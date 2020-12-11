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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу вісім разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети різних систем. Втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу вісім разів порушив режим

За минулу добу найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"За минулу добу, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

Так, в районі відповідальності наших бригад неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Також читайте: Найманці РФ із початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Також противник вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка. Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Тут ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

Разом з тим, в пресцентрі ОС додали, що з початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування сторін спостерігається тиша. Режим припинення вогню зберігається в повній мірі.

Ворог за добу вісім разів порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши гранатомети різних систем. Втрат немає, - штаб ОС 01

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обстріл (28365) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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но, шо примечательно, - режим тишины и пилимирие все равно соблюдается..
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11.12.2020 07:52 Відповісти
Просто для клоуна все обстрелы тихие: НА БАНОКОВОЙ НИКАКИХ ВЫТРЕЛОВ И ВЗРЫВОВ НЕ СЛЫШНО.
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11.12.2020 09:14 Відповісти
По "повстанцах" українська хунта не стріляла? Значить режим "тиші" не порушено.
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11.12.2020 10:19 Відповісти
Оккупанты "ДНР" оскандалились "заботой о детях" - пришлось срочно "подчищать" соцсети В оккупированном Дебальцево глава "администрации" Игорь Захаревич подарил детскому саду "Ладушки" кухонный венчик. Назначенный "главой" оккупированного Дебальцево Игорь Захаревич попал в скандальную ситуацию после встречи с представителями "Ясли-сада № 5 "Ладушки"". Оккупант решил пропиариться на поддержке подрастающего поколения и подарил дошкольному учебному заведению один венчик. "Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства и хочется как можно больше уделять внимания подрастающему поколению. Сегодня пополнил материально-техническую базу Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 5 "Ладушки"" и вручил подарок, который необходим для приготовления пищи", - похвастался Захаревич. Жители оккупированной территории не оценили поступка "мэра" города. В комментариях к его сообщению они высмеяли "подарок" стоимостью в 141 рубль (около 54 грн.): "Лучше бы банку сала засолил и подарил детишек побаловать", "Не удивлюсь если этот венчик купили за бюджетные средства по тендеру ценой выше 50 000 рублей) тогда действительно дорогой подарок)", "Он себе, наверное, миксер купил, венчик теперь без надобности. Ремонт в туалете сделает, еще и унитазом какое-нибудь МОУ обрадует", "Больше похвастаться нечем? Уже бы хоть фотку не выкладывали... И не стыдно же". После такой реакции Захаревич удалили пост о "подарке" с "заботой о детях". Как сообщалось ранее, боевики "ДНР" опрос жителей Донецка, которые отвечали на вопрос о возвращении ОРДО под контроль Киева. Пропаганда выдала сюжет, где люди утверждают, что во время оккупации получили больше свободы (действующий комендантский час, закрытые "границы" даже с соседней "ЛНР" и обнищание народа, делающее невозможным путешествия, отсутствие свободы слова не упомянули).
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11.12.2020 08:07 Відповісти
Да, "Полное и всеобъемлющее" перемирие продолжается!!! Идиоты...
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11.12.2020 09:21 Відповісти
Наші реально кіборги- по них з гранатометів шмаляють, а їм хоч би що. Тільки посміхаються.
Або ж... Ні, ну влада ж не може приховувати втрати?- І придумаю ж я таке....
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11.12.2020 09:55 Відповісти
А гранатомети прицільно застосовував?
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11.12.2020 10:29 Відповісти
 
 