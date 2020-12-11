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Новини Боротьба з коронавірусом
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Російської вакцини проти COVID-19 не існує, а виробляти те, чого немає - неможливо, - Радуцький

Російської вакцини проти COVID-19 не існує, а виробляти те, чого немає - неможливо, - Радуцький

Про виробництво в Україні російської вакцини проти COVID-19 не йдеться, оскільки вона ніде не сертифікована і не зареєстрована.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Сьогодні не існує російської вакцини від коронавірусу. "Спутник V" - це кандидат, і таких кандидатів у світі дуже багато. Для мене, і для України, і для будь-якої країни вакциною може називатися тільки те, що має авторизацію ВООЗ - вакцина, яка пройшла сертифікацію і реєстрацію в країнах, де дуже сувора реєстраційна політика. Це країни ЄС, США, Японія, Швейцарська конфедерація… Я не чув, що в якійсь із цих країн була зареєстрована або авторизована російська вакцина. Скоріше за все, це кандидат, але це не вакцина, тому сьогодні виробляти те, чого не існує - неможливо", - зазначив Радуцький, коментуючи питання виробництва російської вакцини "Спутник V" харківським підприємством "Біолік".

Зараз, за його словами, у світі близько 60 вакцин-кандидатів на різних стадіях розробки і випробувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова вакцинація від коронавірусу почнеться у квітні 2021 року - Радуцький

Водночас голова комітету ВР додав: "Дійсно, сьогодні політично можна красиво заявляти, що нам дають, а ми відмовляємося. Ми не можемо відмовитися від того чого не існує, Навіть якщо "Біолік", а я впевнений, що вони нічого протизаконного робити не будуть... навіть якщо вони захочуть це зробити, то не зможуть. Бо український митний кордон не перетне субстанція, яка не є зареєстрованою".

Як повідомлялося, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що начебто "випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ "Біолік". Джерело агентства у правоохоронних органах спростувало цю інформацію, зазначивши, що це чергова провокація з боку країни-агресора.

Автор: 

вакцина (4419) росія (65052) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+24
Та без проблем- їдь в рашку та вакцінуйся, скільки влізе. Назавжди їдь.
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11.12.2020 08:07
+21
на Цензоре не используют такой термин как ".. в россии... правильно: на **********
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11.12.2020 08:08
+18
да похер, чем там у вас в паРаше вакцинируют лишнехромосомный скот. но сюда закупать эту херь не надо. даже даром не надо, какое там закупать.
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11.12.2020 08:25
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Та без проблем- їдь в рашку та вакцінуйся, скільки влізе. Назавжди їдь.
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11.12.2020 08:07 Відповісти
на Цензоре не используют такой термин как ".. в россии... правильно: на **********
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11.12.2020 08:08 Відповісти
Кацап - ехай на паРашу и вакцинируйся до всырачки - и попутный х.. тебе в зад ...
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11.12.2020 08:13 Відповісти
да похер, чем там у вас в паРаше вакцинируют лишнехромосомный скот. но сюда закупать эту херь не надо. даже даром не надо, какое там закупать.
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11.12.2020 08:25 Відповісти
Як це-"купили,а потім вирішувати"? Ти і заплати,а ми вирішимо тебе нею вколоти і потанцюємо на твоїх похоронах,кацапчик.
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11.12.2020 08:42 Відповісти
***** отказался колоться *************, ждет Pfizer. Это все, что нам нужно знать про ************.
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11.12.2020 08:10 Відповісти
Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7292
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11.12.2020 08:20 Відповісти
Знамо дело - Боярой.
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11.12.2020 08:20 Відповісти
Голикова спасает вакцинацию: «Я рекомендовала бы гражданам, которые принимают участие в вакцинации, ну в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после воздержаться от алкоголя»

«Я бы призвала очень внимательно прислушиваться к той официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к
ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему», - сказала Голикова и призвала не принимать спиртные напитки за три дня до вакцинации от COVID-19 и в течение трех дней после.
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11.12.2020 08:39 Відповісти
Не уверен его башка тупая или еще чья, но.
Вакцину производят, но. Она не прошла всех стадий испьітания и не сертифицирована.
Скорее всего не прошла потому что ведущие фармацевтьі сделали заявление что уже разработали вакцину и готовьі вьіпускать для вакцинации. Т.к. кремлевский карлик все стремится политизировать, а тут роль "спасителя планетьі" в обмен на амнистию его преступлений упльівает, то и пошел русский сурогат с навязчивой просьбой всем "ну купи"
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11.12.2020 08:22 Відповісти
А при чем здесь Украина? Колитесь да побольше. Кто мешает? Уменьшайте свою популяцию.
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11.12.2020 08:46 Відповісти
Ты дурак или притворяешься?))) Или просто кацап?))) Вы там что хотите себе вводите и называйте это как хотите))) А в мире ваш суррогат не признан, поэтому для всех его и не существует как вакцины)))
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11.12.2020 14:57 Відповісти
так песков говорил же, что путлер сейча принимать так называемую вакцину не будет, потому что не прошла всех испытаний. мне другое непонятно - почему так массировано не боясь последствий лишнехромосомные ее принимают ?
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11.12.2020 10:37 Відповісти
пырдар дурвак бызыргыдын - кому интересно - киньте на перекладач
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11.12.2020 08:31 Відповісти
перевод - в Украине целые политические партии могут умереть от бешенства, если провалят план тотальной вакцинации.
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11.12.2020 08:34 Відповісти
Не переводит
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11.12.2020 08:38 Відповісти
пырдар дурвак бызыргыдын - эта фраза придумана слету на слету придуманном языке, для прикола, чтоб кто-то на перекладач кинул)) с уважением!
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11.12.2020 14:03 Відповісти
на Рассиюшке вакцинируются водицей святой и мощами, очень говорят полезно от простатита головного мозга
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11.12.2020 13:15 Відповісти
А чем же Медведчук ширялся?
Кстати, что там еще одно гуано - Рабинович? Еще не сдохло, трпепьіхается активньій рекламщик русободяги?
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11.12.2020 08:15 Відповісти
Медведчукчи приползли на запах боярышника.
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11.12.2020 08:17 Відповісти
*** аьна параше чем водой их вакцинируют?вы по тихому все привезете и под видом американскоц будете вакцинировать у вас одна цель урвать чем больше бабла
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11.12.2020 08:19 Відповісти
ага, и еще закочить начатую зачистку
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11.12.2020 08:35 Відповісти
".уй кацапам в .опу" озвучь в полный голос, не забудь, лысый костолом...
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11.12.2020 08:22 Відповісти
"Для меня, и для Украины..." - оцените прикацапленый штиль...
отак за два слова оно себя поставило в один ряд с Украиной.
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11.12.2020 08:25 Відповісти
До відома: расіська жижа не пройшла навіть тих двох стадій випробувань, про які вони заявляють. За документами, її опробували на кількох десятках чоловік без контрольних груп. Результати випробувань "на різних пацієнтах" підозріло однакові.
Щоб жижу називати вакциною, має бути три стадії випробувань, які мають проводити на багатьох тисячах пацієнтів, і результати мають порівнюватись із контрольними групами (відсутність вакцини, введення плацебо, введення інших відомих вакцин, якщо є). Расіся робить політичні заяви, щоб убогі лохи тіпу олега ткачева вважали, що вона "впіріді планєти всєй", але за тими заявами по факту нічого не стоїть.

Кордон з расісяю відкритий, кожен бажаючий може колотися де хоче чим хоче.
Так що хто хоче, щоб у нього більше не стояв, -- скатертью дорога.
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11.12.2020 08:32 Відповісти
Монголо-кацапські виродки можуть лише виготовляти засоби по знищенню всього живого, нести смерть і хаос. А свою "гівновакцину", так вчасно виготовлену в лабораторії по виробництву біологічної зброї, мали б назвати "Новічьок V".
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11.12.2020 08:35 Відповісти
Радуцкий с этим заявлением должен выступить на 112 канале ! 👍
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11.12.2020 08:40 Відповісти
вор масочник борется с ************* бадягой и будет воровать только вакцину с сертификатом
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11.12.2020 10:13 Відповісти
Спутник5 даже в ДНР не привезли, хотя обещали. А причину озвучили: не хватает мощностей. Ну если даже
туда на пробу своим не завезли, то о какой вакцине может речь идти? Даже своим военным никак вакцину не сделают. О чем вы?
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11.12.2020 08:43 Відповісти
Если мертвечук ещё жив,значит он всё таки не кололся кацапским варевом. Обманщик.
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11.12.2020 08:44 Відповісти
Нужно выждать время, чтобы у впкцин срок хранения закончился, а потом уж не долго и до конца пандемии. И все будут довольны. Всё как обычно.
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11.12.2020 08:55 Відповісти
Російської вакцини проти COVID-19 не існує, а виробляти те, чого немає - неможливо, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7546
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11.12.2020 08:58 Відповісти
кот по счету 16-й или 20-й....то есть, перерывы в котах были, могла б и съездить в Эмираты, пустыню голую посмотреть
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11.12.2020 14:08 Відповісти
ну не надо так уж прискыплыво...
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11.12.2020 14:14 Відповісти
та стишок элегантный, чувствуется рука умного человека
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11.12.2020 18:56 Відповісти
По телевизору сказали что вакцина есть Спутник-5 особенно полезна малороссам, маргионалам и всем приверженцам русского мира, от этой вакцины балдеешь лучше чем от наркоты Зеленский
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11.12.2020 09:17 Відповісти
Вакцина от тех кто воровал процессоры у норм. людей и аккуратно напильником спиливал слой за слоем и клепал "свои процессоры"?

так наверное сам вопрос должен быть таким: Российская вакцина?
.....
Російської вакцини проти COVID-19 не існує, а виробляти те, чого немає - неможливо, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1463
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11.12.2020 09:17 Відповісти
Бизнес-партнёр Коломойского Медведчук утверждает что российская вакцина существует. Радуцкий из цирка Коломойского утверждает что российская вакцина не существует. Да хрен с ней, российской вакциной.Фактом есть то .что Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".
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11.12.2020 09:31 Відповісти
ну наконец-то правильное экспэртное мнение...
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11.12.2020 09:31 Відповісти
Сазонов: Пиар-кампания по раскрутке проекта "российская вакцина спасает мир" провалилась. Все хором посылают этих знахарей в пеший эротический тур
11.12.2020, 09:30 • 1 • 0
«Спутник не взлетел... История с запуском несуществующей российской вакцины «Спутник-V» это даже не анекдот, а сборник анекдотов. Причем цензурных из них только половина.
Самое пикантное в российском снадобье то, что такой вакцины не существует. Это действительно снадобье, формула, мечта, медийный продукт - что угодно, но не вакцина. Потому что сыворотка с сомнительными свойствами становится вакциной только после трех этапов принципиально разного тестирования. Это требует развитой науки, денег, времени и соблюдение протоколов испытаний. У Кремля было только желание показать всем вакцину и выжать из нее максимум политических дивидендов. Получилось смешно», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.
Понятно, что несуществующую вакцину кому-то продать и даже подарить очень сложно. Началось все с Венгрии. Москва гордо объявила в новостях, что их замечательную вакцину закупают даже в ЕС. В частности - Венгрия. Понятно, что российское лобби там достаточно мощное и денег на обеспечение этого проекта Кремль не жалел. Закончилось пшиком. Никакой «вакцины» для населения Венгрия не покупала. Как оказалось, это снадобье венгерские медики готовы были взять только для проведения третьего этапа тестирования на добровольцах. Но потом даже и от этого отказались.Следующей точкой медийного приложения российских усилий стал Израиль. В Москве гордо заявили, что именно Израиль закупил приличное количество российского препарата. Поскольку у израильской медицины достаточно серьезная репутация, это заявление должно было убедить читателей и зрителей. Но на практике оказалось, что государство Израиль ничего не покупал и не планировал. Снадобье купила одна частная клиника, которая работает в Израиле и в Москве. В общем, их сумели «убедить». Вот только израильский Минздрав это сомнительное зелье на территории государства применять запретил. Не прошло клинических испытаний - приговор. Теперь «счастливая» частная клиника ищет варианты продать недовакцину куда-то в арабские страны. Желающих пока нет.Красивого импорта у Кремля не получилось и от статуса спасителя мира от ковида пришлось отказаться. Решили активно колоть собственных граждан. Самое смешное даже не то, что колоть «Спутник» нужно совершенно трезвому человеку. После прививки еще не рекомендуется употреблять алкоголь 42 дня. Как вы понимаете, с такими показаниями любое снадобье в России теряет всякий смысл даже с претензиями на минимальную массовость. Но это еще не все. Колоть российским «Спутником» в Кремле решили тех, кого не жалко. Бюджетников. Учителей, врачей и прочих беззащитных и бедных. А для полиции и чиновников все-таки покупают импортную вакцину. Говорят, потому что «Спутника» на всех не хватает. Забавно - в США несколько президентов решили уколоть свою вакцину в прямом эфире. Чтобы американцы увидели, что она безопасна. В РФ наоборот. Чтобы президент и окружение убедились в безопасности отечественной вакцины, ее решили сперва испытать на бюджетниках.До этого было много попыток под любым соусом продать хоть немного снадобья в Украину. Даже бесплатно дать - только уколитесь. Тут вопрос исключительно политический. И лояльные к Кремлю украинские медиа упорно разгоняли дискуссию брать российскую вакцину «ради спасения украинцев», или отказаться «по политическим мотивам». Хитрость проста - спорим про политику, а клинические свойства несуществующей вакцины принимает на веру. Примитивная манипуляция. Не зашло.
Последним фейком российского зелья «Спутник-V» стала новость о запуске его производства в Украине. В частности в Харькове на фармкомпании Биолек". Сказка продержалась не слишком долго. Компания "Биолек" сделала опровергла возможность производства российской вакцины на собственных мощностях. Компания планирует изготавливать только зарегистрированную в Украине вакцину. А российскому зелью такое счастье не светит - во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что вакцина из РФ не прошла клинические испытания, то есть говорить не о чем. Когда текст уже дописал появилась новость о том, что Турция тоже послала в пеший эротический тур Россию с ее недовакциной. Что вполне логично.
В общем, грандиозная пиар-кампания по раскрутке проекта «Российская вакцина спасает мир и Украину от Ковида» закончилась, простите, пуком в лужу. Ничем, если в сухом остатке. На своем безответном населении Кремль может экспериментировать сколько угодно, все остальные хором посылают этих знахарей в пеший эротический тур. Можно сказать, что «Спутник» не взлетел…»,
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11.12.2020 09:49 Відповісти
не хватало что бы еще от кацапов чем то заразится .
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11.12.2020 10:26 Відповісти
бойко, медведчук , рабиновичь курва, -мы должны смотреть только такие новости, как они будут колоться сиг сиг спутником!!!
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11.12.2020 10:55 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь что Украина для наших так называемых партнёров лишь для того чтобы наживается на ней,сейчас купят в Америке или в Европе вакцину по 30-40 долларов,а людям потом будут продавать по 50-60 долларов.
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11.12.2020 11:36 Відповісти
" вакциной может называться только то, что имеет авторизацию ВОЗ - вакцина, которая прошла сертификацию и регистрацию в странах, где очень строгая регистрационная политика. Это страны ЕС, США, Япония, Швейцарская конфедерация... Источник: https://censor.net/ru/n3236302"

Это что, ВОЗ официально не считает за людей Австралию, Китай, Корею, Индию, Россию? Или Украине американский посол запретил пользоваться лекарствами из "нецивилизованных стран", дабы нажились только "друзья Украины"?
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11.12.2020 12:44 Відповісти
когда высока вероятность прижмуриться, будут колоться и спутником. выбор прост.
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11.12.2020 13:44 Відповісти
бла-бла-бла так дерутся что чубы трясутся.

Все три препарата по-прежнему проходят масштабные клинические испытания, которые завершатся не раньше мая. Так что выводы об эффективности вакцин сделаны на основе предварительного анализа данных - однако выборка у всех компаний разная.

Ну нет ещё вакцин! Есть только предположения об эффективности их , Англия разрешила одну использовать на свой страх и риск, россия себе разрешила. А вы ждите, когда может в мае наберется количество тестового материалла, для признания в МОЗ. Это не наша гонка- это их гонка ! А ваше место в этом, где то около ...ши.
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11.12.2020 21:57 Відповісти
Не надо покупать то чего нет ,всё просто.
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11.12.2020 22:16 Відповісти
 
 