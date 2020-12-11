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COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків
В Україні станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, зафіксовані 13 514 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 15 327 осіб, померли 285 пацієнтів (найвищий показник з початку пандемії).
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей і 690 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 846 осіб;
- летальних випадків – 285;
- одужало – 15 327 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 872 228 осіб;
- одужало – 480 348 осіб;
- летальних випадків – 14 755;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) і Дніпропетровській (759) областях", - розповів Степанов.
Топ коментарі
+7 житель юговостока
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+6 Олена Комарова
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+5 Rijal Stranger
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( чисто религиозное определение ), но неверующих и верующих в ковид лечат одинаково хреново и за огромные бабки..
Тому що їм місцева лікарка (також колишня анонимщиця) сказала що це просто простуда, і ветеринар сказав що якщо що, то він їх сам вилікує.
А все що потрібно це хоча б утримуватись засобів власної гігіени і безпеки.
Думаю что придет время, когда на Зеленского и его команду украинцы начнут подавать в суды за бездеятельность и смерти людей в связи с не введение полного локдауна, когда в сутки еще умирало по 20 человек а не по 200+...
почти... по крайней мере умирали единицы... Если бы еще клоун не свозил со всего мира пандемии всех заробитчан, ситуация была бы еще лучше...
А теперь умирает по 200-300 чел в сутки. Интересно что Вы скажете , когда умирать будут по 500 или 1000 чел в сутки.... Каждый день.
Это молодые такие "непуганные , потому что смертность вируса оказалась около 2%
А она совершенно случайно могла бы быть и 20% (в группах риска, например 60+ она наверное даже выше). Что б вы тогда сказали ?
карантин это дешевое и эффективное средство , доказанное тысячелетиями. По крайней мере пока нет надежных вакцин и лекарств.
а так, получается, что не так и страшна корона....
заболели - 872 228 человек;
выздоровели - 480 348 человек;
летальных случаев - 14 755;
шо то я не понял 872 228 - 480 348 - 14 755 = 377 125
а 377 125 эти куда делись?
Особливо для країни в якої мінздрав за стільки місяців ще не зробив медіа кампанії про заходи власної гігіени, перевітрювання приміщень включно з з тим щоб не збиратись великими компаніями щоб побухати.
Якщо ви самі по себе не подбаєте то там точно ніхто про вас не подбає.
в противном случае никому не нужен
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua После чего эта влага начинает охлаждаться и замерзает, мы просто дышим холодным влажным воздухом. Помимо этого маска теряет защитные свойства после намокания на холоде и становится непригодной для использования.
https://ukrainianwall.com/society/62641-stalo-izvestno-kak-pravilno-nosit-zashchitnye-maski-v-moroz?utm_source=iua Вероятность заболеть имея на лице холодную мокрую маску гораздо выше, чем ее отсутствие. Поэтому, когда вы передвигаетесь по улице, лучше снимайте маску и соблюдайте дистанцию с другими людьми не менее полутора метров.