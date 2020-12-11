Білоруська опозиція створює власні "народні посольства", зокрема і в Києві

Опозиційні представники білоруської діаспори в 14 державах відкрили "народні посольства". Зокрема, таке посольство відкрилося і в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті belarusabroad.org.

"Народні посольства" відкрилися на базі діаспор у Бразилії, Великій Британії та Шотландії, Німеччини, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.

"Рішення про створення Народного посольства приймається представниками білоруської діаспори на підставі резолюції Всесвітнього конгресу білорусів і підтримується Національним лідером Світланою Тіхановською і Народним антикризовим управлінням", - йдеться на сайті.

У декларації про створення посольств йдеться, що білоруси за кордоном не визнають обрання Олександра Лукашенка 9 серпня легітимним, засуджують репресії проти цивільного населення з метою утримання влади і підтримують вимоги народу: звільнення політв'язнів і незаконно затриманих, припинення насильства і покарання винних, нові вибори.

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У документі зазначається, що основними функціями "народних посольств" будуть: інформування громадськості про ситуацію в Білорусі; встановлення і підтримання контактів з державними органами, громадськими об'єднаннями, профспілками, діловими, науковими та культурними колами за кордоном; допомога громадянам Білорусі, які змушені покинути свою країну.