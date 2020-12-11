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Новини
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На всіх маршрутах громадського транспорту в столиці запроваджено оперативне становище, - "Київпастранс"

На всіх маршрутах громадського транспорту в столиці запроваджено оперативне становище, -

У столиці України через негоду введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Київпастрансу"

Згідно з повідомленням, від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне становище - курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку з складними погодними умовами.

Крім цього, за даними "Київпастрансу", в Києві була тимчасово припинена робота фунікулера. Станом на 8.00 фунікулер відновив роботу.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що в четвер увечері, 10 грудня, у зв'язку з погодними умовами і ДТП Київ скували автомобільні пробки.

Також читайте: В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків

Автор: 

ожеледиця (83) Київ (19443) Київпастранс (229)


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Це такий замінник слову кєрдик?
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11.12.2020 08:48 Відповісти
А просто посыпать дороги и тротуары солью с песком не судьба? Ледяной дождь начался вчера после 15:00. Сейчас 9:00, на тротуарах сплошная ледяная глазурь. 18 часов (!) мало, чтобы начать хоть что-то делать?
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11.12.2020 09:12 Відповісти
По трассе посыпали, а Кличко фейсбучил
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11.12.2020 09:15 Відповісти
 
 