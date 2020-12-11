Венедіктова недоплатила за проживання на державній дачі, яку і так орендувала зі "знижкою" - "Схеми". ВIДЕО

Генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила не доплачувати за проживання в державній резиденції комплексу "Пуща-Водиця" площею майже 700 квадратних метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Схеми" з посиланням на Офіс генпрокурора

Після розслідування "Схем" про занижену вартість оренди резиденції Венедіктова обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди. У розслідуванні журналістів вказувалося, що плата за таку резиденцію коштує втричі дорожче, ніж платила генпрокурор.

"Жодних додаткових доплат за проживання в державній резиденції Ірина Венедіктова не здійснювала, оскільки орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції", – повідомили в пресслужбі відомства.

На їхню думку, місячна плата за користування держрезиденцією повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування 1 кв. м. майна, наданого в користування, та періоду, в який Ірина Венедіктова користувалась ним".

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Так само вважають і в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами. "Венедіктовою І.В. платилися кошти за проживання в розмірі, передбаченому договорами користування будинком", - йдеться у відповіді.

Раніше "Схеми" повідомили, що генеральна прокурор Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевше за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.