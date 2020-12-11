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Новини Brexit
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Джонсон припускає, що вихід Великої Британії з ЄС може відбутися без укладання угоди

Джонсон припускає, що вихід Великої Британії з ЄС може відбутися без укладання угоди

Жителям Великої Британії потрібно підготуватися до виходу з ЄС без укладення з блоком торгової угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

"Наразі існує велика ймовірність, що наше рішення буде більше схоже на відносини Австралії з ЄС, ніж на відносини Канади з ЄС", - заявив Джонсон журналістам на Даунінг-стрит.

"Ми не припиняємо переговорів, ми продовжимо їх вести. Але дивлячись на те, де ми перебуваємо, я вважаю, необхідно, щоб всі зараз готувалися до австралійського варіанту", - наголосив прем'єр.

Таким чином, Brexit може відбутися без укладання угоди про майбутні відносини з ЄС.

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"Зараз настав час для суспільства і підприємств готуватися до австралійського варіанту 1 січня", - також написав Джонсон у своєму Twitter.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Джонсон також заявив, що вимоги ЄС мають на увазі згоду Лондона на подальші зміни в правилах. Він зазначив, що план ЄС "означає, що які б нові закони не вводив" блок, Велика Британія "повинна буде їх дотримуватися, інакше зіткнеться з покаранням".

"Ясно, що це нерозумний шлях, - додав прем'єр. - Це не схоже на жодну іншу угоду про вільну торгівлю".

Раніше Джонсон заявляв, що під "австралійським" сценарієм він має на увазі те, як його країна вибудовувала взаємодію з Австралією - відмова від різних форм привілейованого партнерства і перехід "до простих принципів, заснованих на глобальній вільній торгівлі".

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися до найближчої неділі визначити, чи є шанси на укладення угоди про відносини сторін після Brexit. За вечерею в середу вони три години обговорювали ключові розбіжності сторін, включно з рівноправною конкуренцію і правом на рибальство.

У кінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що за цей час сторони домовляться про принципи подальших відносин у самих різних сферах.

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Велика Британія (5569) Євросоюз (13381) Brexit (482) Джонсон Борис (582)


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Навіть в цьому випадку абсолютно притомні люди не можуть домовитися. Що тоді казати про якісь перемови з Рашкою?
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11.12.2020 07:40 Відповісти
Нас повинно більше інтересувати те,про що з цим думається самій ІЇ Величності Королеві Великобританії. Бо тут щось не зрозуміле з цим "Кваксітом". Ті,що більше орали за нього,Кваксіт, здуло і їх вже з не знайдеш,а хвиля ця іде і до кінця ще не прийшла. Наслідки будуть для усіх. Тому мабуть Ахметова вже не видно в Англії і гроші наші,що він на нас заробив, пішли мандрувати по іншим шляхам від українських. Толкового і правдивого ні від кого не дочуєшся.
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11.12.2020 07:43 Відповісти
Брексит рано или поз-дно будет явью и реальностью всего ЕС.. Британия первая которая это сделала громко и хлопнув дверью да так что прищемила не только палец ЕС но и ногу... политика Диктатуры от Германии и Франции с Брюсселем в части Гегемонии определять всю политику в ЕС достало Лондон.. особенно политика квот двойных стандартов и уступок в части миграционной политики Британия отказалась следовать в фарватере самоубийства Меркель Франции в части приезжайте еще нам мало кто там в ЕС реально волнуется интересами и мнением простых граждан пока повторяю пока да вроде как мигрантов не видно но не забываем что одна мусульманская семья через 3-5 лет это маленькое село и это только одна семья а 10 а 100 а 1000 а 1.000.000 вот вот когда европейцы проснуться то не поймут почему они все поголовно в Мечети и мужики обрезанные... Греция Болгария Македония Сербия Хорватия Албания Испания Нидерланды Брюссель Франция.. (мовный конфликт) вот горячие точки Евросоюза... которые а да еще бонусом Крит.. Исландия тихо так отошла де факто из Е\С и ее сам ЕС игнорирует просто но там крохотное население и пока геополитика не интересуется суровым островом хотя их и так наказал союз Европы продукты и топливо самое дорогущее в Европе.. в разы!! вот вам и Евросоюз ослушались и получите геноцид и травлю.. Швейцария одна как то сумела выкрутиться в этом вопросе но у Швейцарии сейфы всех и вся.. а вот что очень интересно Швеция не член НАТО а член ЕС а Норвегия рядом член НАТО но не член ЕС курс крон Швеции и Норвегии вроде как равный НО покупательский вес и ценность больше у Норвегии что туда на заработки едут сами же Шведы.. парадокс да и только...
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11.12.2020 09:49 Відповісти
британцы не совсем глупые люди
уходят от туда
куда мы лезем на карачках
и кричим да здравствует ЕС
все нужно делать с холодной головой
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11.12.2020 10:48 Відповісти
 
 