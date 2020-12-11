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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків

В Україні станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, зафіксовані 13 514 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 15 327 осіб, померли 285 пацієнтів (найвищий показник з початку пандемії).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей і 690 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 846 осіб;
  • летальних випадків – 285;
  • одужало – 15 327 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

Читайте: Лікарі дедалі частіше діагностують COVID-19 за симптомами, а не ПЛР-тестом, який може дати помилковий результат, - Радуцький

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 872 228 осіб;
  • одужало – 480 348 осіб;
  • летальних випадків – 14 755;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях", - розповів Степанов.

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків 01
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Но их заразили как раз те 20%, которые не носили маски и не соблюдали дистанцию
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11.12.2020 09:03
+6
Статистика бреше. В мене батько помер від корони,, а написали серцево-легенева недостатність..Краще бути голодним, але живим. Я за жорсткий локдаун.
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11.12.2020 08:38
+5
А инфекция должна сама собой в воздухе раствориться? У голодных к тому же никчемный иммунитет, шансов умереть намного больше
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11.12.2020 08:41
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Локдаун(даже кастрированный)-подождет.
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11.12.2020 08:18 Відповісти
Из-за обычных соплей? Жалкие трусы
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11.12.2020 08:21 Відповісти
COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев - Цензор.НЕТ 7743
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11.12.2020 08:23 Відповісти
дуракам море по колено. поговорка
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11.12.2020 09:24 Відповісти
По смертях в нас давно вже далеко за 20000. Перестали тестувати легкі та середні випадки, а люди помирають. Вчора сусід в іншому підізді помер -57 років. Швидка декілька днів приізжала, але так і не забрала до лікарні
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11.12.2020 08:24 Відповісти
В Кировоградской области больницы забиты пневмониями, но ковид не диагностируют. Такая радужная статистика , лучшие показатели по Украине.
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11.12.2020 08:22 Відповісти
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 1083
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11.12.2020 08:30 Відповісти
Я не можу, бо в Монголії досі так ніхто і не помер.
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11.12.2020 08:36 Відповісти
И маски не носят, гады такие. Как же так
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11.12.2020 08:39 Відповісти
Ну, хворіти - хворіють, та не помирають.
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11.12.2020 08:42 Відповісти
Меркава, а ти в теорію пласкої землі віриш?
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11.12.2020 09:46 Відповісти
Ні.
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11.12.2020 09:47 Відповісти
А в ВІЛ-інфекцію?
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11.12.2020 09:52 Відповісти
В ії існування - вірю. Я і в існування коронавірусів вірю, і шо це міняє?
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11.12.2020 10:08 Відповісти
Дивна ти...
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11.12.2020 10:22 Відповісти
Абсолютно в точку. Прегрешением перед медицинской системой является неверие в ковид
( чисто религиозное определение ), но неверующих и верующих в ковид лечат одинаково хреново и за огромные бабки..
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11.12.2020 08:39 Відповісти
Вера и соблюдение ритуалов еще никого не спасали. Больницы на 80% забиты теми, кто честно соблюдал "правила безопасности", мыл руки, соблюдал дистанцию, носил маски.
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11.12.2020 08:44 Відповісти
Но их заразили как раз те 20%, которые не носили маски и не соблюдали дистанцию
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11.12.2020 09:03 Відповісти
в точку 100%
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11.12.2020 09:26 Відповісти
Это к вопросу о результатах карантина выходного дня.
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11.12.2020 08:32 Відповісти
Це ти тим *рестораторам * розкажи .що прапорами біля ВР махають .
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11.12.2020 09:22 Відповісти
А ви спробуйте пояснити совковим старим стукачам і анонімщикам що не те що не можна, а має бути заборонено зачиняти всі засоби вентиляції ц будь яких приміщеннях - і вони вам розірвуть. Вірус розміром в 0.12 мікрон, в рази меньше гриппу, до 2х тижнів інкубації. Поки на одному поверсі чи в одному офісі одна людина виявить симптоми, встигне добрячезаразити весь поверх чи офіс.

Тому що їм місцева лікарка (також колишня анонимщиця) сказала що це просто простуда, і ветеринар сказав що якщо що, то він їх сам вилікує.

А все що потрібно це хоча б утримуватись засобів власної гігіени і безпеки.
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11.12.2020 10:28 Відповісти
Статистика бреше. В мене батько помер від корони,, а написали серцево-легенева недостатність..Краще бути голодним, але живим. Я за жорсткий локдаун.
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11.12.2020 08:38 Відповісти
А инфекция должна сама собой в воздухе раствориться? У голодных к тому же никчемный иммунитет, шансов умереть намного больше
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11.12.2020 08:41 Відповісти
Так а кто тебе мешает? Запрись в погребе, натяни 5 масок и сиди тихонечко, умирай с голоду
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11.12.2020 12:18 Відповісти
зато бизнесс спасен и сьемки новогодненго Квартал 95 пмройдут по намеченным датам... ((

Думаю что придет время, когда на Зеленского и его команду украинцы начнут подавать в суды за бездеятельность и смерти людей в связи с не введение полного локдауна, когда в сутки еще умирало по 20 человек а не по 200+...
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11.12.2020 08:57 Відповісти
Весной 2 месяца сидели на жёстком карантине, и что? Победили вирус?
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11.12.2020 12:15 Відповісти
"Победили вирус?"
почти... по крайней мере умирали единицы... Если бы еще клоун не свозил со всего мира пандемии всех заробитчан, ситуация была бы еще лучше...

А теперь умирает по 200-300 чел в сутки. Интересно что Вы скажете , когда умирать будут по 500 или 1000 чел в сутки.... Каждый день.
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11.12.2020 12:28 Відповісти
Так я о чем и хочу сказать - карантин не лечит и, как показала весна, даже не сдерживает его. Чтобы был эффект, необходимо всех загнать по домам, заварить двери и держать так с пол-годика. Этого хотите? Другие методы в данном случае бессильны
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11.12.2020 14:08 Відповісти
Захотите жить -- будете сидеть....
Это молодые такие "непуганные , потому что смертность вируса оказалась около 2%
А она совершенно случайно могла бы быть и 20% (в группах риска, например 60+ она наверное даже выше). Что б вы тогда сказали ?
карантин это дешевое и эффективное средство , доказанное тысячелетиями. По крайней мере пока нет надежных вакцин и лекарств.
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12.12.2020 07:43 Відповісти
39000 тестов, при том что пару недель делали под 50000 тестов, просто перестали тестировать....
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11.12.2020 09:03 Відповісти
Новогодние праздники- это как и выборы. Это причина новой вспышки короны. Если не будут запрещены корпоративы, утренники и прочие массовые мероприятия то после 6- 14 января ждите третью волну. Не хочется каркать, но это же любой медик подтвердит И через месяц проверим.
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11.12.2020 09:06 Відповісти
страна с нетерпением ждёт, когда будет напечатан некролог на кого-то из власть имущих!
а так, получается, что не так и страшна корона....
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11.12.2020 09:11 Відповісти
ага, как раз у власть имущих все в порядке с обеспечением врачами, и койками в реанимации... Так что они в этой стране умрут от вируса в последнюю очередь....
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11.12.2020 09:15 Відповісти
Все одно і новообрані мери мруть і мільйонери.
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11.12.2020 13:29 Відповісти
слава Богу, что я пока не в Украине - "власть" тупо думает, что все "само рассосётся"...
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11.12.2020 09:29 Відповісти
Влада рекомендує вдома набивати м'ячик.
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11.12.2020 10:21 Відповісти
Более менее настоящая статистика говорит о количествах госпитализированных, а их 2- й день подряд около 3- х тысяч, а раньше было на уровне 10% от выявленных. Если врачи без тестов определяют Ковид, то эти больные попадают в статистику выявленных и статистику по смертности?? СОМНЕВАЮСЬ,
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11.12.2020 09:33 Відповісти
тут такой момент, что в госпитализацию попадают не сразу, даже после теста. Т.е. человек заболел, даже с подтвержденным ковид, но в госпитализацию он может попасть через 4-5 дней, неделю, две...
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11.12.2020 09:56 Відповісти
А может и вообще не попасть, лечиться дома, и таких абсолютное большинство
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11.12.2020 12:19 Відповісти
бесспорно, но тут разговор именно про госпитализацию
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11.12.2020 14:01 Відповісти
Вимагаємо від клептоманів Зеленського і Нелоха негайно ввести локдаун!!! Не можна спокійно дивитися що у нас від короновірусу вмирає по 300 людей.. і це тільки офіційно...
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11.12.2020 09:35 Відповісти
За все время пандемии в Украине
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 6987заболели - 872 228 человек;
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 6987выздоровели - 480 348 человек;
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків - Цензор.НЕТ 6987летальных случаев - 14 755;
шо то я не понял 872 228 - 480 348 - 14 755 = 377 125
а 377 125 эти куда делись?
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11.12.2020 09:59 Відповісти
Моль гавкнула.
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11.12.2020 10:47 Відповісти
Получается, что болеют.... Бред какой-то!
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11.12.2020 12:21 Відповісти
болеют
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11.12.2020 14:03 Відповісти
Статистика не врет....она подсчитывает цифры которые дают ! А дают удобные цифры! Вот Харьков ,после первых мест в списке,откатился в "благополучные"...!?? Так и тесты делать перестали и фиксировать. С такими умельцами пандемия скоро кончиться.
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11.12.2020 10:02 Відповісти
Якщо ще у вересні деякі місцеві, "бізнемени" (бандюки), і місцеві "лікарі" і навіть деяки посадовці наполягали і вішали на вуха місцевим громадянам що коронавірус це просто грипп, то про це логічний результат.

Особливо для країни в якої мінздрав за стільки місяців ще не зробив медіа кампанії про заходи власної гігіени, перевітрювання приміщень включно з з тим щоб не збиратись великими компаніями щоб побухати.

Якщо ви самі по себе не подбаєте то там точно ніхто про вас не подбає.
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11.12.2020 10:20 Відповісти
Под американским флажком виднее, какие здесь медиакомпании проводятся?
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11.12.2020 12:23 Відповісти
позаботишся о себе будеш нужен и родине
в противном случае никому не нужен
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11.12.2020 10:37 Відповісти
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua Многие люди с приходом холодов начали носить маски не снимая на улице и делают они это для того, чтобы согреться. Но это крайне неверные действия. Человек, который находится на морозе и дышит постоянно в маску приводит ее в состояние влажного элемента на лице.
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua После чего эта влага начинает охлаждаться и замерзает, мы просто дышим холодным влажным воздухом. Помимо этого маска теряет защитные свойства после намокания на холоде и становится непригодной для использования.
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua Вероятность заболеть имея на лице холодную мокрую маску гораздо выше, чем ее отсутствие. Поэтому, когда вы передвигаетесь по улице, лучше снимайте маску и соблюдайте дистанцию с другими людьми не менее полутора метров.
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11.12.2020 13:38 Відповісти
Є люди, і багато, люди носять маску на вулиці коли йдуть самі, і збираються пити горілку чи скотч чи коньяк у сусідів, ретельно зачинивши всі вікна та форточки. Це непрошибаємо. Зникнуть, як динозаври.
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11.12.2020 14:35 Відповісти
 
 