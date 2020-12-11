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Новини Коронавірус і карантин
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"Ми зараз на війні з COVID-19, а вона не йде за планом, як і будь-яка війна", - Степанов

Станом на ранок в лікарнях перебувають 27 тис. 708 пацієнтів з COVID-19, тому в Міністерстві охорони здоров'я збільшують кількість лікарень для лікування хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"У нас дещо стабілізувалася ситуація з хворими на COVID-19, за кількістю хворих щодня. Але все одно медична система працює в досить напруженому режимі. Близько 28 тис. хворих зараз у лікарнях. Якщо бути точним, то 27 тис. 708 пацієнтів, які перебувають на ранок в наших лікарнях. І через це ми завантажуємо лікарні, збільшуємо кількість ліжок, які ми додаємо до лікування хворих на COVID-19. І зрозуміло, що ці лікарні, які ми додаємо, які визначаються відразу, входження їх, для лікування хворих на COVID -19 - вимагає певний період часу після того, щоб коли ми визначилися з укладанням договорів Національної служби здоров'я, щоб вони почали отримувати відповідні кошти й інших речей, пов'язаних з облаштуванням цих лікарень", - сказав Степанов.

Він зазначив, що також необхідний час на обладнання лікарень і поява необхідної кількості фахівців - інфекціоністів, анестезіологів, реаніматологів.

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"Ми зараз перебуваємо на війні з "ковідом", а вона не йде за планом, як і будь-яка війна. Неможливо спланувати заздалегідь, як це все буде. Звичайно, ми прогнозуємо, звичайно, ми розуміємо яку допомогу надавати ...", - додав міністр.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Майстер спорту?
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11.12.2020 10:07
+3
Міністр медоборони)
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11.12.2020 16:20
+2
Надоело мне быть мастером спорта... желаю быть Командующим. Или нет. Верховным Главнокомандующим, вот!
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11.12.2020 10:08
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Майстер спорту?
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11.12.2020 10:07 Відповісти
Степанов непрофесіонал і тому війна йде не за планом, бо Степанов не може прорахувати розвиток подій на два кроки вперед і не може знайти правильні рішення для боротьби з епідемією! Погано бути непрофесіоналом і не розуміти що потрібно робити, від цього страждають та вмирають пацієнти в лікарнях, від цього страждає вся країна!
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11.12.2020 10:29 Відповісти
Міністр медоборони)
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11.12.2020 16:20 Відповісти
Нет, он уже не в спорте (как мастер борьбы), он теперь - воитель (ну, типа, на войне).
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11.12.2020 17:54 Відповісти
Надоело мне быть мастером спорта... желаю быть Командующим. Или нет. Верховным Главнокомандующим, вот!
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11.12.2020 10:08 Відповісти
Ага. Ковид наступает по всем фронтам, а степашка окопался в лесу и пытается вести партизанскую войну.
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11.12.2020 10:08 Відповісти
Війна з коронавірусом не йде по плану томущо гівнокомандуючий ще не дав команду « проста пєрєстать лєчіть».
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11.12.2020 10:08 Відповісти
"Мы сейчас находимся на войне с COVID-19, а она не идет по плану, как и любая война", - Степанов - Степанову дать УБД.
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11.12.2020 10:09 Відповісти
четырежды участники значит боевых действий на всех фронтах? - та ето понятно...
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11.12.2020 10:09 Відповісти
В башке у него война. Подгонять цифры много мозгов не надо.
Сегодня он озвучил, что выздоровело 15327, а ровно две недели назад такая же цифра по заболевшим была.
Совпадение?
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11.12.2020 10:10 Відповісти
Это всё пыль в глаза ! Скажите лучше как там обстоят дела с настаящей войной - с корупцией ? Неслышу ответа !
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11.12.2020 10:13 Відповісти
Гнать нужно этого кретина с должности! Именно эпидемия идет четко по плану, ее можно с огромной точностью просчитать. Весь мир об этом давно знает.. кроме этого дурачка..
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11.12.2020 10:17 Відповісти
Я же просчитываю! И мои прогнозы +/- сбываются. Выборы- 1-2 недели - вспышка. Концерт - 1-2 недели - вспышка. Вот по Новому году посмотрим. А я же к медицине не имею никакого отношения.
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11.12.2020 11:22 Відповісти
для успешной борьбы и должны быть грамотные тактики и стратеги просчитывающие все возможные варианты развития событий, а не тупые статисты, констатирующие провалы собственной политики и снимающие видосики...
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11.12.2020 10:17 Відповісти
Та скажи уже честно степашка...вы обосрались...причем жиденько...
Ты помнишь как вместо закупки оборудования и подготовки больниц вы скоты гандоны в Сандары привозили...??
Думали пронесет...но попиаримся...
Вирус вам зеленым скотам фору давал...а вы ее не использовали...
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11.12.2020 10:17 Відповісти
Правильно. Разве на войне с вирусом есть план по откатам при укладывании дорог за счет фонда борьбы с вирусом? Никаких планов, все происходит экспромтом.
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11.12.2020 10:18 Відповісти
Намек на внеочередные звания с летюхи в целые майоры....
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11.12.2020 10:22 Відповісти
За то у нас "планы на войну с ковидом" расписаны с учетом календарных праздников.. ( новый год, Рождество, день рождения президента..) Если привести старые советские лекала по отношению к войне, нужно овладеть городом в независимости от количества жертв к праздничной дате..
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11.12.2020 10:23 Відповісти
Классная должность - мычишь что-то по бамашке, бабло платят.
я бы за такую должность отучился бы на ссанитара даже. не, ну они в весны имели все шо надо шоб щас мы не ходили в намордниках. понятно шо вирус суров, но если в маршрутках половина без масок, то нефиг триндеть шо: Ой , а вирус суров(как сто коров). и да - никакой дурак не пойдет в больницу шоб заразили там. тем более если уже подыхаешь - Ну давайте тест сделаем вам, но результат увидите через недельку.
- Да ты шо? меня уже отподт 6 дней как. да и то если православный.
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11.12.2020 10:26 Відповісти
*отпоЮт
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11.12.2020 10:27 Відповісти
"Шановний" ..люба війна йде по плану...Питання лише по якому (чийому)
Не по плану йде війна тільки для тих хто її програє .. Тому поміркуйте що ви сказали... А краще скажіть правду що вам не вистачає коштів ..що медицина в Україні в ЖОПЕ... Що ситуацію ви намагаєтесь контролювати і не брешіть що ви їїконтролюєте... Правду кажіть Правду завжди.. Так ви можете не бути далі міністром ...Тому що за правду брехлива влада не любить..Зате всі будуть попереджені а особливо брехлива влада буде повинна виправлти становище бо народ її затопче. Запам'ятайте Правда завжди має позитивні наслідки..-Закон природи
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11.12.2020 12:36 Відповісти
 
 