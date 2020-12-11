Венедіктова недоплатила за проживання на державній дачі, яку і так орендувала зі "знижкою" - "Схеми". ВIДЕО
Генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила не доплачувати за проживання в державній резиденції комплексу "Пуща-Водиця" площею майже 700 квадратних метрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Схеми" з посиланням на Офіс генпрокурора
Після розслідування "Схем" про занижену вартість оренди резиденції Венедіктова обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди. У розслідуванні журналістів вказувалося, що плата за таку резиденцію коштує втричі дорожче, ніж платила генпрокурор.
"Жодних додаткових доплат за проживання в державній резиденції Ірина Венедіктова не здійснювала, оскільки орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції", – повідомили в пресслужбі відомства.
На їхню думку, місячна плата за користування держрезиденцією повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування 1 кв. м. майна, наданого в користування, та періоду, в який Ірина Венедіктова користувалась ним".
Так само вважають і в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами. "Венедіктовою І.В. платилися кошти за проживання в розмірі, передбаченому договорами користування будинком", - йдеться у відповіді.
Раніше "Схеми" повідомили, що генеральна прокурор Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевше за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и вся ета кривороготая кодла станет киевлянами ...
мы тут об економике и коррупции....
Барсучиха...
Венедиктова - Анидаг
бубочка - Йагупоп 77-й
мервечук - Нушрок
стефанчук - Абаж
мендель - Асырк
Правда в фильме персонажи не такие противный
Кавказская пленница...
700 кв метров - ето всего лишь 10м в ширину на 70м в длину - геометрически так.
одной кацпрокуроше даже мало жизненного пространства...
де то я уже ето слышал...
обьяснения которому я сам для себя не нахожу.
мое мнение - shredder, garbage can and forget like nothing happened - the faster the better..
Чем вас зебилов там кормят ..что вы такие тупые??
Плюс- суди трійок і розстрільні команди. Люмпен пролетарський.
собачка "дикси", хомяк "павел" и етот еще придурок, допущеный до тела...
с момента внедрения в ету халупу она сахар в чае пальцем размешивает - орет, но мешает...
Вы арендуете квартиру, а пояснять, почему за такую цену будет канцелярия вашего предприятия?
Клоунада.