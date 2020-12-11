Білоруська опозиція створює власні "народні посольства", зокрема і в Києві
Опозиційні представники білоруської діаспори в 14 державах відкрили "народні посольства". Зокрема, таке посольство відкрилося і в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті belarusabroad.org.
"Народні посольства" відкрилися на базі діаспор у Бразилії, Великій Британії та Шотландії, Німеччини, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.
"Рішення про створення Народного посольства приймається представниками білоруської діаспори на підставі резолюції Всесвітнього конгресу білорусів і підтримується Національним лідером Світланою Тіхановською і Народним антикризовим управлінням", - йдеться на сайті.
У декларації про створення посольств йдеться, що білоруси за кордоном не визнають обрання Олександра Лукашенка 9 серпня легітимним, засуджують репресії проти цивільного населення з метою утримання влади і підтримують вимоги народу: звільнення політв'язнів і незаконно затриманих, припинення насильства і покарання винних, нові вибори.
У документі зазначається, що основними функціями "народних посольств" будуть: інформування громадськості про ситуацію в Білорусі; встановлення і підтримання контактів з державними органами, громадськими об'єднаннями, профспілками, діловими, науковими та культурними колами за кордоном; допомога громадянам Білорусі, які змушені покинути свою країну.
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страны, позволившие создание таких "посольств" на своей территории,
подверждают ими сказаное с самого началa - лука нелигитимен.
беларусский протест - "сменить батьку на мамку" не меняя ничего?
и правда ставит в тупик с вопросом "а на зачем тода"?
и все равно ето лучше чем покорно лежать под лукой...
Таму сусьветнае супольнiцтва вызначае яе легiтымным прадстау'нiком беларускага народу. Таму палiтычнае кiрау'нiцтва розных краiн праводзiць з ей сустрэчы, плануе будучыню незалежнай i дэмакратычнай Беларусi.
I у' чым я у'пэу'нены - Сьвятлане не патрэбны "парады" такiх смаркачоу' як ты. Ты лепей падкiнь у печ галле, ламачча (валежник по вашему), вынясi вядро з брудам, ды лажыся спаць.
Не трэба рускамоу'наму хлопчыку пасярод ночы так клапацiцца i хвалявацца за беларусау'.
Здаецца мне - скарэй ты пуцiноiд, лукашыст цi просты iдыет.
На некаторых участках назiральнiкi, выбаршчыкi патрабавалi вывесiць вынiковыя бюлЛетэнi, на некаторых былi у камiсii навогул сумленныя людзi - там Цiханоуская перамагла у' першым туры. Напрыклад у Вау'кавыску - забiлi хлопца, якi адказау'ся падпiсаць фальсiфiцыраваныя вынiкi. Такiм чынам зафiксаваны тысячы парушэнняу'!!! Але па твайму - як ты пра гэта асабiста не чуу', то гэтага i не было.
Карацей кажучы - ты такi-cамы гау'няк, як i папярэднi "пiсьменнiк", што тут уночы наклау' вялiкую кучу.
Мне здаецца - у вас Зяленскi менавiта так перамог.
Я зарас не кажу, якi у'плыу' у гiсторыю краiны Цiханоу'ская здейсьнiць (спадзяюся што станоу'чы). Размова пра тое, што яна на сеняшнi дзень легiтымны прадстау'нiк краiны.
Но боюсь,слишком сильно держит из Москва за горло,освободиться будет трудней,чем нам.
Да и не все готовы так резко сменить курс.Скорей будут еще несколько десятилетий менять одно чудо на другое.Менять местами кровати в борделе.