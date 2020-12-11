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На Київщині 10 невідомих на трьох машинах приїхали і напали на поліцейських, які складали адмінпротокол за п'яне водіння, - джерело

На Київщині 10 невідомих на трьох машинах приїхали і напали на поліцейських, які складали адмінпротокол за п'яне водіння, - джерело

У Київській області група правопорушників напала на поліцейських, зупинили п'яного водія. В ході затримання двоє з правопорушників відкрили вогонь зі зброї. Їх вдалося затримати лише за допомогою КОРДу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Вчора, 10 грудня, ввечері біля Терезиного Білоцерківського району Київської області поліцейські зупинили автомобіль Audi під керуванням п'яного безробітного жителя сусіднього села Петровського (1982 р.н.). Під час складання адмінпротоколу до місця події під'їхали близько 10 невідомих осіб на трьох автомобілях. Вони влаштували сварку з поліцейськими, яка переросла в бійку, в ході якої один поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Потім всі правопорушники поїхали з місця події.

Правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження двох нападників. При спробі поліцейських наблизитися до будинку, в якому перебували правопорушники, невідомі особи скоїли кілька пострілів з невстановленої зброї в бік правоохоронців.

Затримати двох правопорушників вдалося за допомогою спецпризначенців КОРДу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4011) напад (1118) Нацполіція (15151) стрілянина (1778) КОРД (137)


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Топ коментарі
+39
Прокуроры наверное.
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11.12.2020 09:03
+36
В США из этих уродов полицейские сделали бы решето. Но у нас нельзя давать такие права, ибо не полиция, а мусорье поганое
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11.12.2020 09:09
+19
Как трое на одного в наручниках - так полицаи герои. По пьяни даже пострелять могут по детям.
А с преступниками - они потерпевшие? Нафига им оружие? Хорошо, что преступники оружие не отобрали.
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11.12.2020 09:18
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офигеть.... свободные люди!!!))))
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11.12.2020 09:03 Відповісти
Прокуроры наверное.
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11.12.2020 09:03 Відповісти
Пркрм друг на друга насрати.
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11.12.2020 09:19 Відповісти
та какие прокуроры???, быдлота сельская..представляете что они у себя на районе вытворяют???
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11.12.2020 09:41 Відповісти
ОПЗЖ лютует! Силу почуяли!!!
Корд- молодцы парни!
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11.12.2020 09:05 Відповісти
В США из этих уродов полицейские сделали бы решето. Но у нас нельзя давать такие права, ибо не полиция, а мусорье поганое
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11.12.2020 09:09 Відповісти
Погодите, всё еще будет. Самоуважение у наших полицейских такое же, как и у всей нашей нации: терпим ублюдков судей, прокуроров, наглых воров-чиновников.
Изменимся мы - изменится мир вокруг.
Но это лет через ...цать.
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11.12.2020 09:21 Відповісти
зброю треба роздати на руки та нормальний закон про її застосування.
А далі все піде як треба
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11.12.2020 21:39 Відповісти
Так в США справжні поліцейські. Навіть порівнювати неможливо.
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11.12.2020 10:33 Відповісти
Тільки їх расове питання зіпсувало...І Ви це скоро відчуєте на своїй білій шкурі...
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11.12.2020 10:58 Відповісти
Не зіпсувало. Або не повністю. Ви мабуть ніколи не бачили як чорний поліцейський в США лупить лівого чорного марксиста-терориста з комуняцької антифа, вибиваючти з нього марксизм-ленінізм, а білий поліцейський прикриває своєму коллезі спину. А я бачив.
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11.12.2020 14:38 Відповісти
Эффективность мвд-20%...От вложенных средств!
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11.12.2020 09:11 Відповісти
а вы, бятя, оптимист
там дай Бок шоб 5% эффективности было, и то хорошо.
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11.12.2020 09:32 Відповісти
Как трое на одного в наручниках - так полицаи герои. По пьяни даже пострелять могут по детям.
А с преступниками - они потерпевшие? Нафига им оружие? Хорошо, что преступники оружие не отобрали.
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11.12.2020 09:18 Відповісти
ну так зачем? у них и свое есть, а вот на бутылку ментов рассадили - это и без оружия можно)
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11.12.2020 09:33 Відповісти
Да не всегда и трое на одного -они герои))) У нас один фермер по пьяни ночью за рулем, пару лет назад, экипаж крымской полиции отметелил) На своем бусике, когда уходил от них, колесо оторвал) И они не смогли его задержать))) Через полчаса он к ним сам вернулся))) Штука баксов и менты забыли про свои синие рожи)))
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11.12.2020 10:10 Відповісти
Ми не знаємо прелюдії всього цього і хто насправді злочинець. Якщо тебе злочинці в погонах почнуть пресувати на рівному місці то що будеш робити?
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11.12.2020 10:27 Відповісти
Фраза ..*безработний на Ауди * .
За так просто пацани *не підписались * ..Певно був *авторітет *
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11.12.2020 09:19 Відповісти
та ще й з Пертівців
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11.12.2020 09:37 Відповісти
Зімбабве...
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11.12.2020 09:26 Відповісти
А втім ....в Зімбабве полісмєни просто вальнули б цих довбнів і нічого ім не було б за це
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11.12.2020 10:30 Відповісти
мало того, у Зімбабі провели б каральную операцію та спалили б усе те село
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11.12.2020 17:37 Відповісти
Полицию можно упразднять за ненадобность вместе с авакяном. Толку от них ноль одни расходы. Их только фулиганы бьют, за наши же налоги. Оставить немного патрульных чтоб пьянь гоняла, а для борьбы с бандитами вводить в города нацгвардию в полном экипе. Так давно уже поступают в бедных латиноамериканских странах. Мы и по уровню преступности и по уровню жизни примерно похожи. Их опыт нам как раз в пору.
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11.12.2020 09:30 Відповісти
Затем все правонарушители уехали с места происшествия. Источник: https://censor.net/ru/n3236310\\\\\\\\\\

оставив ментов на бутылках?
и правильно, ибо х.з. где такое еще мож*д быть то. десять быков в Техасе даже против 1-го копа были бы уже клиентами патологоанатома.
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11.12.2020 09:31 Відповісти
Тобто без легалізації вогнепальної зброї злочинці її мають... Чому тоді не можна мати зброю законослухняним громадянам?
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11.12.2020 09:31 Відповісти
потому что у вас руки из жопы и в голове опилки. ваш выбор в 2019 году это показал.
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11.12.2020 09:45 Відповісти
Слушай, Денис, у меня к тебе вопрос. Дай Бог, в следующем году это недоразумение, что ныне сидит на Банковой уберется обратно в цирк, назначат новые выборы. И за кого будет голосовать Юго-Восток?
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11.12.2020 10:03 Відповісти
гарне питання. Боюся, доведеться ще й голосувати за це непороЗЕміння
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11.12.2020 10:24 Відповісти
Зеленського вже не буде. Ватна ригота і біомаса, у якої було тимчасове "помутнєніє по приколу" проголосує за колективного медведука. Короче, веселуха нас чекає ще та.
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11.12.2020 10:35 Відповісти
я буду голосовать за правых или право-центристов, а не за клоунов или сепаров.
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11.12.2020 12:24 Відповісти
На счет тебя, судя по твоих коментах, я как раз не сомневался. А вот люди, с которыми ты живешь рядом.. Легко быть патриотом во Львове, а побудь им в ватном Харькове... Одно избрание "покойного" кернеса чего стоит.
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11.12.2020 12:53 Відповісти
можно вернутся к изначальному вопросу, на кой таким людям оружие ?!
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11.12.2020 13:38 Відповісти
сейчас в полицию стреляет обезбашенная титушня, а если легализацию провести и дать оружие для защиты всем гражданам, то полиция просто уже не выживет
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11.12.2020 13:33 Відповісти
Зате громадяни виживуть проти тітушні.
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11.12.2020 15:40 Відповісти
Глупо.Если уж решили бороться с системой,то свидетелей оставлять глупо.
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11.12.2020 09:35 Відповісти
Це вам не підприємцю, що в Одесі каву під час карантин продавав, руки крутити.
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11.12.2020 09:36 Відповісти
він не так каву продавав, як ********* і права качав
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11.12.2020 10:22 Відповісти
Если права есть, то их надо отстаивать. Назови, что тот бариста сделал не по закону?
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11.12.2020 13:59 Відповісти
Охренеть.Даже представить подобное где то в мире нельзя
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11.12.2020 09:41 Відповісти
А у нас это реальность!
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11.12.2020 09:42 Відповісти
Чому ж не можна? в США протести блеклайвзметте - погроми поліцейських участків, вбито і покалічено чимало
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11.12.2020 10:21 Відповісти
Вах, какое хорошее время! Посылай нах полицию, стреляй в нее -- и тебе за это ничего не будет! Вот это порядок!
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11.12.2020 09:41 Відповісти
Таке враження, що зведення по випадку писав нетверезий. Або пишіть з подробицями, або зовсім не пишіть.
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11.12.2020 09:42 Відповісти
В Сполучених Штатах при зупинці поліцейським автомобіля водій зобов`язаний: опустити скло, ліву руку тримати на кермі, двома пальцями правої руки дістати посвідчення і передати поліцейському. Треба було, щоб реформу поліції робили не грузини, а американці.
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11.12.2020 09:51 Відповісти
Совешенно верно. А будет пи.деть, выволочь из машины, наступить ему на шею и десять минут зачитывать права На Київщині 10 невідомих на трьох машинах приїхали і напали на поліцейських, які складали адмінпротокол за п'яне водіння, - джерело - Цензор.НЕТ 6515
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11.12.2020 10:06 Відповісти
Наші поліцейські можуть і просто так запросити у відділення як свідка, а потім гвалтувати до ранку.
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11.12.2020 10:16 Відповісти
А полицию нам тоже из штатов выписать?))) Дай нашим ментам такие права, они дубинки в задницы будут прям на дороге засовывать, не прячась... Причем первыми под раздачу попадут именно те, кто и требует таких прав для ментов)))
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11.12.2020 10:17 Відповісти
Згоден повністю. На деякий час залучити американських поліцейських та навіть міністра американця. Стосовно спілкування з поліцією(міліцією), я наїздив до мільйона кілометрів, не раз був оштрафований, але конфліктів не мав.
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11.12.2020 10:37 Відповісти
в городе в США полиции нет вообще, по крайней мере её не видно, и только когда что-то случается, налетает куча машин. можно и у нас так? полиция это не вещь сама в себе, а финансируемый гражданами в виде налогов орган, призванный в первую очередь защитить и упростить жизнь гражданам. у нас же только взятки берут
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11.12.2020 13:15 Відповісти
https://youtu.be/98g3zkq36vc США
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11.12.2020 09:55 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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11.12.2020 10:07 Відповісти
Цікаво б узнати деталі. наприклад, на якій підставі зупинили автомобіль? що водій п"яний - як визначили?. на жаль , після всіх врадійовок і татарових при владі довіри до поліцейських залишилося небагато
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11.12.2020 10:13 Відповісти
Да это вам не по кукурузе пацана с якобы с гранатой гонять неделями ,а потом пристрелить безоружного....
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11.12.2020 10:28 Відповісти
Ну. в США половина українських поліцейських були б притягнути до певної відповідальності і звільнені з органів. Краще не порівнювати, а то почнуться факти.
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11.12.2020 10:35 Відповісти
Начиная с Авакова и всей его банды, а также всей так называемой украинской "элиты".
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11.12.2020 11:04 Відповісти
быдло оно везде быдло и на дорогах и в быту
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11.12.2020 10:37 Відповісти
И шо на это скажет наш "железный феликс" - Аваков? Тишина? Ну правильно, это ж не в Италию съездить, на Маркиве попиариться. Это "фу,фу,фу не интересно и вовсе не Италия".
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11.12.2020 11:15 Відповісти
это были журналисты Дорожного контроля, которые протестовали против превышения полномочий полицией, а именно отсутствия предусмотренных законом причин для остановки транспортного средства, а также нарушения порядка рассмотрения административного дела. Полиции пора прекращать беспредел на дорогах, иначе Яценюк снова распустит полицейских-гайцев
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11.12.2020 13:12 Відповісти
Демократия, мать её, в действии!
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11.12.2020 13:21 Відповісти
 
 