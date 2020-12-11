На Київщині 10 невідомих на трьох машинах приїхали і напали на поліцейських, які складали адмінпротокол за п'яне водіння, - джерело
У Київській області група правопорушників напала на поліцейських, зупинили п'яного водія. В ході затримання двоє з правопорушників відкрили вогонь зі зброї. Їх вдалося затримати лише за допомогою КОРДу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Вчора, 10 грудня, ввечері біля Терезиного Білоцерківського району Київської області поліцейські зупинили автомобіль Audi під керуванням п'яного безробітного жителя сусіднього села Петровського (1982 р.н.). Під час складання адмінпротоколу до місця події під'їхали близько 10 невідомих осіб на трьох автомобілях. Вони влаштували сварку з поліцейськими, яка переросла в бійку, в ході якої один поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.
Потім всі правопорушники поїхали з місця події.
Правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження двох нападників. При спробі поліцейських наблизитися до будинку, в якому перебували правопорушники, невідомі особи скоїли кілька пострілів з невстановленої зброї в бік правоохоронців.
Затримати двох правопорушників вдалося за допомогою спецпризначенців КОРДу.
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Корд- молодцы парни!
Изменимся мы - изменится мир вокруг.
Но это лет через ...цать.
А далі все піде як треба
там дай Бок шоб 5% эффективности было, и то хорошо.
А с преступниками - они потерпевшие? Нафига им оружие? Хорошо, что преступники оружие не отобрали.
За так просто пацани *не підписались * ..Певно був *авторітет *
оставив ментов на бутылках?
и правильно, ибо х.з. где такое еще мож*д быть то. десять быков в Техасе даже против 1-го копа были бы уже клиентами патологоанатома.