Джонсон припускає, що вихід Великої Британії з ЄС може відбутися без укладання угоди

Жителям Великої Британії потрібно підготуватися до виходу з ЄС без укладення з блоком торгової угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"Наразі існує велика ймовірність, що наше рішення буде більше схоже на відносини Австралії з ЄС, ніж на відносини Канади з ЄС", - заявив Джонсон журналістам на Даунінг-стрит.

"Ми не припиняємо переговорів, ми продовжимо їх вести. Але дивлячись на те, де ми перебуваємо, я вважаю, необхідно, щоб всі зараз готувалися до австралійського варіанту", - наголосив прем'єр.

Таким чином, Brexit може відбутися без укладання угоди про майбутні відносини з ЄС.

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"Зараз настав час для суспільства і підприємств готуватися до австралійського варіанту 1 січня", - також написав Джонсон у своєму Twitter.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Джонсон також заявив, що вимоги ЄС мають на увазі згоду Лондона на подальші зміни в правилах. Він зазначив, що план ЄС "означає, що які б нові закони не вводив" блок, Велика Британія "повинна буде їх дотримуватися, інакше зіткнеться з покаранням".

"Ясно, що це нерозумний шлях, - додав прем'єр. - Це не схоже на жодну іншу угоду про вільну торгівлю".

Раніше Джонсон заявляв, що під "австралійським" сценарієм він має на увазі те, як його країна вибудовувала взаємодію з Австралією - відмова від різних форм привілейованого партнерства і перехід "до простих принципів, заснованих на глобальній вільній торгівлі".

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися до найближчої неділі визначити, чи є шанси на укладення угоди про відносини сторін після Brexit. За вечерею в середу вони три години обговорювали ключові розбіжності сторін, включно з рівноправною конкуренцію і правом на рибальство.

У кінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що за цей час сторони домовляться про принципи подальших відносин у самих різних сферах.