаторых былi у камiсii навогул сумленныя людзi - там Цiханоуская перамагла у' першым туры. Напрыклад у Вау'кавыску - забiлi хлопца, якi адказау'ся падпiсаць фальсiфiцыраваныя вынiкi. Такiм чынам зафiксаваны тысячы парушэнняу'!!! Але па твайму - як ты пра гэта асабiста не чуу', то гэтага i не было.
Карацей кажучы - ты такi-cамы гау'няк, як i папярэднi "пiсьменнiк", што тут уночы наклау' вялiкую кучу.
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11.12.2020 07:52 Відповісти
Молодець. Усе зрозумів. І на далі пиши рідною . Хай КАЗЛИ із КАЗЛЯНДІЇ собі голову ламають. Вони ні по вашому ні по нашому не розуміють а в старші брати пнуться
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11.12.2020 10:26 Відповісти
a медведчуки з шуфричами.....??
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11.12.2020 10:56 Відповісти
А можна спитати,чому за Ціхановскую,про яку знали лишень що вона баба і всьо прагаласавала ад 60 да 80 адсоткавау вибарчакавау?...
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11.12.2020 11:12 Відповісти
Чуу' што небудзь пра пратэстнае галасаванне?
Мне здаецца - у вас Зяленскi менавiта так перамог.
Я зарас не кажу, якi у'плыу' у гiсторыю краiны Цiханоу'ская здейсьнiць (спадзяюся што станоу'чы). Размова пра тое, што яна на сеняшнi дзень легiтымны прадстау'нiк краiны.
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11.12.2020 15:01 Відповісти
Ціханоувская - легітимни предстаувнік Білорусі в Литві?...ЇЇ туди Лукашенко послом призначив?..
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11.12.2020 19:18 Відповісти
А вот это для нас - неприятный сюрприз. Если согласится на эти посольства, то как грибы начнут расти такие же посольства дырылыры, россия уж постарается. Не согласиться - типа - не поддержать народ Беларуси. Как по мне - шла бы эта Тихановская со своими фсбэшными играми в ж.
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11.12.2020 05:53 Відповісти
В ДРЛ та РФ не буде бо тоді вийде що РФія проти Луки
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11.12.2020 10:27 Відповісти
ГЛАВНО ЧТО ТИХАНОВСКАЯ ГОВОРИТ ЧТО ХЙЛО МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ !!! ТАК ЧТО ЭТО НЕ ОППОЗИЦИЯ, А КРИВОЕ ЗЕРКАЛО !!!
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11.12.2020 06:23 Відповісти
такой себе лепрозорий, с бациллой мишебратье?
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11.12.2020 09:00 Відповісти
на шо намек... Там просто, амбиции , как у бацьки?
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11.12.2020 08:35 Відповісти
Правильно делают всё. Решительно и последовательно.
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11.12.2020 08:58 Відповісти
Наберут кредитов и нам привезут .
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11.12.2020 09:04 Відповісти
в каждом дворе....
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11.12.2020 09:09 Відповісти
Я шо-та упустил, за кого пыня?
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11.12.2020 09:12 Відповісти
Как посольства по миру клепать так они сразу а как "Чей Крым" так не все так просто) Пусть сначала определяться или крестик снимут или трусы оденут. Что именно они хотят поменять, луку на пыню или создать демократическое государство. Пока что я второго варианта в упор не вижу.
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11.12.2020 09:20 Відповісти
Настоящая оппозиция и революция только начинает зарождаться.Слишком долго белорусы прожили в совке.Отстали от времени,зато привычно и комфортно...Слишком долго пробыли под властью Кацапиии.И теперь,когда поднялся протест-не поймут,кто виноват.Ну,Лука,разумееться.А кто их лупастит по воскресеньям,переодетый и без знаков отличия,причем с небывалой жестокостью и цинизмом-понять не могут,по преждему симпатизируя "братскому народу".Вот когда дойдет,что за всем этим стоит Мордор и "братишки"-тогда и начнут освобождаться от причины,а не от следствия.
Но боюсь,слишком сильно держит из Москва за горло,освободиться будет трудней,чем нам.
Да и не все готовы так резко сменить курс.Скорей будут еще несколько десятилетий менять одно чудо на другое.Менять местами кровати в борделе.
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11.12.2020 09:32 Відповісти
хоть что то
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11.12.2020 10:30 Відповісти
телодвижения ...
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11.12.2020 11:11 Відповісти
Ой здається мені що намагання ПНХ реанімувати СССР приведе до тимчасового обєднання всіх колишніх республік СССР окрім РФії з метою розірвати на шматки РФію. Все йде до цього. Отоді КАЗЛИ завиють по вовчому
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11.12.2020 10:32 Відповісти
 
 