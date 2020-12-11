На всіх маршрутах громадського транспорту в столиці запроваджено оперативне становище, - "Київпастранс"
У столиці України через негоду введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Київпастрансу"
Згідно з повідомленням, від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне становище - курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку з складними погодними умовами.
Крім цього, за даними "Київпастрансу", в Києві була тимчасово припинена робота фунікулера. Станом на 8.00 фунікулер відновив роботу.
Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що в четвер увечері, 10 грудня, у зв'язку з погодними умовами і ДТП Київ скували автомобільні пробки.
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Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар11.12.2020 08:48 Відповісти Мені подобається 2
Computerplus
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Laur Balaur
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