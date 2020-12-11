106 конгресменів підтримали позов щодо перегляду результатів президентських виборів у США
На думку конгресменів, порушення конституції на президентських виборах 2020 року нібито можуть викликати сумніви з приводу точності результатів голосування.
Група зі 106 членів Палати представників Конгресу США від республіканців направила до Верховного суду консультативний висновок, в якому висловили підтримку позову, направленому на перегляд результатів президентських виборів у низці ключових штатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У цьому висновку ми, члени Конгресу, констатуємо, що порушення Конституції на президентських виборах 2020 року можуть викликати сумніви з приводу точності результатів голосування. Також є підстави сумніватися в чесності американської системи проведення виборів", - йдеться в документі, витяги з якого наводять ЗМІ США.
Конгресмени наголошують, що такі побоювання поділяють мільйони їхніх виборців.
Днем раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.
Мета позову - перенести на більш пізній термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.
Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.
Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни.
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партия базарных баб, как ни прискорбно об етом говорить...
поправятся нехай, выдохнут, осознают и докажут всем, шо за них еще можно голосовать - тогда и будет разговор, пока нет.
Ну а чо? В Украине же получилось!