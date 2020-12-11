"Ми зараз на війні з COVID-19, а вона не йде за планом, як і будь-яка війна", - Степанов
Станом на ранок в лікарнях перебувають 27 тис. 708 пацієнтів з COVID-19, тому в Міністерстві охорони здоров'я збільшують кількість лікарень для лікування хворих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов
"У нас дещо стабілізувалася ситуація з хворими на COVID-19, за кількістю хворих щодня. Але все одно медична система працює в досить напруженому режимі. Близько 28 тис. хворих зараз у лікарнях. Якщо бути точним, то 27 тис. 708 пацієнтів, які перебувають на ранок в наших лікарнях. І через це ми завантажуємо лікарні, збільшуємо кількість ліжок, які ми додаємо до лікування хворих на COVID-19. І зрозуміло, що ці лікарні, які ми додаємо, які визначаються відразу, входження їх, для лікування хворих на COVID -19 - вимагає певний період часу після того, щоб коли ми визначилися з укладанням договорів Національної служби здоров'я, щоб вони почали отримувати відповідні кошти й інших речей, пов'язаних з облаштуванням цих лікарень", - сказав Степанов.
Він зазначив, що також необхідний час на обладнання лікарень і поява необхідної кількості фахівців - інфекціоністів, анестезіологів, реаніматологів.
"Ми зараз перебуваємо на війні з "ковідом", а вона не йде за планом, як і будь-яка війна. Неможливо спланувати заздалегідь, як це все буде. Звичайно, ми прогнозуємо, звичайно, ми розуміємо яку допомогу надавати ...", - додав міністр.
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Сегодня он озвучил, что выздоровело 15327, а ровно две недели назад такая же цифра по заболевшим была.
Совпадение?
Ты помнишь как вместо закупки оборудования и подготовки больниц вы скоты гандоны в Сандары привозили...??
Думали пронесет...но попиаримся...
Вирус вам зеленым скотам фору давал...а вы ее не использовали...
я бы за такую должность отучился бы на ссанитара даже. не, ну они в весны имели все шо надо шоб щас мы не ходили в намордниках. понятно шо вирус суров, но если в маршрутках половина без масок, то нефиг триндеть шо: Ой , а вирус суров(как сто коров). и да - никакой дурак не пойдет в больницу шоб заразили там. тем более если уже подыхаешь - Ну давайте тест сделаем вам, но результат увидите через недельку.
- Да ты шо? меня уже отподт 6 дней как. да и то если православный.
Не по плану йде війна тільки для тих хто її програє .. Тому поміркуйте що ви сказали... А краще скажіть правду що вам не вистачає коштів ..що медицина в Україні в ЖОПЕ... Що ситуацію ви намагаєтесь контролювати і не брешіть що ви їїконтролюєте... Правду кажіть Правду завжди.. Так ви можете не бути далі міністром ...Тому що за правду брехлива влада не любить..Зате всі будуть попереджені а особливо брехлива влада буде повинна виправлти становище бо народ її затопче. Запам'ятайте Правда завжди має позитивні наслідки..-Закон природи