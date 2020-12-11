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Новини Коронавірус і карантин
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Посилити карантин в Україні можуть і раніше 8 січня, якщо ситуація погіршуватиметься, - "слуга народу" Радуцький

Посилити карантин в Україні можуть і раніше 8 січня, якщо ситуація погіршуватиметься, -

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що в Україні можуть посилити карантин раніше запланованої дати 8 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН" про це Радуцький заявив в ефірі "Право на владу".

Нардеп уточнив, в разі обрання нової дати локдауну про це попередять за сім днів до початку його дії. За прогнозами, які озвучив Радуцький, грудень Україна пройде з показниками в 16 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

"Ніхто не говорить, що це буде саме 8 січня (посилення карантину. - Ред.). Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за 7 днів може попередити про інші дати ... Ніхто не буде чекати 8 січня", - сказав парламентарій.

Радуцький вважає, що 8 січня буде пікове навантаження через свята, що йому передуватимуть.

Також читайте: Лікарі дедалі частіше діагностують COVID-19 за симптомами, а не ПЛР-тестом, який може дати помилковий результат, - Радуцький

"Новий рік дасть збільшення, нікуди ми від цього не дінемося", - зазначив він.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8890
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11.12.2020 09:38
+1
Снова Радуцкий из кодлана Коломойского изображает заботу о народе.Народе, который он обокрал/В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. 04.03.20
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11.12.2020 09:48
+1
А сейчас ситуация походу не ухудшается? Почти 300 человек ушло на тот Свет,- это норма?
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11.12.2020 09:57
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Ужесточить карантин в Украине могут и раньше 8 января, если ситуация будет ухудшаться, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8890
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11.12.2020 09:38 Відповісти
И вы зеленые скоты понимая то что новый год даст увеличение количества заболевших сознательно не вводите карантин на новый год??
Так ведь это реальное преступление...и вы скоты за это ответите..
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11.12.2020 09:39 Відповісти
б*же, уже заколебали блин.
и так кому надо - заразится. ну, если смотреть с т.з. "судьбы".
и ведь это правда. я немного проанализировал и понял - да, это правда. за хиромантов не скажу, но "судьба" есть и это довольно кринжово. как минимум самый, люди у нас знали напр. шо будет война Сралина против Европы, ибо огурцы не уродились, ну, или чет там такое было еще. реально знали!
тока вопрос - каждого ли гражданина судьба определена, или только всяких "путиных"(х*йло)? думаю шо греки древние знали это получше чем мы
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11.12.2020 09:41 Відповісти
Локдаун должен быть введен с 24 декабря до 14 января...это то период когда будут минимальные потери для экономики..
Но вы твари даете заработать клоунам из квартала...и другим...плевав на здоровье людей..
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11.12.2020 09:42 Відповісти
т.е 25 январяв день рождения главнокомандующего локдауна ты уже не хочешь...
сомнительные хотелки
19-го января окунись в прорубь
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11.12.2020 09:48 Відповісти
Но вы забываете что торговля (особенно предпраздничная) дает приличные налоговые поступления в бюджет
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11.12.2020 09:52 Відповісти
Снова Радуцкий из кодлана Коломойского изображает заботу о народе.Народе, который он обокрал/В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. 04.03.20
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11.12.2020 09:48 Відповісти
А сейчас ситуация походу не ухудшается? Почти 300 человек ушло на тот Свет,- это норма?
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11.12.2020 09:57 Відповісти
А сейчас она стремительно улучшается? Почти 300 человек за сутки.. это как?
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11.12.2020 10:25 Відповісти
Посилити карантин в Україні можуть і раніше 8 січня, якщо ситуація погіршуватиметься, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1913
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11.12.2020 10:36 Відповісти
 
 