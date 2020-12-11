Ворог за добу вісім разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети різних систем. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"За минулу добу, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

Так, в районі відповідальності наших бригад неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

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Також противник вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка. Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Тут ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

Разом з тим, в пресцентрі ОС додали, що з початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування сторін спостерігається тиша. Режим припинення вогню зберігається в повній мірі.