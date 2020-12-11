Міноборони не проводило зі мною співбесіди. Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана, - Бутусов. ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Таран збрехав - ніякої співбесіди зі мною не проводили. Таран не зможе уникнути відповідальності за свої слова, і відповідальність лежить також на його начальнику - Верховному Головнокомандувачеві.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Але навіщо ж Міністерство оборони образило Наполеона в офіційній заяві? За таке можуть і звільнити".

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"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона"", - заява Міноборони України від 10.12.2020.

Скоро напишу детальну відповідь. Одне скажу відразу - Міністр оборони Андрій Таран збрехав - ніякої співбесіди зі мною не проводили. І за цю брехню треба відповідати.

Міністр оборони Андрій Таран не зможе уникнути відповідальності за свої слова, і відповідальність лежить також на його начальнику - Верховному Головнокомандувачеві", - заявив Бутусов.

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.