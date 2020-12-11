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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони не проводило зі мною співбесіди. Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана, - Бутусов. ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Таран збрехав - ніякої співбесіди зі мною не проводили. Таран не зможе уникнути відповідальності за свої слова, і відповідальність лежить також на його начальнику - Верховному Головнокомандувачеві.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Але навіщо ж Міністерство оборони образило Наполеона в офіційній заяві? За таке можуть і звільнити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони: не знайшли вакансій, що відповідають рівню амбіцій Бутусова

"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона"", - заява  Міноборони України від 10.12.2020.

Скоро напишу детальну відповідь. Одне скажу відразу - Міністр оборони Андрій Таран збрехав - ніякої співбесіди зі мною не проводили. І за цю брехню треба відповідати.

Міністр оборони Андрій Таран не зможе уникнути відповідальності за свої слова, і відповідальність лежить також на його начальнику - Верховному Головнокомандувачеві", - заявив Бутусов.

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

У четвер, 10 грудня Міноборони заявило, що вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова, у міністерстві немає.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Міноборони (7343) Бутусов Юрій (3584) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+48
МО хтіло постьобатись з журналіста, а вийшло навпаки - обісралось, це візитівка зеленої влади - обсиратись.
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11.12.2020 10:11
+32
Зеленые холуи врут каждый раз, как открывают рот. Каков поп - таков и приход.
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11.12.2020 10:08
+29
Мочи их ,Бутусов!а то задолбал этот "рассмеши комика"...
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11.12.2020 10:13
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Міноборони викладало в своїх заявах маячню Арестовича, який був ображений за публічний ляпас від Бутусова. Саме цим пояснюється хамський тон заяв міноборони і відверте перекручування фактів - а іншого від Арестовича ніхто і не очікував, він же дешевий маніпулятор-кіздабол.
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11.12.2020 10:01 Відповісти
эти глав предатели глав говнюки глав трусы выписывающие себе премии за трусость и предательство !!! (достойно попасть в Книгу рекордов Гиннеса) не думают что НАСТОЯЩИЕ ВОЕННЫЕ КОТОРЫЕ умеют и стрелять и воевать просто зайдут в Главный штаб дезертира Бубочки и МО имени евреев и просто их там всех положит прямо в теплых жирных кабинетах прямо расположившихся между ног стройных офицерок проституток из обслуживания нумеров!!! развели еврейский бл..шник пардон в МО и Главном штабе трусливое чмокало.. и мастурбируют воюют типа в кавычках буквами и лайном в соцсетях.. поддонки и говнюки ... нет вот все же как не грузим Совок и Сталина Жукова а иногда они поступали верно когда каждого 2 расстреливали... потому что как я смотрю Дерьмо с автократией еще страшнее Диктатуры.. дерьмо с автократией это огосударствление банды с Гуляй Поля в некую полуофициальную струткуру типа власть Пан Грициан Таврический и еже с ними Попандопула во множественном лице... из Кривого Рогу и Кварталу типа..
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11.12.2020 10:11 Відповісти
То, что день-два назад выглядело смешным, теперь уже смотрится фарсом.
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11.12.2020 10:03 Відповісти
Покажи им кузькину мать! 🙂
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11.12.2020 10:03 Відповісти
МО хтіло постьобатись з журналіста, а вийшло навпаки - обісралось, це візитівка зеленої влади - обсиратись.
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11.12.2020 10:11 Відповісти
Зеленій владі не звикати, але чому Бутусов був готовий працювати на цю обісрану зі всіх боків владу - ось в чому питання (принаймні в мене).
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11.12.2020 10:42 Відповісти
Ваш вывод не верен, не на, а вместо
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11.12.2020 11:10 Відповісти
Что значит вместо? Кто бы ему позволил чтото делать вместо? Ему же не 10 лет, чтобы быть настолько наивным.
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11.12.2020 11:16 Відповісти
Про наївність - ви читали, що запропонувало Бутусову МО? Юра відреагував адекватно і вивів клоунів на світ божий. Виявляється є така форма життя - клоуни в погонах.
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11.12.2020 11:20 Відповісти
просто він хотів показати, що там крім усіх боків обісрано ще й з середини, на це мало хто наважувався а зробити не зміг ні один.
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11.12.2020 11:30 Відповісти
Что такого великого сделал министр обороны, чтобы считать его кем то выдающимся ?
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11.12.2020 10:28 Відповісти
Мания величия у твоего зебильного мо ,зесрань,которое даже оборонный заказ не в состоянии выполнить)
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11.12.2020 10:37 Відповісти
Зеленые холуи врут каждый раз, как открывают рот. Каков поп - таков и приход.
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11.12.2020 10:08 Відповісти
Дело всё в холуях, шоколадные холуи врали ничуть не меньше.
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11.12.2020 10:23 Відповісти
Только в твоей больной голове.
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11.12.2020 12:18 Відповісти
Для меня полная загадка: как мог мальчик из Кривого Рога, по сути ничего из себя не представляющий, быстро подмять под себя ВР, СБУ, МО, ГПУ, КС, МЗС, ДВР?
Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?
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11.12.2020 11:59 Відповісти
Этот мальчик -- пустая говорящая кукла олигархов. Она сама по себе ничего не значит и двух цельных фраз связать не в состоянии. И вопрос к 73% люмпена. Совки и есть совки.
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11.12.2020 12:21 Відповісти
Хоть кто-то в стойло ставит этот ЗЕленый скот...
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11.12.2020 10:11 Відповісти
скоро поставят... в феврале 2021
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11.12.2020 10:31 Відповісти
Что случится в феврале?
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11.12.2020 12:13 Відповісти
А тем временем... Самым высокооплачиваемым антикоррупционером в ноябре стал глава НАПК Александр Новиков.

Об этом пиште портал «Слово и дело».

Как отмечается, Новиков получил 404,4 тыс. грн. Кроме оклада и стандартных надбавок, ему выплатили премию за октябрь и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Зарплата у заместителей Новикова: Иван Пресняков заработал 318,1 тыс. грн, Александр Стародубцев - 158,9 тыс. грн, Роман Сухоставец - 150,1 тыс. грн. Все заместители получили премии за ноябрь, Пресняков еще и помощь на решение социально-бытовых проблем, Стародубцев - оплату за период временной нетрудоспособности.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заработал 215,2 тыс. грн. Его заместители: Анатолий Новак - 194,1 тыс. грн, Татьяна Варварская - 162,2 тыс. грн, Гизо Углава - 129,9 тыс. грн.

Зарплата и.о. руководителя САП Максима Грищука составила 176,6 тыс. грн.
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11.12.2020 10:12 Відповісти
вы попутали Новиков получил ТОЛЬКО зарплату а те которые получили меньше УКРАИЛИ В 200 РАЗ БОЛЬШЕ НЕ пишите хрень... плиз...
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11.12.2020 10:17 Відповісти
Читать научись. Пишет портал слово и дело. Если есть другие сведения, выкладывай ссылки. Но вопрос в том за что они вообще получают зарплату ?!
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11.12.2020 10:23 Відповісти
Хомчак нахомячивший жилплощадь под прикрытием
Своих погон вас не торкает ?
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11.12.2020 11:12 Відповісти
скажи чье "слово и дело" ?ибо можно послушать "слова Новикова и дела" которые генпрокурорша за ночь отменила
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11.12.2020 11:29 Відповісти
Дорого же обходится стране борьба с корупцией, точнее ее имитация.
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11.12.2020 11:10 Відповісти
У нынешних ублюдков главная задача получить должность и быть поближе к бюджетному корыту. А дальше - никакого спроса, никакой ответственности, поцарював с полгода и можно ехать в Европу.
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11.12.2020 11:17 Відповісти
В НАПКа одни кацапы засели,новиков пресняков стародубцев.
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11.12.2020 11:51 Відповісти
Мочи их ,Бутусов!а то задолбал этот "рассмеши комика"...
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11.12.2020 10:13 Відповісти
Іспанський військовий цирк
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11.12.2020 10:16 Відповісти
одни понты
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11.12.2020 10:17 Відповісти
Анекдот (грустный): "Встретились Понты с Понтами ...".
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11.12.2020 10:21 Відповісти
Министр оборон - брехло.. Вот удивил! Да там все до единого брехуны, а самый главный брехун - клоун зеля.
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11.12.2020 10:23 Відповісти
Интересно, есть ли такая ситуация, из которой зеленые могут выйти без того чтобы обоср@ться?
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11.12.2020 10:25 Відповісти
Нема. Але питання має бути таким: чи є така ситуація щоб блаЗЄнські обіср*лися, а "народ" це помітив та принаймні сказав "фе"?
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11.12.2020 12:24 Відповісти
Щодо батлу Міноборони та Бутусова.

Міноборони вже все було в синцях та кривавих соплях, але не каялось, а знову і знову ставало на одні і ті ж граблі🙂☹️.
Ну що ж мозохізм теж має право на існування🙂☹️.

Боюсь, що спроба "розумників" з Міністерства оборони поговорити з Бутусовим у стилі 95 Кварталу обертається проти них самих.

Запасаємось попкорном.
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11.12.2020 10:25 Відповісти
Буду привлекать к ответственности министра Тарана/ Всё схвачено в Украине Коломойским. Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера/ Баканов-юрист Коломойского./ Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским.
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11.12.2020 10:28 Відповісти
Вот только хочется задать Юрию один вопрос, зачем Вы так старались привести к власти этих дегенератов, с которыми сейчас так увлечённо воюете?
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11.12.2020 10:28 Відповісти
Так он и с предыдущими дегенератами воевал.
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11.12.2020 10:36 Відповісти
Все познантся в сравнении,зесрань)хотя до таких как ты,кретинов,это не доходит...
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11.12.2020 10:47 Відповісти
Он воевал не с дегенератами, а с патриотами. И при его, Бутусова, довольно весомом вкладе в информационную войну, победили дегенераты. С которыми Юрий снова (правда, на втором году правления) начал "воевать".
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11.12.2020 10:49 Відповісти
Как показала жизнь,то что вы называли,,дегенератами,, прошлых оказалось ошибкой. Зеленые подняли планку идиотизма на ваш уровень
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11.12.2020 10:52 Відповісти
такие вопросы задавать нельзя, за это здесь банят.
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11.12.2020 10:44 Відповісти
Такие вопросы скоро будут задавать на Майдане. И тем, кто сейчас у власти, и тем борцунам, которые их к власти привели. И пусть сейчас банят.
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11.12.2020 10:57 Відповісти
Така його робота, воювати. В теперішніми є де розвернутися.
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11.12.2020 11:22 Відповісти
Pocemu upomianuli Napaleona?Napaleon te vremena mnogo zdelal dlia Franciji nekotoryje kodeksi ostalis daze teper.
Vot on viol kodeks prava sto pered zakonom vse ravni nesmotria na kto ti po dolznosti.I etot kodeks zivoj i teper vo Franciji
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11.12.2020 10:33 Відповісти
Takomu Taranu daleko do Napaleona po umu
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11.12.2020 10:36 Відповісти
Таран -- звичайний совковий злодій прислужник у пагонах.
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11.12.2020 12:26 Відповісти
і ім'я цьому захворюванню..Зебілізм!!!
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11.12.2020 10:44 Відповісти
Как одену портупею, так тупею я, тупею...
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11.12.2020 10:44 Відповісти
Сейчас должен выйти в информационный эфир отвественный работник управления кадров Министерства обороны и рассказать как он проводил собеседование с Бутусовым. Так будет честно по отношению Тарану (как вышестоящему начальнику) и гражданам Украины (для которых и лепился весь этот спектакль с предложением о роботе).
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11.12.2020 10:49 Відповісти
Он должен просто и ясно сказать - Бутусов не повёлся! А будет лучше, если это сделает сам Таран! Видно долго оперативники из Ген.штаба разрабатывали эту операцию по "умолчанию" Бутусова? А оно случись такое и....пожалуйста! А может уже и оперативники теперь с журналистским образованием?
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11.12.2020 11:57 Відповісти
Офицеры гордо носившые серп и молот на лбу, не будут служить Украине честно. Бутусова развели бывшие политруки и особисты. Жаль.
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11.12.2020 10:52 Відповісти
Ох и позорище в Украине творится.По моему такого срама,как те зеленые твари,не было за 30 лет никогда.
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11.12.2020 10:53 Відповісти
"Люди могут простить всё. Люди способны простить всё. Почти всё.
Кроме унижения человеческого достоинства".
Несмотря на мощное сборище подлецов и негодяев в ОП, в Охвисе Генпрокурора, в СБУ, репрессивный аппарат МВД, кое-кто в МинОбороны забыл про Силу Слова и силу Правды.
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11.12.2020 11:18 Відповісти
мочи,мочи, мочи козла!!! всех привлекай, от кравчука...до зеленского))) обіцяли ЩО? а вийшло ЧОГО)))
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11.12.2020 10:53 Відповісти
Основная проблема - зеленский. Вот на ком должны быть сосредоточены информационные усилия. Таран и иже с ним уйдут тогда, когда уйдет зеленский. зеленский останется - ничего не изменится(к лучшему, по крайней мере). А вот к худшему - это как пить дать. Такое впечатление, что Бутусов пытается перенаправить все внимание не на то, что нужно.
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11.12.2020 10:54 Відповісти
Хоть что-то наша власть умеет нормально делать?ХОТЬ ЧТО-ТО.Хотя бы врать
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11.12.2020 10:56 Відповісти
О чем ты? Они и обоср@ться не в состоянии не обоср@вшись.А ты про "врать". Для вранья талант нужен, и ум. А тут полный завал с этим.
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11.12.2020 11:00 Відповісти
Шота Юра перевозбудился со всей этой историей. Я понимаю, что он подумал "вот она реальная возможность что-то изменить в лучшую сторону ...", но ведь дураку было понятно, что это "замануха". И это заявление Юры: "Таран не сможет уйти от ответственности за свои слова ..." Серьезно? За слова? Т.е. за полный 3,14здец в МО ответственности нет, а за "слова ответит"? Юра, выдохни уже. Дальше не будет ничего.
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11.12.2020 11:05 Відповісти
Пацталом!!!
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11.12.2020 11:09 Відповісти
"Буду привлекать к ответственности" - да мальчик растет не по дням а по часам. Какое мин обороны ему надо на должность верховного прокуратура по стратегическим и тактико-тактическим направлениям ГРУ ГШ Генпрокуратуры, как минимум
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11.12.2020 11:12 Відповісти
Простите, но мне с самого начала было понятно: это операция пророссийских сил и врагов Украины по компрометации Ю.Бутусова. Да, Бутусов неидеален, Бутусов часто неудобен, Бутусов порой несамокритичен, даже в его команде есть недовольные им. Но его сайт генерирует (за счет допысувачей) мощный поток терабайтов в мозги ватников и нашей ублюдочной власти.
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11.12.2020 11:21 Відповісти
Обосранные охвицеры членограя
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11.12.2020 11:14 Відповісти
Испанский стыд...
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11.12.2020 11:15 Відповісти
Виходить в мо хами ще ті. Якщо Бутусов обійме високу посаду, варто зробити серйозну чистку кадрів у міністерстві.
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11.12.2020 11:23 Відповісти
Таран спрятался в домике. Иметь честь, достоинство и отвечать за свои слова, как видно, - не обязательные качества для сотрудников государственного ведомства.
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11.12.2020 11:43 Відповісти
ЗЕлене шапіто крокує країною.
Владу очолює "найвеличніший" Наполеон, а при ньому - гвалтівники, "рєшали", збоченці, розбійники, клоуни, брехуни, корупціонери, мишобрати та просто недолугі особи...


Міноборони не проводило зі мною співбесіди. Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 164
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11.12.2020 11:44 Відповісти
Не во многих странах можно найти опыт Украины вводить в управленческие органы крупных государственных структур, в т.ч. стратегического направления (Минобороны, Укрзализница и т.п.), назначенцев с отсутствием у них специального профильного образования и практического опыта работы (М.Найем в Укрборонпроме, С Лещенко - в Укрзализнице) с заоблачными зарплатами, чтобы они, как журналисты, много не "мяукали", как это они делали, будучи простыми журналюгами. Им просто поставили перед глазами ширму с охеренными зарплатами. Это как раз и относится к коррупции - перекупка "воняющих". При всем уважении к Бутусову - что он собирается делать в Генштабе - разрабатывать Курскую дугу для Донбасса? Так для этого в биографии должно, присутствовать, как минимум, юнкерство и академия Ген.штаба. Нет его пытаются также банально прикупить за молчание. А он видно не ведется на это? Во упертый! Всё равно обломают!
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11.12.2020 11:50 Відповісти
а обломальные обломаторы сами не обломаются?Нафик им себе себе оппонентов взращивать ? Я только вижу примеры, ну вон хотя бы Поярков, хотели в свое время поприсадить, но только разозлили, потом он залез на ютуб, набрал единомышленников и вместо баблосы множить, тратит свое время на мочение обмоченных , в последнее время так каждый день
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11.12.2020 12:37 Відповісти
Для меня полная загадка: как мог мальчик из Кривого Рога, по сути ничего из себя не представляющий, быстро подмять под себя ВР, СБУ, МО, ГПУ, КС, МЗС, ДВР?
Украинцы - рабы?
А как же декабрь 2014?
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11.12.2020 11:58 Відповісти
Здобутками революцій завжди користуються негідники. Негідники скористалися демократією і обрали такого ж негідника.
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11.12.2020 12:01 Відповісти
Так. На 73% українці є совковими рабами. Ви не помилилися.
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11.12.2020 12:27 Відповісти
Цікаво, це в них автори текстів такі малограмотні чи зеленський не здатен вивчити простенький монолог? Захворювання не "психіатричні", а "психічні". "Психіатричним" може бути відділення, в якому лікують пацієнтів.
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11.12.2020 12:09 Відповісти
Юрко, навіщо повірив зебілам, вони сміються нахабно з усіх і сцать в очі, яка там співбесіда
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11.12.2020 12:24 Відповісти
Браво, Юрий!
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11.12.2020 12:43 Відповісти
https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.0525b0f394f255d701ad5b49b02a9d90&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fTJY8DOoJbaZdC%2fgiphy.gif&ehk=mSvZFXxcFDlhcoW6RNAgoDWh731%2fHt5aG9sOwm1atIY%3d
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11.12.2020 12:45 Відповісти
А кем себя возомнил Бутусов, чтобы "привлекать"? Может стоит быть чуточку скромнее - "настучать" или "накатать телегу"?
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11.12.2020 12:58 Відповісти
Какое ужасное преуступления - не взять на работу такого невероятного профессионала Бутусава! Срочно нужно привлекать!
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11.12.2020 13:19 Відповісти
 
 