Міноборони не проводило зі мною співбесіди. Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана, - Бутусов. ВIДЕО
Міністр оборони Андрій Таран збрехав - ніякої співбесіди зі мною не проводили. Таран не зможе уникнути відповідальності за свої слова, і відповідальність лежить також на його начальнику - Верховному Головнокомандувачеві.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Але навіщо ж Міністерство оборони образило Наполеона в офіційній заяві? За таке можуть і звільнити".
"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона"", - заява Міноборони України від 10.12.2020.
Скоро напишу детальну відповідь. Одне скажу відразу - Міністр оборони Андрій Таран збрехав - ніякої співбесіди зі мною не проводили. І за цю брехню треба відповідати.
Міністр оборони Андрій Таран не зможе уникнути відповідальності за свої слова, і відповідальність лежить також на його начальнику - Верховному Головнокомандувачеві", - заявив Бутусов.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.
У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.
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Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?
Об этом пиште портал «Слово и дело».
Как отмечается, Новиков получил 404,4 тыс. грн. Кроме оклада и стандартных надбавок, ему выплатили премию за октябрь и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Зарплата у заместителей Новикова: Иван Пресняков заработал 318,1 тыс. грн, Александр Стародубцев - 158,9 тыс. грн, Роман Сухоставец - 150,1 тыс. грн. Все заместители получили премии за ноябрь, Пресняков еще и помощь на решение социально-бытовых проблем, Стародубцев - оплату за период временной нетрудоспособности.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заработал 215,2 тыс. грн. Его заместители: Анатолий Новак - 194,1 тыс. грн, Татьяна Варварская - 162,2 тыс. грн, Гизо Углава - 129,9 тыс. грн.
Зарплата и.о. руководителя САП Максима Грищука составила 176,6 тыс. грн.
Своих погон вас не торкает ?
Міноборони вже все було в синцях та кривавих соплях, але не каялось, а знову і знову ставало на одні і ті ж граблі🙂☹️.
Ну що ж мозохізм теж має право на існування🙂☹️.
Боюсь, що спроба "розумників" з Міністерства оборони поговорити з Бутусовим у стилі 95 Кварталу обертається проти них самих.
Запасаємось попкорном.
Vot on viol kodeks prava sto pered zakonom vse ravni nesmotria na kto ti po dolznosti.I etot kodeks zivoj i teper vo Franciji
Кроме унижения человеческого достоинства".
Несмотря на мощное сборище подлецов и негодяев в ОП, в Охвисе Генпрокурора, в СБУ, репрессивный аппарат МВД, кое-кто в МинОбороны забыл про Силу Слова и силу Правды.
Владу очолює "найвеличніший" Наполеон, а при ньому - гвалтівники, "рєшали", збоченці, розбійники, клоуни, брехуни, корупціонери, мишобрати та просто недолугі особи...
Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?