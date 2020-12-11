Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній

Українська волонтерка, що служить за контрактом у ЗСУ, інструкторка навчального центру десантно-штурмової військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) стане кандидаткою від партії "Європейська Солідарність" на довиборах народного депутата в 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

Про це стало відомо під час з'їзду партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як повідомив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент Петро Порошенко, офіційно виборчий процес ще не стартував, проте кандидатуру Марусі підтримують і партійці, і волонтери, і ветеранська спільнота.

"Я прошу підтримати Марусю. Відповідна підтримка є від ветеранських організацій, добровольців, які є в нашій команді, до мене надходять зараз численні ці пропозиції. Маруся публічно оприлюднила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти", – наголосив Петро Порошенко.





Маруся Звіробій у своєму виступі подякувала за довіру і зазначила, що готова стати до лав "парламентського спецназу" "Європейської Солідарності".

"Бути бійцем елітного підрозділу – це коли ти маєш мужність, впертість, ніколи не зупиняєшся і ніколи не відступаєш. Мені щастило з командирами. Першим командиром в цій війні був Дмитро Ярош, моя велика повага зберігається до сьогодні. Треба було дуже серйозно працювати і мати дуже серйозні здобутки, аби мати наступного елітного командира – і це був Михайло Забродський. Ви ж розумієте, що командувач ВДВ на той момент без серйозних здобутків не пішов би на співпрацю. Тому це є для мене певним показником моєї роботи", – наголошує учасниця війни проти російської агресії.

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"Для того, щоб досягти того, аби стояти тут, ще в одного елітного командира Петра Олексійовича Порошенка, треба було серйозно попрацювати ще і в Десантно-штурмових військах. Але це величезна школа. Для мене всі ці командири були серйозним прикладом", – зауважила Маруся Звіробій.

"Зараз я вимушена йти далі, тому що я не бачу іншого інструментарію, аби впливати на ситуацію, яка складається в державі. З "Правого Сектору" я пішла в десантники, тому що це була можливість отримати більше ресурсів, навчити і опікуватися більшою кількістю бійців, зробити більше якісної роботи. Зараз моя мотивація аналогічна – я хочу зробити більше для цієї держави, мати більше ресурсів впливу. Оскільки я бачу своїх ворогів, ніколи не випускала їх з свого фокусу, і я можу опікуватися більшою кількістю особового складу", – зазначає волонтерка.

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"Для мене велика честь приєднатися до політичних кіборгів, я є прихильницею і "Європейської Солідарності", і "Справи Громад", про що неодноразово казала, і на виборах максимально допомагала вашим кандидатам. Так само для мене велика честь представити себе захисником Надвірнянщини. Батьківщина Степана Бандери – це велика честь, і я це усвідомлюю, але я вважаю, що Степану Андрійовичу не буде за мене соромно. До того ж, там досить складний регіон, на якій не кожен матиме мужність піти. Але НІХТО КРІМ НАС! ЗАВЖДИ ПЕРШІ! І не було такого ворога, якого б ми злякалися. Тому я із задоволенням вступлю в боротьбу за можливість опікуватися Надвірнянщиною і боронитиму державу на вищому рівні", – наголосила Маруся Звіробій.