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106 конгресменів підтримали позов щодо перегляду результатів президентських виборів у США

106 конгресменів підтримали позов щодо перегляду результатів президентських виборів у США

На думку конгресменів, порушення конституції на президентських виборах 2020 року нібито можуть викликати сумніви з приводу точності результатів голосування.

Група зі 106 членів Палати представників Конгресу США від республіканців направила до Верховного суду консультативний висновок, в якому висловили підтримку позову, направленому на перегляд результатів президентських виборів у низці ключових штатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У цьому висновку ми, члени Конгресу, констатуємо, що порушення Конституції на президентських виборах 2020 року можуть викликати сумніви з приводу точності результатів голосування. Також є підстави сумніватися в чесності американської системи проведення виборів", - йдеться в документі, витяги з якого наводять ЗМІ США.

Конгресмени наголошують, що такі побоювання поділяють мільйони їхніх виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техас і ще 17 штатів вимагають від Верховного суду скасування результату президентських виборів у США

Днем раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.

Мета позову - перенести на більш пізній термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.

Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.

Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни.

Автор: 

вибори (6687) США (22685)


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Топ коментарі
+20
"...Также есть основания сомневаться в честности американской системы проведения выборов..."
и ето говорят республиканцы?
а в 2016 году у них таких сомнений не было?
скурвились походу - не умеют держать удар...
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11.12.2020 09:12
+19
даже не сомневаюсь, шо рыжий, шо бы в кресле остаться,
пойдет на все - всех тока уже интересует на чем его рыжее "все" заканчивается и есть ли у него вообще границы...
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11.12.2020 09:17
+12
перепощу пост, надеюсь модер не сочтет за спам
-------------------
весь срач и зацепка трампа за шо?
считать или не считать бюллетени, пришедшие по почте после 3-го ноября.
голосование по почте не ново и было всегда - военные, служащие за границей,
бизнесмены в командировках и не могущие прийти на свой избирательный участок и лично засвидетельствовать свое присутсвие, люди, которые не в по состоянию здоровья прийти лично не могут и т.д.
короче - голосование по почте не ново.
в период пандемии, безусловно кол-во голосовавших по почте выросло в разы,
я в 2016м - час 45 стоял в очереди на голоснуть вечером после работы.
даже без пандемии в 2020м ето бы заняло не меньше 3 часов, а тут еще и хвороба.
надо кому 3 часа в толпе друг на друга чихать?
подходим к главному - терпение.
Федеральный закон гласит - выборы должны состояться 3-го ноября и не позднее.
В условии выросшего в разы кол-ва избирателей "по почте" федеральный закон
не обуславливает какие из бюллетей действительны - те которые отправлены до 3-го ноября или те, которые были получены до 3го ноября, а значит етот вопрос остается на усмотрение властей штатов, шо штаты своими законами и утвердили,
хто уже как посчитал нужным, правильным и справедливым.
в одном штате действительны те, шо получены до 3го ноября,
в другом те шо отправлены до 3го ноября.
----------------
есть еще много разных нюансов - не так просто получить бюллютень на голоcoвание отдаленно - переписка с избирателными от шатов и бесконечное заполение каких то анкет пока тебе не дадут добро и не пришлют настоящий бюллетень для голования,
с етой минуты - ты выборщик.
и еще уже имея такой бюллетень - совсем не обязательно его бросать в почтовый ящик - в радиусе 10мл знаю 3 места где были установлены головательные урны с капом возле каждой.
привези туда и брось, шо я и сделал.
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11.12.2020 09:08
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Походу гайки уже закручивают. С 9 декабря YouTube блокирует все видеоролики, в которых содержится информация или утверждения о том, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах мошенническим способом. Об этом компания сообщила в своем блоге.
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11.12.2020 09:50 Відповісти
Правильно. Зачем в Ютубе ложь и манипуляции?
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11.12.2020 09:58 Відповісти
Тю, а я думал то масоны с рептилоидами постарались, а это оказывается "финансовый капитал" во всем виноват
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11.12.2020 09:53 Відповісти
не туда
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11.12.2020 09:54 Відповісти
John McCain - был последний порядочный республиканец - на сегодня одна шваль осталась.

партия базарных баб, как ни прискорбно об етом говорить...

поправятся нехай, выдохнут, осознают и докажут всем, шо за них еще можно голосовать - тогда и будет разговор, пока нет.
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11.12.2020 10:02 Відповісти
Отменить голоса по почте - это лишить права голоса и тех, кто проголосовал за трампа по почте. Да никакой суд на такое не пойдет!!! Театр абсурда...
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11.12.2020 10:04 Відповісти
Надо отменить все неправильно заполненные бюллетени. Правильно заполненный бюллетень - это тот, в котором галочка стоит напротив надписи Trump. Что-то адвокаты Трампа не додумались правильно сформулировать иск, а то глядишь суд примет такое решение, и победа у Трампа получится еще круче, чем у Лукашенка.
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11.12.2020 10:23 Відповісти
думал в америке галочка это дырокол
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11.12.2020 18:39 Відповісти
це просто піар. треба ж ***** звітувати, що гроші трамп відбивав до кінця
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11.12.2020 10:44 Відповісти
Ну Трамп может нравиться, а может не нравиться, но во многих странах выбирают одиозных персонажей. В Боснии и Герцоговине, недавно, победил наркодиллер, в Тайване, косплеерша стала "депутатом", да и у нас актер стал президентом. Если конкретно по выборам, то не стоит сравнивать выборы в Америке с нашими. Там еще до выборов, обсуждались различные тактики от демократов или республиканцев, кто как будет парировать тот или иной исход выборов. Подача в суд - это вполне обыденное дело для США, поскольку там суды не такие, как у нас. Если Трамп и демократы, могут подать в суд из-за сомнений в чем-то, то почему они не должны этого делать? Если не правы, то суд встанет на сторону демократов, а республиканцы потеряют в рейтинге. Не стоит забывать, что еще есть конгресс и палаты разных уровней. Не думаю, что демократам или республиканцам хочется марать свой рейтинг в сомнительных заявлений в суд только ради отодвижения неизбежного, ибо на этом могут сыграть их противники. Да и в целом, в США федеративно - президентская форма правления + имеется система сдержек и противовесов. Кто бы там не победил, а избиратель у них - американские граждане, и негодование от победы кандидата, который кажется менее разумным, ничего, кроме споров и плохого настроения, не принесет.
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11.12.2020 10:24 Відповісти
четвертая часть погоды не делает
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11.12.2020 10:26 Відповісти
А вот если Трамп, как Зельцман, начнет фуем на рояле в концертных залах играть - народ начнет хражданскую войну за пожизненное президентсво Трампа!
Ну а чо? В Украине же получилось!
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11.12.2020 10:27 Відповісти
тупо кацапська схема роботи.
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11.12.2020 10:43 Відповісти
читаю комкнтарі деяких упоротих і дивуюсь. Діючий президент США Джавеліни дав, санкції підтримує, намагається всіма силам зупинити північний потік2, хоча на протязі 4 років йому тільки і ставлять палки у колеса так щвані " демократи", за один тільки 2020 рік $580 млн тільки військової допомоги, а воно плюється в істериці. Я б на місці Трампа взагалі вам нічого не дав, воюйте своїм металаломом. Мені дуже шкода простих нормальних українців, але ви маєте те що маєте і заслуговуєте саме на те що ви собі обираєте, і саме завдяки таким псевдопатріотам в постійному гівні. Деяким довбо@бам відповідаю наперед що я не рашист, і Путін звичайно х@йло
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11.12.2020 12:14 Відповісти
Как там ваш Путлер то ?Говорят приболел ? Ну я за его кончину вискаря припас. Даже в этот великий день устрою вечеринку со шлюхами. Гулять так гулять.
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11.12.2020 14:42 Відповісти
Там не пересчет надо делать, а посадку человек под миллион, которые учавствовали в безпрецендентной фальсификации. Всем понятно что Трамп победил. Байда уже своего имени не помнит, а весь Deep State надо растрелять нахер и Америка будет Великой!
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11.12.2020 15:05 Відповісти
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