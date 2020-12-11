COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 70,7 млн. Тільки за добу померли 12,6 тис. осіб, виявлено 678,6 тис. нових випадків
Станом на ранок 11 грудня у світі зареєстрували 678 686 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID -19. Померли за добу - 12 669 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 70 720 814 випадків інфікування, з них 678 686 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 588 444 особи, з них 12 669 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 49,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою виявилися Німеччина, Росія, Велика Британія, Італія, Франція та Польща.
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