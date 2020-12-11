УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5452 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Парламентські вибори-2019
6 998 63

Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній

Українська волонтерка, що служить за контрактом у ЗСУ, інструкторка навчального центру десантно-штурмової військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) стане кандидаткою від партії "Європейська Солідарність" на довиборах народного депутата в 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

Про це стало відомо під час з'їзду партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як повідомив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент Петро Порошенко, офіційно виборчий процес ще не стартував, проте кандидатуру Марусі підтримують і партійці, і волонтери, і ветеранська спільнота.

Звіробій стане кандидаткою від ЄС на довиборах у Раду по округу в Надвірній 01

"Я прошу підтримати Марусю. Відповідна підтримка є від ветеранських організацій, добровольців, які є в нашій команді, до мене надходять зараз численні ці пропозиції. Маруся публічно оприлюднила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти", – наголосив Петро Порошенко.

Звіробій стане кандидаткою від ЄС на довиборах у Раду по округу в Надвірній 02
Звіробій стане кандидаткою від ЄС на довиборах у Раду по округу в Надвірній 03

Маруся Звіробій у своєму виступі подякувала за довіру і зазначила, що готова стати до лав "парламентського спецназу" "Європейської Солідарності".

"Бути бійцем елітного підрозділу – це коли ти маєш мужність, впертість, ніколи не зупиняєшся і ніколи не відступаєш. Мені щастило з командирами. Першим командиром в цій війні був Дмитро Ярош, моя велика повага зберігається до сьогодні. Треба було дуже серйозно працювати і мати дуже серйозні здобутки, аби мати наступного елітного командира – і це був Михайло Забродський. Ви ж розумієте, що командувач ВДВ на той момент без серйозних здобутків не пішов би на співпрацю. Тому це є для мене певним показником моєї роботи", – наголошує учасниця війни проти російської агресії.

Також читайте: Влада має повернути питання ПДЧ в НАТО до порядку денного, - Порошенко

Звіробій стане кандидаткою від ЄС на довиборах у Раду по округу в Надвірній 04

"Для того, щоб досягти того, аби стояти тут, ще в одного елітного командира Петра Олексійовича Порошенка, треба було серйозно попрацювати ще і в Десантно-штурмових військах. Але це величезна школа. Для мене всі ці командири були серйозним прикладом", – зауважила Маруся Звіробій.

"Зараз я вимушена йти далі, тому що я не бачу іншого інструментарію, аби впливати на ситуацію, яка складається в державі. З "Правого Сектору" я пішла в десантники, тому що це була можливість отримати більше ресурсів, навчити і опікуватися більшою кількістю бійців, зробити більше якісної роботи. Зараз моя мотивація аналогічна – я хочу зробити більше для цієї держави, мати більше ресурсів впливу. Оскільки я бачу своїх ворогів, ніколи не випускала їх з свого фокусу, і я можу опікуватися більшою кількістю особового складу", – зазначає волонтерка.

Також дивіться: Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради. ФОТО

"Для мене велика честь приєднатися до політичних кіборгів, я є прихильницею і "Європейської Солідарності", і "Справи Громад", про що неодноразово казала, і на виборах максимально допомагала вашим кандидатам. Так само для мене велика честь представити себе захисником Надвірнянщини. Батьківщина Степана Бандери – це велика честь, і я це усвідомлюю, але я вважаю, що Степану Андрійовичу не буде за мене соромно. До того ж, там досить складний регіон, на якій не кожен матиме мужність піти. Але НІХТО КРІМ НАС! ЗАВЖДИ ПЕРШІ! І не було такого ворога, якого б ми злякалися. Тому я із задоволенням вступлю в боротьбу за можливість опікуватися Надвірнянщиною і боронитиму державу на вищому рівні", – наголосила Маруся Звіробій.

Автор: 

ВР (14961) вибори (6687) Порошенко Петро (15168) Європейська Солідарність (1081) Звіробій Маруся (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
давай, дівчико, нехай Бубочка обісреться від страху
показати весь коментар
11.12.2020 09:34
+47
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 5713
показати весь коментар
11.12.2020 09:50
+44
Маруся умничка.Таких бы как она хоть с десяток в Раду,никакое опзж бы не всплывало
показати весь коментар
11.12.2020 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давай, дівчико, нехай Бубочка обісреться від страху
показати весь коментар
11.12.2020 09:34 Відповісти
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 5713
показати весь коментар
11.12.2020 09:50 Відповісти
Класс. Ожидаем неконтролируемый поток "божьей росы" от потерпевшего.
показати весь коментар
11.12.2020 09:34 Відповісти
І чогось не від партії СН, бо від них іде одна сєпарня малороська. Браво Маруся! Топчи Волдеморта сцикуновича, щоб сцялося і в Раду зайти!
показати весь коментар
11.12.2020 09:35 Відповісти
Удачи!...
показати весь коментар
11.12.2020 09:36 Відповісти
удачи
показати весь коментар
11.12.2020 09:37 Відповісти
Маруся умничка.Таких бы как она хоть с десяток в Раду,никакое опзж бы не всплывало
показати весь коментар
11.12.2020 09:40 Відповісти
вікіпедію почитай.
показати весь коментар
11.12.2020 09:46 Відповісти
Имбецилы-колаборанты Бени и Зели лучше?
показати весь коментар
11.12.2020 09:46 Відповісти
Клоунов, мародеров, колаборантов в Раду завел глав-клоун и рыги.
Маруся Звиробий точно умнее, патриотичнее этих дегенератов.

https://www.youtube.com/watch?v=KyoWY9RTIMg

Чичолины в парламенте Италии, Земан,Трамп, Додон на постах президентов доказывают, что у других тоже есть проблемы в этом плане.
показати весь коментар
11.12.2020 10:02 Відповісти
Умных и патриотичных было валом в прошлом созыве. И?
показати весь коментар
11.12.2020 21:16 Відповісти
И принимались нормальньіе законьі, открьівающие дорогу в цивилизованньій мир, уводящие от раши-террораши.
А с ньінешней Зрадой бужанских-дубинских-кочур постоянно ждешь какой-то антиукраинской подлости.
показати весь коментар
12.12.2020 10:38 Відповісти
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 3315
показати весь коментар
11.12.2020 10:06 Відповісти
Всегда так делаю
показати весь коментар
11.12.2020 11:17 Відповісти
Вона каже за нас, мовчунів!
показати весь коментар
11.12.2020 09:50 Відповісти
А чесно кажучи, я Марусю завжди трохи побоювався.
В 2014-му тільки починали їздити вчитися воювати.
І заносило нас до "Ведмедів" на Марусин полігон в Калинівку. Це було дещо.
Нема Марусі - тихо та спокійно щось відпрацьовуємо, стріляємо потроху, злагоджуємося.
Є Маруся - це якщо зібрати разом усіх сержантів з учебок американських морських котиків - вийде одна Маруся Звіробій.
Респект цій дівчині!
Звіробій стане кандидаткою від "ЄС" на довиборах у Раду по округу в Надвірній - Цензор.НЕТ 4331
показати весь коментар
11.12.2020 09:44 Відповісти
Теперь "Г+Г" и местные СМИ, подконтрольные каломойше и его шавкам, выльют на нее кучу г-на. Что происходило и раньше со всеми кандидатами от партий-конкурентов Бениным.
показати весь коментар
11.12.2020 09:45 Відповісти
Розумні люди, патріоти і друзі Олени, за власною волею, вже давно не дивляться телеканали де власниками є малороси чи вороги України. А на інших і інше, що вона не може зарадити їй повинно бути всеодно.
показати весь коментар
11.12.2020 10:08 Відповісти
Зазомбовані зомбоящиком впливають і на наше життя, обираючи до влади тих, кого їм підсовують каломойські, медведчуки, пінчуки, ахметови.
показати весь коментар
11.12.2020 10:18 Відповісти
Ваші слова суперечливі. Спочатку ви вказали що зомбаки впливають на наше життя а потім сказали що через зомбі впливають власники телеканалів. У ваших словах є відповідь, потрібно не зомбі мочити а їх лідерів...
показати весь коментар
11.12.2020 14:00 Відповісти
Мій другий коментар ніяк не протирічить першому. Зазомбовані власниками ТВ-каналів ідуть на виборчі дільниці і обирають владу, від дій котрої залежить і наше життя.
Звичайно, що корінь зла у власниках.
показати весь коментар
11.12.2020 14:11 Відповісти
100%%. Не дивлюсь від слів НІКОЛИ й НІЧОГО як і шобло-йо@ло 95!
показати весь коментар
11.12.2020 10:19 Відповісти
відчуваю що рівень лайна буде огого! але маруся то боєць, та в якої на відміну від Зе є яйця! тому боротьба буде велика, масове обсирання на плюсах і ко гарантоване. Зелені мають всратися
показати весь коментар
11.12.2020 09:45 Відповісти
З Богом.
показати весь коментар
11.12.2020 09:45 Відповісти
Кто то ногти начал грызть.(на ногах).
показати весь коментар
11.12.2020 09:47 Відповісти
👍🇺🇦✌
З БОГОМ!
Слава Україні!
показати весь коментар
11.12.2020 09:47 Відповісти
Давай Марусько, тепер вже малороська Бубочка точно в Раду покиздіти більше не зайде. Слава нації!
показати весь коментар
11.12.2020 10:04 Відповісти
Боюсь,що підтримка Пороха Марусьці більше нашкодить,аніж поможе...Так,Порошенко зумів забрати в правих електорат і зберігає його сталим і надійним...Але і антирейтинг у нього величезний і багато з виборців просто проголосують за будь кого,аби не за висуванку Бариги...Так як і сталось на президенських виборах,зрештою повторилось і на виборах мера у Львові...Де Синютка напевно б пройшов,якби його не підтримав Порошенко...
показати весь коментар
11.12.2020 10:52 Відповісти
Очередная Надя Савченко для пиара партии, а потом поматросят и бросят , как и глупую Надю.
показати весь коментар
11.12.2020 10:59 Відповісти
Глупую Надю поматросила и бросила Матькивщина, а не Порох. Историю надо знать,если ты ,конечно украинец
показати весь коментар
11.12.2020 11:32 Відповісти
Я еще и киевлянин , представляешь. Какая разница, какая политическая проститутка кинула Надю, они все на одно лицо. Чет уже с томосом никто по стране не носится , а как же армия, мова , віра ))))?
показати весь коментар
11.12.2020 11:45 Відповісти
Надю кинула природа, ещё при рождении. За неё на выборах 3 человека проголосовали, это успех.
показати весь коментар
11.12.2020 14:24 Відповісти
Я уважаю Пороха и считаю его умным политиком, прекрасным экономистом и дипломатом, но Маруся - это полный неадекват.... у бабы вместо мозгов цистерна бензина, не думал что Европейская солидарность опуститься ниже плинтуса и станет приглашать в свои ряды такое отребье.
показати весь коментар
11.12.2020 11:09 Відповісти
Какой электорат, такие и кандидаты. Ылита оценит.
показати весь коментар
11.12.2020 11:48 Відповісти
Это ты про зебилов, я надеюсь!
показати весь коментар
11.12.2020 14:25 Відповісти
Удачи! Маруся - боец! ОПЗЖ уже наклал в штаны!
показати весь коментар
11.12.2020 11:21 Відповісти
...заодно и "мой прокурор"пани генпрокурорша уже поднапряглась..
показати весь коментар
11.12.2020 11:43 Відповісти
Хорошо бы еще выбрать депутатами Антоненко, Кузьменко.
показати весь коментар
11.12.2020 11:44 Відповісти
Доню, тримаю за тебе кулаки.
показати весь коментар
11.12.2020 18:10 Відповісти
Элитный командир - это не тот, случайно, что завёл свою армию в семь котлов и подписал две капитуляции??? Ну - ну...
показати весь коментар
11.12.2020 21:12 Відповісти
 
 