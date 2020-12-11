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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 70,7 млн. Тільки за добу померли 12,6 тис. осіб, виявлено 678,6 тис. нових випадків

COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 70,7 млн. Тільки за добу померли 12,6 тис. осіб, виявлено 678,6 тис. нових випадків

Станом на ранок 11 грудня у світі зареєстрували 678 686 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID -19. Померли за добу - 12 669 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 70 720 814 випадків інфікування, з них 678 686 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 588 444 особи, з них 12 669 за минулу добу.

COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 70,7 млн. Тільки за добу померли 12,6 тис. осіб, виявлено 678,6 тис. нових випадків 01

Побороли хворобу і вилікувалися 49,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Також читайте: COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 285, одужало - 15 327, виявлено 13 514 нових випадків

COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 70,7 млн. Тільки за добу померли 12,6 тис. осіб, виявлено 678,6 тис. нових випадків 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою виявилися Німеччина, Росія, Велика Британія, Італія, Франція та Польща.

COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 70,7 млн. Тільки за добу померли 12,6 тис. осіб, виявлено 678,6 тис. нових випадків 03
COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 70,7 млн. Тільки за добу померли 12,6 тис. осіб, виявлено 678,6 тис. нових випадків 04

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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каждый сотый заражен = надо всех усадить на.... карантин. если не на чсто-то другое(россияне знают, поскольку и так сидят на этом )
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11.12.2020 08:58 Відповісти
Хвалена європейська медицина- в Іспанії в 3 рази менше нових хворих ніж в Україні, а помирає більше людей, про треш в Італії я взагалі мовчу.
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11.12.2020 11:03 Відповісти
 
 