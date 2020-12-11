Лікарі дедалі частіше діагностують COVID-19 за симптомами, а не ПЛР-тестом, який може дати помилковий результат, - Радуцький
Деякі лікарі не відправляють пацієнта на ПЛР-тестування, якщо за наявною симптоматикою можуть діагностувати коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Лікарі можуть направити на ІФА-тестування за 700 грн і це буде швидше, ніж кілька днів чекати на результат ПЛР-тесту. У цьому завжди є людський фактор, тому буває, що сімейний лікар рекомендує задля оперативності здати тест в приватній лабораторії", – зазначає Радуцький.
Він наголошує, що в Україні існує протокол лікування і його кожні два-три тижні оновлюють.
Сьогодні у всьому світі, а не тільки в Україні, Covid-19 частіше діагностують за симптомами, аніж за результатами ПЛР-тестування, яке може показати хибний результат. Тому за оновленими протоколами лікарі мають право ставити такий діагноз, якщо бачать очевидні симптоми.
Політик мотивує це тим, що точність такого тесту не перевищує 60%. При цьому тест на антиген (ІФА) має вищу точність – 90%.
Будь ласка, зачекайте...
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скажем там - потеря обоняния и вкуса - ковид, грипп или ангина?
покажите мне того врача, который без теста отличит....
радуцкого не предлагать...
- Вы мне по этим показателям 30 лет назад больничный бы открыли?
- Не факт!
вопрос кто где и когда.
врачик, не контолирующий себя? - опасный для здоровья людей врачик...
https://www.news-medical.net/news/20201009/86-percent-of-the-UKs-COVID-19-patients-have-no-symptoms.aspx
86% пишет исследование the University College London
Память наше все))
https://www.dovepress.com/three-quarters-of-people-with-sars-cov-2-infection-are-asymptomatic-an-peer-reviewed-article-CLEP In contrast, 99 (86.1%) did not report specific symptoms on the day of the test. (ссылка на эту работу есть в материалах по Вашей ссылке, хотя и в не указано https://www.news-medical.net/news/20201009/86-percent-of-the-UKs-COVID-19-patients-have-no-symptoms.aspx Further, 27 or 23.5 percent were symptomatic, and 88 or 76.5 percent did not manifest symptoms on the day of the test. )
Вы же знаете - я читаю ссылеи и со мной такой фокус не пройдет. Память наше все)).
Так бы и продолжали бы ходить себе и ходить...
И передергивать на тему "Ну ок, в день теста у них не было симптомов, но потом они сразу гарантированно у всех появились, вот буквально в 0:01 следующего дня" - как бы тоже не очень хорошо.
Я имел в виду, что полностью бессимптомное протекание болезни и тестирование, проведенное в латентном периоде - это далеко не одно и то же. Так что надо верно интерпретировать данную там статистику, а не передергивать.
Это разве сильно отличается от "полстраны" (50%). Как по мне - нет.
https://www.dovepress.com/three-quarters-of-people-with-sars-cov-2-infection-are-asymptomatic-an-peer-reviewed-article-CLEP Results: In total, there were 36,061 individuals with a SARS-CoV-2 test between 26 April and 27 June 2020. Of these, 625 (1.7%) reported symptoms on the day of the test. There were 115 (0.32%) with a positive SARS-CoV-2 test result. Of the 115, there were 27 (23.5%) who were symptomatic and 88 (76.5%) who were asymptomatic on the day of the test. Focusing on those with specific symptoms (cough, and/or fever, and/or loss of taste/smell), there were 158 (0.43%) with such symptoms on the day of the test. Of the 115 with a positive SARS-CoV-2, there were 16 (13.9%) reporting symptoms. In contrast, 99 (86.1%) did not report specific symptoms on the day of the test. The PPV for all symptoms was 4.3% and for the specific symptoms 10.1%. The specificity and NPV of symptoms were above 98%.
Верхняя граница позитивных в общем населении Великобритании между 26 апреля и 27 июня (это если отбор на тест был случайным, а это не совсем так) составляла https://www.dovepress.com/three-quarters-of-people-with-sars-cov-2-infection-are-asymptomatic-an-peer-reviewed-article-CLEP 0.32% (суммарно симптомные+бессимптомные). Можете экстраполировать на Украину с такой же общей заболеваемостью ковидом, как тогда в Великобритании.
Отака фигня, малята.
Conclusion: COVID-19 symptoms are poor markers of SARS-CoV-2. Thus, 76.5% of this random sample who tested positive reported no symptoms, and 86.1% reported none of those specific to COVID-19.
Я больше к тому, что если бы им вообще не делали тест... так бы и ходили себе эти безсимптомные больные, не попадая ни в какую статистику. Заражали бы родных, близких... которые точно также распространяли бы болезнь... даже не зная о том что больны. Примерно как у нас - пока симптомов нет, никто добровольно и не пойдет. Ну ок, почти никто.
Было б интересно посмотреть на результаты произвольного теста на антитела тысяч эдак 30-40 населения из разных регионов и возрастных групп. Сравнить с кол-вом (из них) кто обращался к врачу с симптомами. И сравнить, чтоб увидеть долю тех, у кого симптомов не было, но антитела есть, т.е. он болел
Но мы достоверно не знаем, по какой методике производилась выборка:
1) Контактные лица группы больных (подтвержденных)
2) Случайная выборка из тестируемых в конкретный период.
Внутри она ни у кого не росла (вот елка - росла, читал когда-то статейку, мол у мужика то ли в легких то ли в брюшной полости...). Фрагменты не обязательно мертвые. Могут быть и активные - их же иммунитет убивает не мгновенно.
И Вы совершенно верно говорите. О ложноположительных тестах и выработке антител.
Сейчас идет противоположный процесс - напр, выпуск гипоаллергенного коровьего молока. Или подсолнечника с содержанием омега3 и омега6 ненасыщенных С22 жирных кислот. И это только начало.
Так что даже в пределах интрона можно менять ДНК как захочешь - эта часть ни на что не влияет и будет удалена во время сплайсинга. И даже некоторые изменения в экзонах не всегда критичны в силу альтернативного сплайсинга.
Я сейчас иронизирую лишь самую малость. Вы правда уверены, что молчащий участок ДНК не влияет на организм человека в срезе... скажем 15 поколений? Спойлер: Вы не можете быть в этом уверены, потому как таковых исследований не проводилось.
ДНК клетки - это книга в одну строку. Туда можно вставить, можно зачеркнуть, может самостоятельно поменяться буква или слово, но стереть зачеркнутое или снять зачеркивание клетка сама не умеет.
ДНК клетки - это книга в одну строку. Туда можно вставить, можно зачеркнуть, может самостоятельно поменяться буква или слово, но стереть зачеркнутое или снять зачеркивание клетка сама не умеет.
Как все оказывается просто. Странно что никто раньше об этом не догадался))
Во времена совка у нас ГМО не то чтобы было распространено. Вообще не было, если откровенно.
Мои родители. Мои бабушка дедушка... слово "аллергия" знали по наслышке.
Т.е. минус два поколения, следите за пальцами?))
Я - ну разве что кратковременно... ну может на тыкву да и то... не, не имею, потому как суп имбирный с ней - ем без последствий.
В общем я тоже минус.
Дочь - аллергик. В её классе... таких половина. У сына - их тоже хватает. Сам он имеет аллергию на молоко.
А так да... никаких проблем нету, никаких вообще...
Термин «аллергия» был введён венским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F педиатром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81 Клеменсом Фон Пирке в https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1906 году . Он заметил, что у некоторых из его пациентов наблюдаемые симптомы могли быть вызваны определёнными веществами (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD аллергенами ) из окружающей среды: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C пылью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0 пыльцой растений , некоторыми видами пищи. На протяжении долгого времени считалось, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C гиперчувствительность развивается в связи с нарушением функции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%95 иммуноглобулинов Е , однако впоследствии стало ясно, что многочисленные механизмы с участием различных химических веществ вызывают появление множества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптомов , ранее классифицированных как «аллергия».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Британские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F иммунологи Филипп Джелл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Philip George Houthem Gell) и Робин Кумбс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Robin Coombs) в 1963 году выделили 4 основных типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C реакций гиперчувствительности . На сегодняшний день https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C их известно 5. Термин «аллергия» был сохранён за первым типом реакций.
Вы это имели ввиду?
Я к тому, что реально никаких реакций на современные раздражители типа цветения (удивительно, ага?) или же молока (еще раз "удивительно, ага?" - учиывая перекрестное опыление а также то что коровки-то кушают как раз растения) - ни у кого из них не было. А молочко в классе пили все и никто не выкобенивался мол "моему низзя, у него от этого..." - я спрашивал из интереса.
А Вас не удивляло то, что в селах, где коровок и амбозии гораздо больше, случаев аллергий гораздо меньше, чем в городах? Вот, почитайте.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1 Гигиеническая гипотеза https://en.wikipedia.org/wiki/hygiene_hypothesis [en] »), выдвинутая в 1989 году Дэвидом Стрэченом, утверждает, что переход к соблюдению норм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0 гигиены предотвращает контакт организма со многими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD антигенами , что вызывает недостаточную загрузку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 иммунной системы (в особенности у детей). Поскольку наше тело сконструировано так, что оно должно постоянно противостоять определённому уровню угроз, иммунная система начинает реагировать на безобидные антигеныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Теория влияния гигиены была разработана для объяснения причин, по которым дети из многодетных английских семей гораздо реже страдали аллергическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82 ринитом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0 экземой , чем единственные дети в семье.
Эпидемиологические данные подтверждают теорию влияния гигиены. Исследования показывают, что различные иммунологические и аутоиммунные заболевания гораздо реже встречаются в странах третьего мира, чем в развитых, и что иммигранты из развивающихся стран в развитые болеют иммунными расстройствами тем чаще, чем больше времени прошло с момента иммиграцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-pmid12910582-2 [2] . Длительные исследования в развивающихся странах показывают увеличение иммунных расстройств по мере роста благосостояния и, соответственно, чистоты в странеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-pmid17326711-3 [3] .
Т.е. у нас в стране за 30 лет независимости уровень благосостояния поднялся настолько, что кол-во аллергиков возросло по экспоненте? Вот прям настолько? И один из элементов этого самого благосостояния - трансгенные продукты вот ну никак не повлияло на этот самый рост?
Поясню. Указанные мной поколения жили отнюдь не на свалке. В квартире, собственной. В городе. Регулярно пользовались мылом. Соблюдали правила гигиены. С этой точки зрения быт в целом изменился не сильно. Т.е. вариант "переехали из села - иммунитет ослаб" это не про них. Если взять линию жены - та же фигня.
Нет-нет, я не спорю. Темпы урбанизации только увеличились. И глобально иммунная система горожанина послабее тех о ком пишете Вы (привет, ковид в том числе...) - не спорю опять же. Но блин не думаю что настолько. Да и пропорция опять же... не настолько критична, чтоб прям в разы.
Вы не находите, что между отсутствием трансгенных продуктов в совке... и меньшим кол-вом аллергиков все же есть какая-то связь? Нет... ну и ладно))
Безусловно, доля втыкающих в гаджеты увеличилась. Но блин не так радикально.
Но тут у Вас допущение вполне разумно выглядит. Но как тогда объяснить тех, кто не живет в стерильных условиях и все же попадает в выборку аллергиков?
Или это конкретно моим так не повезло?))
Кстати, в связи с пандемией в Украине возросло потребление антибиотиков в 6-7 раз. Так что нас еще ждут веселые времена.
"ПЛР-аналіз - виявляє присутність вірусу та визначає, чи людина хвора на COVID-19....
ІФА-тест,-можна визначити чи людина перехворіла на коронавірус.Імуноферментний аналіз не дає нам розуміння чи людина заразна на даний момент, чи не заразна. Ми не можемо обстежити методом ПЛР впродовж однієї доби всіх людей, хто того потребує. Тому згідно наказу МОЗ, хворим, які мають пневмонію не зрозумілого походження та людям, які спілкувалися із хворими на коронавірус, на 14 день після контакту роблять обстеження методом ІФА. Якщо виявляють імуноглобуліни класу М, то відправляють таких людей на обстеження методом ПЛР"
По кавовій гущі краще діагностувати.
80℅ переносять у легкій формі.
Виглядає так, що перехворіють усі.