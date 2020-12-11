Лікарі дедалі частіше діагностують COVID-19 за симптомами, а не ПЛР-тестом, який може дати помилковий результат, - Радуцький

Деякі лікарі не відправляють пацієнта на ПЛР-тестування, якщо за наявною симптоматикою можуть діагностувати коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Лікарі можуть направити на ІФА-тестування за 700 грн і це буде швидше, ніж кілька днів чекати на результат ПЛР-тесту. У цьому завжди є людський фактор, тому буває, що сімейний лікар рекомендує задля оперативності здати тест в приватній лабораторії", – зазначає Радуцький.

Він наголошує, що в Україні існує протокол лікування і його кожні два-три тижні оновлюють.

Сьогодні у всьому світі, а не тільки в Україні, Covid-19 частіше діагностують за симптомами, аніж за результатами ПЛР-тестування, яке може показати хибний результат. Тому за оновленими протоколами лікарі мають право ставити такий діагноз, якщо бачать очевидні симптоми.

Політик мотивує це тим, що точність такого тесту не перевищує 60%. При цьому тест на антиген (ІФА) має вищу точність – 90%.

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