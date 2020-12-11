COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків

В Україні станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, зафіксовані 13 514 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 15 327 осіб, померли 285 пацієнтів (найвищий показник з початку пандемії).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей і 690 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 846 осіб;

летальних випадків – 285;

одужало – 15 327 осіб;

здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 872 228 осіб;

одужало – 480 348 осіб;

летальних випадків – 14 755;

проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях", - розповів Степанов.



