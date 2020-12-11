Посилити карантин в Україні можуть і раніше 8 січня, якщо ситуація погіршуватиметься, - "слуга народу" Радуцький
Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що в Україні можуть посилити карантин раніше запланованої дати 8 січня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН" про це Радуцький заявив в ефірі "Право на владу".
Нардеп уточнив, в разі обрання нової дати локдауну про це попередять за сім днів до початку його дії. За прогнозами, які озвучив Радуцький, грудень Україна пройде з показниками в 16 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.
"Ніхто не говорить, що це буде саме 8 січня (посилення карантину. - Ред.). Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за 7 днів може попередити про інші дати ... Ніхто не буде чекати 8 січня", - сказав парламентарій.
Радуцький вважає, що 8 січня буде пікове навантаження через свята, що йому передуватимуть.
"Новий рік дасть збільшення, нікуди ми від цього не дінемося", - зазначив він.
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Так ведь это реальное преступление...и вы скоты за это ответите..
и так кому надо - заразится. ну, если смотреть с т.з. "судьбы".
и ведь это правда. я немного проанализировал и понял - да, это правда. за хиромантов не скажу, но "судьба" есть и это довольно кринжово. как минимум самый, люди у нас знали напр. шо будет война Сралина против Европы, ибо огурцы не уродились, ну, или чет там такое было еще. реально знали!
тока вопрос - каждого ли гражданина судьба определена, или только всяких "путиных"(х*йло)? думаю шо греки древние знали это получше чем мы
Но вы твари даете заработать клоунам из квартала...и другим...плевав на здоровье людей..
сомнительные хотелки
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