"Ми зараз на війні з COVID-19, а вона не йде за планом, як і будь-яка війна", - Степанов

Станом на ранок в лікарнях перебувають 27 тис. 708 пацієнтів з COVID-19, тому в Міністерстві охорони здоров'я збільшують кількість лікарень для лікування хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"У нас дещо стабілізувалася ситуація з хворими на COVID-19, за кількістю хворих щодня. Але все одно медична система працює в досить напруженому режимі. Близько 28 тис. хворих зараз у лікарнях. Якщо бути точним, то 27 тис. 708 пацієнтів, які перебувають на ранок в наших лікарнях. І через це ми завантажуємо лікарні, збільшуємо кількість ліжок, які ми додаємо до лікування хворих на COVID-19. І зрозуміло, що ці лікарні, які ми додаємо, які визначаються відразу, входження їх, для лікування хворих на COVID -19 - вимагає певний період часу після того, щоб коли ми визначилися з укладанням договорів Національної служби здоров'я, щоб вони почали отримувати відповідні кошти й інших речей, пов'язаних з облаштуванням цих лікарень", - сказав Степанов.

Він зазначив, що також необхідний час на обладнання лікарень і поява необхідної кількості фахівців - інфекціоністів, анестезіологів, реаніматологів.

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"Ми зараз перебуваємо на війні з "ковідом", а вона не йде за планом, як і будь-яка війна. Неможливо спланувати заздалегідь, як це все буде. Звичайно, ми прогнозуємо, звичайно, ми розуміємо яку допомогу надавати ...", - додав міністр.